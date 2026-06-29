Voormalige Anderlecht-Duivels Vanden Borre en Proto schieten met scherp na groepsfase van België op dit WK

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, voetbaljournalist
| 1 reacties
Voormalige Anderlecht-Duivels Vanden Borre en Proto schieten met scherp na groepsfase van België op dit WK
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Als bondscoach Rudi Garcia denkt dat alle analisten op de banken staan te applaudisseren door de kwalificatie voor de zestiende finales, heeft hij het mis. Anthony Vanden Borre en Silvio Proto hadden graag enkele zaken anders gezien.

Dat geven ze aan bij RTL sports. Vanden Borre stoorde zich aan de blufpoker van Garcia met betrekking tot Jérémy Doku. Die zou zogezegd niet starten, maar verscheen toch aan de aftrap. Vanden Borre zit dus op dezelfde golflengte als Franky Van der Elst, die Garcia waarschuwde niet nog eens met een halve leugen voor de dag te komen.

"Het stoort me een beetje", geeft Vanden Borre toe. "Het publiek laten geloven dat hij niet gaat spelen. We spreken hier wel over Nieuw-Zeeland. Als we daartegen al zoiets moeten doen... Normaal sta je daar toch boven. Tegen Frankrijk kan ik het nog begrijpen, maar niet tegen Nieuw-Zeeland", hangt het voor hem af van de tegenstander.

Vanden Borre heeft niets tegen Garcia

Toch wil Vanden Borre onderstrepen dat hij niet per se anti-Garcia is. "Ik heb niets tegen Rudi Garcia. Ik wil gewoon wat meer duidelijkheid in zijn communicatie. Als supporter dacht ik, toen ik Doku in de basis zag: 'Ah merde, hij heeft het weer geflikt." De communicatie is één ding, de resultaten iets anders. België plaatste zich met 5 op 9.

En dus niet met de vooraf verwachte 9 op 9. "Ik vier de kwalificatie niet", is Silvio Proto stellig. "Weet je nog hoe iedereen sprak over de goede loting? Als je kijkt naar het niveau en de kwaliteit van de spelers, is de kwalificatie normaal. Als we de halve finale halen, dan mogen we vieren. Met deze ploeg moet de kwartfinale voor mij het minimum zijn."

Slechte herinneringen aan WK 2014

Vanden Borre en Proto zijn twee ex-spelers die deels dankzij hun periodes bij Anderlecht ook het shirt van de nationale ploeg droegen. Proto stond 13 keer onder de lat bij de Rode Duivels. Vanden Borre was 29 keer international. Proto miste het WK van 2014 door een blessure, Vanden Borre blesseerde zich op datzelfde WK.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK
WK Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Nieuw-Zeeland
Anthony Vanden Borre
Silvio Proto

Meer nieuws

Dit is waarom Garcia geblesseerde Zeno Debast toch meenam naar het WK

Dit is waarom Garcia geblesseerde Zeno Debast toch meenam naar het WK

07:00
3
Van der Elst waarschuwt bondscoach Rudi Garcia: "Dan krijgt hij nog meer de wind van voren"

Van der Elst waarschuwt bondscoach Rudi Garcia: "Dan krijgt hij nog meer de wind van voren"

21:05
2
U heeft misschien andere indruk, maar De Bruyne hoort bij de absolute uitblinkers op dit WK

U heeft misschien andere indruk, maar De Bruyne hoort bij de absolute uitblinkers op dit WK

20:35
Dit is waarom Rudi Garcia zo op de toppen van zijn tenen loopt (en interviews naar zijn hand zet)

Dit is waarom Rudi Garcia zo op de toppen van zijn tenen loopt (en interviews naar zijn hand zet)

06:00
Supercomputer stelt verwachtingen bij: zoveel kans maken Rode Duivels nog om wereldkampioen te worden

Supercomputer stelt verwachtingen bij: zoveel kans maken Rode Duivels nog om wereldkampioen te worden

19:20
WK-sprookje van Zuid-Afrika eindigt, maar Hugo Broos doet opvallende uitspraak

