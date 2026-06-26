Anderlecht slikt ferme domper: speler lange tijd out?

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Anderlecht slikt ferme domper: speler lange tijd out?
Foto: © photonews
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Terwijl Anderlecht de trainingen opnieuw heeft hervat en onlangs de aanstelling van Vitor Bruno als nieuwe trainer bekendmaakte, is er al meteen een eerste tegenvaller voor paars-wit. Rechtsachter Ilay Camara zou geblesseerd zijn geraakt.

Volgens Het Nieuwsblad zou de blessure van Ilay Camara "vrij ernstig" zijn. Anderlecht heeft nog niet gecommuniceerd over zijn speler. Binnenkort volgt waarschijnlijk meer informatie over de Senegalees, maar het is alvast een nieuwe domper.

De rechtsachter van Anderlecht wordt al een hele tijd niet gespaard. In het seizoen 2025-2026 liep Ilay Camara een spierblessure op (juli), twee hamstringblessures (augustus en april), een gedeeltelijke spierscheur (december) en twee kleine blessures (februari en mei). In totaal miste hij 33 wedstrijden en stond hij 131 dagen aan de kant.

Ilay Camara werd niet gespaard door blessures

De Senegalees speelde in totaal 29 wedstrijden in alle competities. Hij nam onder meer deel aan de finale van de Beker van België, die de Brusselaars verloren van Union Saint-Gilloise (3-1 na verlengingen). Anderlecht heeft met Killian Sardella en Ali Maamar opties om hem als rechtsachter te vervangen, maar als hij opnieuw lang uit is, zou dat een serieuze domper zijn.

De club zou dan kunnen overwegen om tijdens de zomermercato een nieuwe rechtsachter aan te trekken. Afwachten of de blessure van de Senegalees echt ernstig is of niet. Maar waarom raakt hij zo vaak geblesseerd? Pure pech of een twijfelachtige levensstijl?

Camara zit vaak op de ziekenbank

Jérémy Taraval sprak zich in april uit over de fysieke problemen van de Senegalees: "Het is een explosieve speler met een indrukwekkend fysiek. Het is niet zijn fout, want Ilay zorgt uitstekend voor zichzelf en leeft voor zijn sport. Hij zou wedstrijden na elkaar moeten kunnen spelen zonder spierproblemen."

Ilay Camara is een belangrijke speler voor Anderlecht, maar zijn vele blessures zouden de Brusselse club ertoe kunnen aanzetten om na te denken over een andere oplossing dan de ex-speler van Standard Luik, die vaak aan de kant staat.

In het seizoen 2024-2025 had hij bij Standard overigens niet zoveel blessures en was hij regelmatig beschikbaar voor de Rouches. Hij speelde 36 wedstrijden in alle competities onder de Luikse kleuren, voordat hij naar de Brusselse rivaal trok, die hij met zijn prestaties in Luik had overtuigd.

Het volledige blessure-overzicht van Ilay Camara (seizoen 25/26):

17 juli – 1 augustus 2025: spierblessure — 16 dagen out, 3 gemiste wedstrijden

7 augustus – 22 september 2025: hamstringblessure — 47 dagen out, 15 gemiste wedstrijden

13 december 2025 – 19 januari 2026: gedeeltelijke spierscheur — 38 dagen out, 11 gemiste wedstrijden

2 februari – 6 februari 2026: kleine blessure — 5 dagen out, 1 gemiste wedstrijd

2 april – 15 april 2026: hamstringblessure — 14 dagen out, 2 gemiste wedstrijden

21 mei – 31 mei 2026: kleine blessure — 11 dagen out, 1 gemiste wedstrijd

Totaal: 6 blessures, 131 dagen out en 33 gemiste wedstrijden.

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