Groot nieuws voor Nathan De Cat, die zich kan focussen op drukke zomer

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Groot nieuws voor Nathan De Cat, die zich kan focussen op drukke zomer
Foto: © photonews
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Goed nieuws voor Nathan De Cat, die zojuist zijn diploma van de humaniora op zak heeft. De 17-jarige middenvelder van RSC Anderlecht kan zich dus volop richten op volgend seizoen… en op een transfer?

Net als bij alle andere profclubs is ook bij Sporting Anderlecht de voorbereiding op het nieuwe seizoen gestart. Paars-wit kreeg daarbij meteen af te rekenen met blessures voor Ilay Camara en Lucas Hey en annuleerde bovendien de eerste oefenmatch, die zaterdag tegen Sporting Hasselt gepland stond.

Een voorbereiding waaraan Nathan De Cat kan deelnemen met een iets vrijer hoofd. Niet zozeer door het voetbal of de komst van Vitor Bruno, maar wel dankzij zijn schoolcarrière. De 17-jarige middenvelder behaalde namelijk zijn diploma secundair onderwijs aan het Sint-Guido-Instituut in Brussel, de partnerschool van Sporting Anderlecht.

Nathan De Cat behaalde zijn diploma secundair onderwijs

De Cat, die al één keer werd opgeroepen als Rode Duivel, kan zich deze zomer dus volop focussen. Al zou die zomer voor hem ook wel eens het vertrek uit het Lotto Park kunnen betekenen.

Het Neerpede-product wordt gevolgd door meerdere Europese clubs, die mogelijk met een bod komen dat Anderlecht moeilijk kan weigeren. Op Transfermarkt wordt Nathan De Cat immers op 27 miljoen euro geschat, waardoor hij zijn opleidingsclub een stevige som kan opleveren.

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