WK-sprookje van Zuid-Afrika eindigt, maar Hugo Broos doet opvallende uitspraak

07:50
🎥 Frustratie en dankbaarheid wisselen af bij deze Rode Duivel: "Het waren moeilijke weken"

🎥 Frustratie en dankbaarheid wisselen af bij deze Rode Duivel: "Het waren moeilijke weken"

20:09
3
Opvallend: voormalige Anderlecht-flop verlaat zijn club als held

Opvallend: voormalige Anderlecht-flop verlaat zijn club als held

07:20
Belgische supporters bij de slechtste van het WK volgens deze topkrant

Belgische supporters bij de slechtste van het WK volgens deze topkrant

05:00
2
Canada heeft geen genade en bezorgt geschiedenis schrijvende Hugo Broos hartzeer in 92e minuut

Canada heeft geen genade en bezorgt geschiedenis schrijvende Hugo Broos hartzeer in 92e minuut

23:01
Transfernieuws en Transfergeruchten 28/06: Kiaba Brughmans - Kompany

Transfernieuws en Transfergeruchten 28/06: Kiaba Brughmans - Kompany

21:35
WK-LIVE 28/6: Uitblinker Rode Duivels ontbreekt plots op training

WK-LIVE 28/6: Uitblinker Rode Duivels ontbreekt plots op training

21:42
Heeft Kompany echt gebeld om hem naar Bayern te halen? Genk-doelman Brughmans doet er zijn zegje over

Heeft Kompany echt gebeld om hem naar Bayern te halen? Genk-doelman Brughmans doet er zijn zegje over

21:35
Deschacht & co fileren Rode Duivels na groepsfase

Deschacht & co fileren Rode Duivels na groepsfase

15:50
1
Twee Rode Duivels, een Bruggeling en nog veel meer lekkers

Twee Rode Duivels, een Bruggeling en nog veel meer lekkers

18:30
1
Breken jonge talenten na revival door bij KV Mechelen? "Anders moesten we een extra investering doen"

Breken jonge talenten na revival door bij KV Mechelen? "Anders moesten we een extra investering doen"

19:50
Dompers stapelen elkaar op: slecht nieuws bij Anderlecht over Nathan De Cat

Dompers stapelen elkaar op: slecht nieuws bij Anderlecht over Nathan De Cat

18:50
1
'Barcelona schrikt van vraagprijs Club Brugge'

'Barcelona schrikt van vraagprijs Club Brugge'

18:00
14
"Groepsfase was maar een opwarming": Senegal waarschuwt België

"Groepsfase was maar een opwarming": Senegal waarschuwt België

15:10
1
WK-LIVE 29/6

WK-LIVE 29/6

00:00
Bijgeloof en Angola: wat moet je weten over Vitor Bruno?

Bijgeloof en Angola: wat moet je weten over Vitor Bruno?

17:30
40, 50 of 70 miljoen euro? 'Club Brugge is sterkhouder kwijt snel na WK'

40, 50 of 70 miljoen euro? 'Club Brugge is sterkhouder kwijt snel na WK'

17:00
'Genk laat Club-target alleen trainen'

'Genk laat Club-target alleen trainen'

16:30
85
Thibaut Courtois krijgt zware concurrent voor Gouden Handschoen: "Subliem!"

Thibaut Courtois krijgt zware concurrent voor Gouden Handschoen: "Subliem!"

12:30
Dit stevige bedrag strijkt de Belgische voetbalbond al zeker op dankzij het WK

Dit stevige bedrag strijkt de Belgische voetbalbond al zeker op dankzij het WK

09:45
6
Ex-speler Beveren, Mechelen en Standard heeft opvallende nieuwe club: "Strafste transfer in jaren"

Ex-speler Beveren, Mechelen en Standard heeft opvallende nieuwe club: "Strafste transfer in jaren"

14:30
OH Leuven annuleert, Anderlecht springt in de bres voor CPL-club

OH Leuven annuleert, Anderlecht springt in de bres voor CPL-club

14:00
1
Niemand doet beter: uitblinker Rode Duivels zet fenomenale WK-statistiek neer

