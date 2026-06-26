WK-LIVE 26/6
Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
Eindelijk een Rode Duivel die zegt waar het op staat: "Wij hebben toch een pak meer kwaliteit"
Voor de Rode Duivels is de opdracht tegen Nieuw-Zeeland glashelder: winnen. Na de gelijke spelen tegen Egypte en Iran is puntenverlies eigenlijk geen optie meer. Brandon Mechele beseft dat als geen ander, maar de verdediger van Club Brugge straalt tegelijk veel vertrouwen uit. (Lees meer)
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