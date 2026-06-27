Reactie Garcia haalt uit naar Belgische pers: "Jullie weten goed over wie ik het heb"

Johan Walckiers Manuel Gonzalez
Johan Walckiers en Manuel Gonzalez vanuit Vancouver
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Garcia haalt uit naar Belgische pers: "Jullie weten goed over wie ik het heb"
Foto: © photonews

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De opluchting was enorm bij de Rode Duivels na de overtuigende 5-1-zege tegen Nieuw-Zeeland. België pakte dankzij het puntenverlies van Egypte tegen Iran alsnog de groepswinst en mag in Seattle blijven. Maar na afloop ging bondscoach Rudi Garcia niet alleen in op de sportieve prestatie.

Hij gebruikte zijn persconferentie ook om scherp uit te halen naar een deel van de media. Vooral de kritiek die de voorbije dagen over zijn ervaren spelers werd uitgestort, zat hem duidelijk hoog. "Ik heb vertrouwen in al mijn spelers, en zeker ook in mijn leiders", begon Garcia. "Zij hebben de voorbije dagen enorm veel kritiek gekregen. Ik vind dat echt lelijk."

De Fransman stoorde zich vooral aan de manier waarop ervaren internationals als Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku en anderen werden afgeschilderd. "Men heeft hen behandeld alsof ze afgeschreven waren, alsof het 'has beens' zijn. Dat klopt totaal niet. Alle Belgen zouden trots moeten zijn dat ze zulke spelers in hun nationale ploeg hebben. En zij die dat geschreven hebben, weten heel goed over wie ik het heb."

"Ze verdienen een afscheid langs de grote poort"

Garcia maakte er geen geheim van dat hij hoopt dat zijn ervaren generatie dit WK kan afsluiten met een mooi resultaat. "Ik droom ervan dat zij langs de grote poort kunnen vertrekken. Zulke spelers verdienen respect voor wat ze voor België hebben betekend."

De bondscoach gaf wel toe dat hij de kritiek zelf niet had gelezen. "Ik heb die artikels niet persoonlijk gezien. Ze zijn mij vanuit Frankrijk doorgestuurd. Maar ik heb niet graag dat zulke spelers op die manier worden behandeld."

Trossard als voorbeeld

Garcia verwees ook naar Leandro Trossard, die met twee doelpunten en een assist uitgroeide tot Man van de Match. Volgens de bondscoach kreeg ook de Arsenal-aanvaller de voorbije maanden onvoldoende waardering. "Trossard wordt bij de nationale ploeg vaak onderschat. Vandaag heeft hij geantwoord op het veld. Voor mij is hij tot nu toe de beste Belgische speler van dit WK."

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Garcia vertelde dat hij de aanvaller bewust had aangespoord om nog beslissender te worden. "Ik heb hem gevraagd om aanvallender te spelen en vaker bepalend te zijn. Dat doet hij elke week bij Arsenal ook. Vandaag heeft hij dat opnieuw bewezen."

"Het verschil zat alleen in de efficiëntie"

Volgens Garcia was de ruime overwinning geen gevolg van een compleet andere aanpak dan in de eerste twee groepswedstrijden.  "Het verschil zat niet in de intensiteit of de snelheid van ons spel. Dat was ook tegen Egypte en Iran goed. Alleen maakten we toen onze kansen niet af. Vandaag wel."

Toch wil de bondscoach de zege niet groter maken dan ze is. "Ik ga niet zeggen dat ons WK nu pas begint. Maar ik hoop wel dat het vanaf nu in een stroomversnelling komt."

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