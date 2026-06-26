Lukaku en Doku in de basis tegen Nieuw-Zeeland? Rudi Garcia gaf het al prijs

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Vancouver
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Lukaku en Doku in de basis tegen Nieuw-Zeeland? Rudi Garcia gaf het al prijs
Foto: © photonews
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De Rode Duivels hebben nog altijd twee heel belangrijke spelers die onzeker waren voor de match tegen Nieuw-Zeeland. Hoe fit zijn Romelu Lukaku en Jeremy Doku? Rudi Garcia gaf deze keer een heel eerlijk antwoord op de vraag. Al moeten we natuurlijk vanavond afwachten om te zien of het klopt.

Starten Jeremy Doku en Romelu Lukaku vrijdag tegen Nieuw-Zeeland? Als je ons vooraf had gevraagd om er een muntje op te zetten, dan was ons antwoord: nee (en ons ideale elftal hield daar ook rekening mee). Maar de vraag kwam uiteraard ook op tafel bij Rudi Garcia. Over Doku was hij heel duidelijk, over Lukaku net iets minder.

"Jeremy Doku is deze week terug op training gekomen, maar hij heeft nog geen 90 minuten in de benen. Normaal gezien start hij niet aan de wedstrijd. Maar het is ook een speler die enorm veel kan brengen als invaller", benadrukt de bondscoach van de Rode Duivels. "En ook zonder hem zijn we er tegen Iran in geslaagd om enorm veel kansen bij elkaar te spelen."

Lukaku kan ook geen 90 minuten spelen, maar...

En wat met Big Rom? Voor de match tegen Iran zag niemand hem in de basis. Kan hij nu wél twee keer na elkaar starten? "De zaken zijn duidelijk: Romelu kan geen 90 minuten spelen. Dat betekent: als hij start, zal hij vervangen moeten worden. En als hij niet start, dan zal hij erop komen", klonk het bij Garcia. Dat zorgde voor gelach bij enkele aanwezigen in de zaal (en ook Garcia zelf kon erom glimlachen) door die wel heel evidente uitspraak.

Een écht duidelijk antwoord over Lukaku kwam er dus niet — wat dan weer doet vermoeden dat de topschutter aller tijden van de Rode Duivels wél gewoon zal starten. Als je zo'n risico neemt terwijl België nog niet met de rug tegen de muur staat, dan is het moeilijk te begrijpen dat Garcia nu plots anders zou beslissen. Al blijft het volgens ons de vraag of een Romelu in deze vorm niet beter tot zijn recht komt als invaller: een halfuurtje alles geven tegen verdedigers die al wat vermoeid zijn.

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"Die spelers zijn het gewoon om om de drie dagen te spelen. Romelu heeft vijf dagen recuperatie gehad sinds Iran. Voor hen is dat luxe", benadrukte Rudi Garcia nog. Ook dat lijkt erop te wijzen dat Lukaku aan de aftrap zal verschijnen.

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