'Bundesliga-club dringt aan, Anderlecht wil miljoenen'

RSC Anderlecht lijkt dan toch zaken te gaan doen met Schalke 04 over Moussa N'Diaye. Die was de voorbije maanden al op huurbasis actief voor de club uit Gelsenkirchen, maar daar willen ze hem graag definitief in huis gaan halen.

Moussa N'Diaye maakte afgelopen winter op huurbasis de overstap van Anderlecht naar Schalke 04 en groeide er al snel uit tot een vaste waarde. De promovendus in de Bundesliga is dan ook al een tijdje bezig met te pogen hem langer te houden.

Aanvankelijk werd daarbij vooral gedacht aan een mogelijke nieuwe huurbeurt, om zo de financiële kosten enigszins te beperken. Anderlecht deed daarover moeilijk, want zij willen liever een definitieve deal en geld in de clubkas.

Anderlecht en Schalke 04 raken er voorlopig niet uit

Anderlecht en Schalke 04 onderhandelen momenteel nog steeds over een definitieve transfer van Moussa N'Diaye. De 24-jarige Senegalese vleugelverdediger kwam vorig seizoen sinds de winterstop op huurbasis uit voor Schalke. Hij speelde 14 wedstrijden en was daarin goed voor 2 assists.

De Duitse traditieclub uit Gelsenkirchen werd kampioen in de 2de Bundesliga en promoveert dus naar de Bundesliga. Er was geen aankoopoptie voorzien in de huurovereenkomst, maar Schalke zou N'Diaye toch graag definitief overnemen. Anderlecht rekent op een transfersom van 4 miljoen euro volgens de krant.





RSC Anderlecht hoopt miljoenen te vangen voor Moussa N'Diaye

Dat wil Schalke 04 tot op heden nog niet betalen. En dus is er zeker nog geen vergelijk gevonden tussen beide clubs, die wel blijven verder praten over een mogelijke deal. N'Diaye werd geboren in Dakar en werkte zijn opleiding deels af bij de Aspire Academy, waarna hij naar FC Barcelona trok.

In 2022 haalde Anderlecht de polyvalente linksachter naar het Lotto Park. De Senegalees kwam meer dan honderd keer uit voor paars-wit en bewees zowel als linksback als centrale verdediger zijn waarde. Die marktwaarde is volgens Transfermarkt overigens niet minder dan vier miljoen euro. Bovendien ligt hij nog twee jaar onder zeil bij paars-wit, dus zij hebben de beste onderhandelingspositie.