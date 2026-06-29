Voormalige Anderlecht-Duivels Vanden Borre en Proto schieten met scherp na groepsfase van België op dit WK

Als bondscoach Rudi Garcia denkt dat alle analisten op de banken staan te applaudisseren door de kwalificatie voor de zestiende finales, heeft hij het mis. Anthony Vanden Borre en Silvio Proto hadden graag enkele zaken anders gezien.

Dat geven ze aan bij RTL sports. Vanden Borre stoorde zich aan de blufpoker van Garcia met betrekking tot Jérémy Doku. Die zou zogezegd niet starten, maar verscheen toch aan de aftrap. Vanden Borre zit dus op dezelfde golflengte als Franky Van der Elst, die Garcia waarschuwde niet nog eens met een halve leugen voor de dag te komen.

"Het stoort me een beetje", geeft Vanden Borre toe. "Het publiek laten geloven dat hij niet gaat spelen. We spreken hier wel over Nieuw-Zeeland. Als we daartegen al zoiets moeten doen... Normaal sta je daar toch boven. Tegen Frankrijk kan ik het nog begrijpen, maar niet tegen Nieuw-Zeeland", hangt het voor hem af van de tegenstander.

Vanden Borre heeft niets tegen Garcia

Toch wil Vanden Borre onderstrepen dat hij niet per se anti-Garcia is. "Ik heb niets tegen Rudi Garcia. Ik wil gewoon wat meer duidelijkheid in zijn communicatie. Als supporter dacht ik, toen ik Doku in de basis zag: 'Ah merde, hij heeft het weer geflikt." De communicatie is één ding, de resultaten iets anders. België plaatste zich met 5 op 9.

En dus niet met de vooraf verwachte 9 op 9. "Ik vier de kwalificatie niet", is Silvio Proto stellig. "Weet je nog hoe iedereen sprak over de goede loting? Als je kijkt naar het niveau en de kwaliteit van de spelers, is de kwalificatie normaal. Als we de halve finale halen, dan mogen we vieren. Met deze ploeg moet de kwartfinale voor mij het minimum zijn."

Slechte herinneringen aan WK 2014

Vanden Borre en Proto zijn twee ex-spelers die deels dankzij hun periodes bij Anderlecht ook het shirt van de nationale ploeg droegen. Proto stond 13 keer onder de lat bij de Rode Duivels. Vanden Borre was 29 keer international. Proto miste het WK van 2014 door een blessure, Vanden Borre blesseerde zich op datzelfde WK.