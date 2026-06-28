Supercomputer stelt verwachtingen bij: zoveel kans maken Rode Duivels nog om wereldkampioen te worden

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, voetbaljournalist
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Supercomputer stelt verwachtingen bij: zoveel kans maken Rode Duivels nog om wereldkampioen te worden
Foto: © photonews

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De Rode Duivels zijn niet naar Amerika getrokken met de verwachting om wereldkampioen te worden, maar het enthousiasme was wel groot na de oefenmatchen tegen Kroatië en Tunesië. Na de groepsfase liggen de kaarten enigszins anders.

België heeft gedaan wat het moest doen: het heeft zich gekwalificeerd voor de zestiende finales en is groepswinnaar geworden. De manier waarop dat gebeurde, verliep wel met horten en stoten. De puntendelingen met Egypte en Iran deden de fans knarsetanden. Gelukkig volgde daarna nog een sterk statement tegen Nieuw-Zeeland.

Wat het maken van voorspellingen betreft, zijn we de afgelopen jaren vertrouwd geraakt met supercomputer Opta. Die heeft alle percentages nog eens bijgesteld nu de groepsfase van het WK voetbal achter de rug ligt. Ook België weet op dat vlak waar het aan toe is en wat het mag verwachten van het verdere verloop van het toernooi.

Veertien landen met grotere winstkansen dan Rode Duivels

De kans op het veroveren van de wereldbeker was al danig afgenomen. Die bedraagt nu nog exact 1,6%, lezen we in de simulatie van Opta van de rest van het WK. Veertien landen maken een grotere kans om met de wereldbeker te pronken. Daarnaast zijn ook de percentages bekend van het halen van de andere ronden op het WK.

België maakt 4% om in de finale te belanden. Er is 10,9% op het bereiken van de halve finales, nog altijd de beste prestatie ooit op een WK door onze nationale ploeg. De kans dat België in de kwartfinales staat, is 30,1%. Er is wel 56,9% kans dat de Rode Duivels de achtste finales halen. Opta gelooft dus in een goede afloop tegen Senegal.

Opta voorspelde groepswinst van Rode Duivels niet


Wie er overigens van droomt om België nog wereldkampioen te zien worden, kan zich overigens troosten met het gegeven dat Opta niet altijd gelijk heeft. Na de gelijke spelen tegen Egypte en Iran gaf Opta ons land nog 27,28% kans om groepswinnaar te worden. We weten allemaal hoe dat is uitgedraaid.

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