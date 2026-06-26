Nog een Belg (ex-Club Brugge) op weg naar de Premier League: hij moet recordtransfer vervangen

Het ligt zo goed als zeker vast dat Arne Engels volgend seizoen in de Premier League speelt. De interesse in de Celtic-middenvelder is zo groot dat hij de ploegen voor het uitkiezen heeft. Maar één ploeg leidt de dans.

De 22-jarige Engels staat hoog aangeschreven in Engeland na het topseizoen dat hij speelde met het Schotse Celtic. Op dit moment heeft hij inderdaad de ploegen voor het uitkiezen, maar twee daarvan zijn heel concreet: Nottingham Forest en Crystal Palace.

Bij Forest, dat heel erg aandringt, zou hij de vervanger kunnen worden van de naar Manchester City vertrokken Eliot Anderson. De middenvelder is trouwens de recordtransfer in de Premier League, want City betaalt maar liefst 150 miljoen aan Nottingham Forest.

Vervanger van dé recordtransfer in de Premier League

Het hoeft niet gezegd dat ze daarmee ineens wel heel kapitaalkrachtig zijn geworden en Engels kunnen verleiden. Er liggen nog andere topteams op de loer, maar Forest voert de forcing. Onder meer Tottenham, Fulham, AS Roma en Atlético Madrid hebben hem ook hoog op het lijstje staan.

Zo blijft het sprookje van Engels, die Club Brugge verliet omdat hij er geen kansen meer zag, duren. Van Club NXT naar Augsburg en daarna naar Celtic. Nu wenkt de Premier League en het is zo goed als zeker dat hij daar volgend seizoen ook zal spelen.

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Volgende week of ten laatste begin de week erna moet de deal gesloten zijn, want Engels wil een volledige voorbereiding meedoen met zijn nieuw team.