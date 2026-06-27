Waar ligt zijn toekomst? Kevin De Bruyne nadert beslissing

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Waar ligt zijn toekomst? Kevin De Bruyne nadert beslissing
Foto: © photonews
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Kevin De Bruyne weet niet of hij deze zomer in Napels zal blijven. De Rode Duivel wacht tot na het WK 2026 om te beslissen over het vervolg van zijn avontuur in Italië. Er is wel interesse, onder meer van Galatasaray. Het laatste woord is zeker nog niet gezegd.

Het verhaal tussen Kevin De Bruyne en Napoli zou wel eens geen lang leven beschoren kunnen zijn. De Rode Duivel ligt er nog onder contract tot juni 2027, maar wil pas na het WK 2026 duidelijkheid scheppen over zijn toekomst.

Volgens het Italiaanse medium Corriere dello Sport wil de middenvelder eerst met zijn nieuwe coach praten voor hij een beslissing neemt. Dat komt goed uit, want Massimiliano Allegri is erg gecharmeerd door zijn profiel en wil hem deze zomer absoluut niet laten gaan. De Italiaanse trainer ziet in De Bruyne een sleutelstuk in zijn systeem.

Betere klik met Allegri dan met Conte voor De Bruyne?

Dat gesprek wordt cruciaal, omdat De Bruyne het einde van het seizoen moeilijk verteerd zou hebben. Hij zou zijn voormalige trainer Antonio Conte heel wat kwalijk hebben genomen, vooral de volgens hem veel te defensieve aanpak. De Belg zou ook hebben aangegeven dat die speelstijl totaal niet strookte met de beloftes die hij bij zijn komst had gekregen.

De situatie begint intussen te bewegen, want Galatasaray probeert daarvan te profiteren. De Turkse topclub volgt de spelverdeler van dichtbij en wil hem graag al deze zomer binnenhalen. Volgens de krant blijft het bestuur van Napoli echter rustig en is ze bijzonder optimistisch over haar kansen om de Rode Duivel aan boord te houden.

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De speler wil pas na het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico met Allegri samenzitten. Dat gesprek moet alles beslissen. Ofwel bevalt de tactiek van de nieuwe coach hem en doet hij zijn contract uit, ofwel vraagt hij om te vertrekken naar Galatasaray of een andere club. Vorig jaar had De Bruyne nog aanbiedingen uit Saudi-Arabië en uit de MLS.

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