Dompers stapelen elkaar op: slecht nieuws bij Anderlecht over Nathan De Cat

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, voetbaljournalist
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Dompers stapelen elkaar op: slecht nieuws bij Anderlecht over Nathan De Cat
Foto: © photonews
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Bij Anderlecht heeft het begin van de voorbereiding in de eerste plaats vooral slecht nieuws opgeleverd. Dat situeert zich dan voornamelijk op medisch vlak. Nu is met Nathan De Cat ook een van de belangrijkste spelers van RSCA geblesseerd geraakt.

Het 17-jarige toptalent van Anderlecht ligt in de lappenmand. Dat meldt Het Laatste Nieuws. De Cat zou op training een spierblessure hebben opgelopen. Het gaat gelukkig niet over een langdurige blessure, maar het is tegelijkertijd ook niet het nieuws dat je wil horen bij de start van een voorbereiding. De Cat zou toch ongeveer een week aan de kant staan.

De middenvelder is zo niet het eerste blessuregeval bij Anderlecht dit seizoen. Eerder was er ook al het nieuws over de blessures van Lucas Hey en Ilay Camara. Dat werd door Anderlecht zelfs bevestigd. Deze twee spelers liepen allebei een breukje op en moesten zelfs een medische ingreep ondergaan. Zo erg is het bij De Cat niet.

Geplande oefenmatch Anderlecht ging niet door

De blessures bij Anderlecht zijn echter niet bevorderlijk voor de integratie en implementatie van de spelprincipes die de kersverse coach Vitor Bruno in de ploeg wil slepen. Het is net vanwege die intentie van de Portugese coach dat de oefenwedstrijd tegen Sporting Hasselt afgelast werd. Oorspronkelijk ging dat de eerste oefenmatch worden.

Voor De Cat persoonlijk was er onlangs ook al ander nieuws. Zo heeft hij zijn diploma behaald in het secundair onderwijs aan het Sint-Guido-Instituut in Brussel, de partnerschool van Anderlecht. De wetenschap dat hij iets achter de hand heeft moet hem in staat stellen om nog meer uit zijn voetbalcarrière te kunnen halen. Dat is de theorie.

Voorlopig wil niemand vraagprijs voor De Cat betalen


Het is zeer de vraag of de jonge speler dit ook nog bij Anderlecht gaat doen. Op transfergebied stuurt hij vooral aan op een transfer naar Duitsland. Hoffenheim wil voorlopig echter niet de vraagprijs betalen die Anderlecht voor ogen heeft.

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