Vanaken vindt dat hem geen schuld treft: "Nee, absoluut niet"

De rode kaart van Nathan Ngoy tegen Iran heeft wel wat tongen losgemaakt. Na de match wees Thibaut Courtois ook voorzichtig naar Hans Vanaken die de pass gaf op Ngoy.

Couirtois zei dat hij Vanaken eerder op hem had moeten terugspelen dan eerst naar Ngoy te spelen, die eigenlijk ook geen andere keuze had dan Courtois aan te spelen. Binnen de technische staf gaven ze Courtois trouwens gelijk.

Ngoy controleerde de pass slecht en moest aan de noodrem gaan hangen waarna het verdict onverbiddelijk was. Hij kreeg één match schorsing en de KBVB ging daar niet tegen in beroep omdat ze het een faire straf vonden.

"Ik vond mijn pass op Ngoy gewoon goed"

Maar Vanaken werd uiteraard gevraagd naar de fase. "Of ik me een beetje schuldig voel? Absoluut niet! Ik vond mijn pass gewoon goed. Hij verslikte zich gewoon in zijn controle", aldus Vanaken.

"Daarna heeft hij een logische reactie als verdediger. Maar binnen de groep hebben we naar niemand gekeken. Als een spits dat doet, is er niks aan de hand, maar als een verdediger dat doet, is het natuurlijk erger."

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Vanaken hoopt trouwens dat hij er niet op afgerekend wordt en straks gewoon in de basis staat tegen Nieuw-Zeeland. "Ik denk wel dat ik het team kan helpen met mijn kwaliteiten."