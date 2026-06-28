U heeft misschien andere indruk, maar De Bruyne hoort bij de absolute uitblinkers op dit WK

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, voetbaljournalist
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U heeft misschien andere indruk, maar De Bruyne hoort bij de absolute uitblinkers op dit WK
Foto: © photonews

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KDB kan het nog altijd. Hoewel de perceptie misschien anders is, is Kevin De Bruyne een van de absolute uitblinkers uit de groepsfase van het WK. Dat bewijzen de statistieken.

Met zijn doelpunt tegen Nieuw-Zeeland heeft ook Kevin De Bruyne zijn gram gehaald, want er begonnen toch vraagtekens te rijzen over de Belgische sterspeler. Aan inzet ontbreekt het hem zeker niet: die spat er al vanaf sinds het begin van het trainingskamp in aanloop naar het WK. De kwaliteit aan de bal was er echter niet altijd bij.

Toch niet in de mate waarin we dat van De Bruyne gewend zijn. In de eerste twee wedstrijden uit de groepsfase speelde gaf hij toch enkele slordige passes die voor hem atypisch zijn. Al komt die perceptie er misschien omdat we het positieve niet genoeg benadrukken. De statistieken van Squawka over de groepsfase van het WK wijzen in die richting.

De Bruyne geeft tal van goede passes in zone van de waarheid

De Bruyne heeft immers elf succesvolle passes gegeven in het strafschopgebied van de tegenstander in de eerste drie groepsmatchen. Geen enkele speler in de eigen ploeg of bij de andere landen doet beter. Het is een andere Belg die De Bruyne nog op de hielen zit: Leandro Trossard gaf tien passes die in de rechthoek een ploegmaat bereikten.

Daarnaast werd ook al duidelijk dat Trossard vanuit het veldspel de meeste kansen creëerde. De Bruyne zou dus al meer assists of pre-assists gehad hebben op dit WK als de voortzetting van zijn ploegmaats iets beter was geweest. Uit de statistieken blijkt dat De Bruyne wel degelijk zorgt voor de aanvoer van de Belgische aanval in de zestien.

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Vraagstuk voor De Bruyne wat na het WK volgt

Onder meer de kritiek op De Bruyne na de eerste twee groepsmatchen zorgde voor een verrassend gepikeerde reactie van bondscoach Rudi Garcia. De Bruyne zal zich nu nog focussen op het WK met de Rode Duivels, maar daarnaast moet hij ook beslissen of hij in het clubvoetbal bij Napoli blijft of niet

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