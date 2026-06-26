🎥 Romelu Lukaku plaagde Standard-boys: "Dat is jullie jeugdacademie ja"

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Seattle
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🎥 Romelu Lukaku plaagde Standard-boys: "Dat is jullie jeugdacademie ja"
Foto: © photonews

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De sfeer was donderdag heel ontspannen op training, op de vooravond van een beslissende wedstrijd voor de Rode Duivels. Op het programma: enkele spelletjes, waarbij Romelu Lukaku de oudgedienden van de Standard-academie even kon plagen.

Eerst even iets over de man die iedereen donderdag op training verwachtte: Jérémy Doku. De kersverse papa was gewoon van de partij, erg gefocust, en kan dus vrijdag (lokale tijd, zaterdagochtend Belgische tijd) zijn minuten maken tegen Nieuw-Zeeland... al is het mogelijk niet meteen vanaf de aftrap.

De Rode Duivels werden zoals gewoonlijk opgedeeld in kleine groepjes, en de meest luidruchtige groep stond pal voor ons. Zoals vaak zaten alle Luikenaars bij elkaar: Witsel, Moreira, Raskin en Theate hingen samen rond... maar kregen het gezelschap van enkele ex-Mauves: Tielemans, Saelemaekers en Lukaku. Thomas Meunier en Amadou Onana maakten de groep compleet.

Neerpede vs "de academie Dreyfus"

De sfeer zat meteen goed, met wat plaagstootjes tussen de twee opleidingen: die van Standard en Neerpede. Tijdens een spelletje waarbij twee spelers moesten sprinten en de eerste die aankwam de tweede moest afschudden door snel rond een kegel te draaien, botsten Theate en Raskin op elkaar. Gegier en gelach alom.

Romelu Lukaku kon het niet laten om de Standard-spelers op de korrel te nemen als ze verloren: "Ja, dat is Dreyfus-academie hé." En toen Raskin won: "Ja, jij hebt twee jaar bij ons gezeten. Daar heb je alles geleerd."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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