Niemand doet beter: uitblinker Rode Duivels zet fenomenale WK-statistiek neer

27/06
DONE DEAL: Speler kondigt vertrekt aan na acht jaar bij Club Brugge

DONE DEAL: Speler kondigt vertrekt aan na acht jaar bij Club Brugge

13:30
Lukaku zal het zelf niet graag horen, maar... waarom hij mogelijk beter geen basisspeler is dit WK Opinie

Lukaku zal het zelf niet graag horen, maar... waarom hij mogelijk beter geen basisspeler is dit WK

08:00
8
DONE DEAL: KAA Gent plukt belangrijke pion weg bij Zulte Waregem

DONE DEAL: KAA Gent plukt belangrijke pion weg bij Zulte Waregem

13:00
4
Filip Joos ziet gevaarlijke WK-outsider opduiken: "Wat een fantastische ploeg!"

Filip Joos ziet gevaarlijke WK-outsider opduiken: "Wat een fantastische ploeg!"

11:35
1
Ook de statistieken bewijzen: deze Rode Duivel móét gewoon in de basis

Ook de statistieken bewijzen: deze Rode Duivel móét gewoon in de basis

27/06
3
Cristiano Ronaldo opnieuw middelpunt van kritiek: "Net zoals de Duivels dat niet konden zeggen"

Cristiano Ronaldo opnieuw middelpunt van kritiek: "Net zoals de Duivels dat niet konden zeggen"

10:50
1
Peter Vandenbempt stomverbaasd over Rudi Garcia: "Daar gaan we toch niet mee beginnen?"

Peter Vandenbempt stomverbaasd over Rudi Garcia: "Daar gaan we toch niet mee beginnen?"

27/06
13
De Rode Duivels treffen een loodzware tegenstander in de zestiende finales, en wel hierom

De Rode Duivels treffen een loodzware tegenstander in de zestiende finales, en wel hierom

09:00
6

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 1/16 Finales
Zuid-Afrika Zuid-Afrika 0-1 Canada Canada
Brazilië Brazilië 19:00 Japan Japan
Duitsland Duitsland 22:30 Paraguay Paraguay
Nederland Nederland 30/06 Marokko Marokko
Ivoorkust Ivoorkust 30/06 Noorwegen Noorwegen
Frankrijk Frankrijk 30/06 Zweden Zweden
Mexico Mexico 01/07 Ecuador Ecuador
Engeland Engeland 01/07 DR Congo DR Congo
België België 01/07 Senegal Senegal
Verenigde Staten Verenigde Staten 02/07 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Spanje Spanje 02/07 Oostenrijk Oostenrijk
Portugal Portugal 03/07 Kroatië Kroatië
Zwitserland Zwitserland 03/07 Algerije Algerije
Australië Australië 03/07 Egypte Egypte
Argentinië Argentinië 04/07 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
Colombia Colombia 04/07 Ghana Ghana

Nieuwste reacties

TIGERMANIA TIGERMANIA over Dit is waarom Garcia geblesseerde Zeno Debast toch meenam naar het WK wilmabar123 wilmabar123 over Van der Elst waarschuwt bondscoach Rudi Garcia: "Dan krijgt hij nog meer de wind van voren" TIGERMANIA TIGERMANIA over Barcelona wil toptalent wegplukken bij Club Brugge: stand van zaken TIGERMANIA TIGERMANIA over Belgische supporters bij de slechtste van het WK volgens deze topkrant Stefaan_82 Stefaan_82 over 🎥 Frustratie en dankbaarheid wisselen af bij deze Rode Duivel: "Het waren moeilijke weken" De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Deschacht & co fileren Rode Duivels na groepsfase FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Voormalige Anderlecht-Duivels Vanden Borre en Proto schieten met scherp na groepsfase van België op dit WK Albert Dupont Albert Dupont over La machine a tranché : les Diables rouges ont peu de chances de soulever la coupe zagato zagato over Twee Rode Duivels, een Bruggeling en nog veel meer lekkers JaKu JaKu over Transferbom in de Jupiler Pro League: Genk woest op Club Brugge Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved