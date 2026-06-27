Niemand doet beter: uitblinker Rode Duivels zet fenomenale WK-statistiek neer

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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Niemand doet beter: uitblinker Rode Duivels zet fenomenale WK-statistiek neer
Foto: © photonews

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De Rode Duivels verlosten zichzelf deze ochtend door met 1-5 te winnen van Nieuw-Zeeland. De Belgen speelden een uitstekende partij en grepen de All Whites meteen bij de keel. Leandro Trossard was daarvan de exponent. De statistieken bewijzen alleen maar hoe sterk hij speelde.

Trossard was een gesel voor de Nieuw-Zeelandse verdediging. Hij zat vanaf het eerste fluitsignaal uitstekend in de wedstrijd en zorgde ook meteen voor gevaar. Zijn schot op de paal was slechts uitstel van executie.

Twee goals en een assist

Op een corner die de Nieuw-Zeelanders niet wegkregen, was het wél raak: 0-1 voor de Belgen. Trossard bleef de openingen forceren en dribbelde de All Whites bij wijlen tureluurs. In de tweede helft bekroonde hij zijn wedstrijd met een tweede goal en een assist op het doelpunt van Kevin De Bruyne.

Na 72 minuten zat de wedstrijd van Trossard erop, maar niet zonder dat hij een stevige statistiek liet noteren. De winger van Arsenal is namelijk de speler op het WK die de meeste kansen heeft gecreëerd op het toernooi.

Trossard creëerde 13 kansen

Trossard creëerde tot nu toe in totaal dertien kansen en staat daarmee helemaal bovenaan. Hij houdt grote namen als Mohamed Salah (11), Achraf Hakimi (11) en Declan Rice (10) achter zich. Een indrukwekkende prestatie van onze landgenoot.

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Trossard lijkt zich momenteel goed te voelen na een seizoen waarin hij al succes kende. Hij pakte de Premier League-titel met Arsenal en speelde ook de finales van de League Cup en de Champions League.

Trossard mag toch weg bij Arsenal

Trossard was het afgelopen seizoen goed voor vijftig optredens voor Arsenal. Daarin scoorde hij acht goals en gaf hij elf assists. Toch mag hij naar verluidt weg bij de Gunners, die na het WK mogelijk geen gebrek aan afnemers zullen hebben.

Trossard heeft bij Arsenal nog een contract tot midden 2027, maar de Londenaren zouden willen cashen op de Duivel. Bovendien is de concurrentie in het Emirates Stadium niet mals momenteel. Volgens Transfermarkt moet Trossard momenteel 18 miljoen euro kosten, maar er werd al gespeculeerd over een prijskaartje van 35 miljoen euro.

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