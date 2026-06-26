'Ex-doelman Antwerp en Beerschot niet naar Mechelen, maar ... Westerlo'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
'Ex-doelman Antwerp en Beerschot niet naar Mechelen, maar ... Westerlo'
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

KVC Westerlo wil zich gaan versterken met Bill Lathouwers. De doelman van RWDM stond afgelopen winter nog heel dichtbij een overgang naar KV Mechelen, maar nu trekt hij dus naar een andere ploeg in de provincie Antwerpen waar hij al veel ervaring opdeed.

Westerlo staat op het punt om Bill Lathouwers (26) over te nemen van RWDM Brussels. De doelman wordt vrijdag volgens Gazet van Antwerpen verwacht voor zijn medische tests. Daarna zou een handtekening heel snel kunnen gaan volgen.

Lathouwers speelde 55 wedstrijden voor RWDM, maar nu de Brusselse club naar de hoogste amateurklasse is gezakt doordat het naast de licentie greep, was het tijd om te vertrekken voor de doelman. Voor de Brusselaars is het een financieel goede zaak om nog ongeveer 100.000 euro te gaan vangen.

KV Mechelen wilde Lathouwers, maar Westerlo haalt hem binnen

Daarmee is het opvallend KVC Westerlo dat er met de doelman vandoor zal gaan. Er waren de voorbije jaren nochtans heel wat andere opties voor de goalie. Afgelopen winter leek het nog KV Mechelen te worden bijvoorbeeld voor hem. 

De Kakkers hadden hun oog laten vallen op Bill Lathouwers, de doelman van RWDM Brussels. Hij kon in Mechelen de doublure van Nacho Miras worden aangezien Ortwin De Wolf nog geblesseerd is. Het bleef wachten op een akkoord, wanrt RWDM verwachtte nog een transfersom en uiteindelijk ging de deal niet door.

Veel ervaring voor Lathouwers in Antwerps voetbal


De marktwaarde van Lathouwers wordt door Transfermarkt op 400.000 euro geschat. Dit seizoen stond hij veertien keer in de basis, tot hij plots op de bank werd gezet begin december. In januari moest hij zelfs in de tribune zitten. Lathouwers was in het verleden ook nog actief bij Antwerp, MVV, SK Beveren en Beerschot. Hij verliet de Kielse Ratten in januari 2024 om bij RWDM te tekenen. Nu keert hij terug naar het hoogste niveau om zo een nieuwe kans te wagen bij Westerlo.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Westerlo

Meer nieuws

DONE DEAL: KV Mechelen vindt meteen vervanger voor meubelstuk

DONE DEAL: KV Mechelen vindt meteen vervanger voor meubelstuk

12:30
DONE DEAL: jeugdproduct Beerschot en Mechelen kiest voor opvallend avontuur

DONE DEAL: jeugdproduct Beerschot en Mechelen kiest voor opvallend avontuur

10:30
'Club Brugge hakt knoop door over talent Sporting Lissabon'

'Club Brugge hakt knoop door over talent Sporting Lissabon'

14:30
Anderlecht slikt meteen tweede domper: spelers lang out?!

Anderlecht slikt meteen tweede domper: spelers lang out?!

14:00
6
WK-LIVE 26/6: WK-record nu al gebroken

WK-LIVE 26/6: WK-record nu al gebroken

14:37
Plots is er nog veel mogelijk voor Rode Duivels deze nacht

Plots is er nog veel mogelijk voor Rode Duivels deze nacht

13:00
5
Opmerkelijk: hoe verliezen plots kan lonen op het WK

Opmerkelijk: hoe verliezen plots kan lonen op het WK

12:00
1
Club Brugge zoekt doelman: dit doet ervaren Rode Duivel

Club Brugge zoekt doelman: dit doet ervaren Rode Duivel

11:30
1
Bob Peeter kirt na topdeal: "Echte leider"

Bob Peeter kirt na topdeal: "Echte leider"

11:00
1
Peter Vandenbempt snoeihard voor Duivels: "Hou je toch niet voor mogelijk?"

Peter Vandenbempt snoeihard voor Duivels: "Hou je toch niet voor mogelijk?"

10:00
29
Analisten willen naast Vanaken nóg een Bruggeling in de ploeg: "Dynamiek"

Analisten willen naast Vanaken nóg een Bruggeling in de ploeg: "Dynamiek"

09:00
16
LIVE: Rudi Garcia gaat op de aanval inzetten met mogelijk nieuwe naam, maar... zonder Doku

LIVE: Rudi Garcia gaat op de aanval inzetten met mogelijk nieuwe naam, maar... zonder Doku

08:45
'Bundesliga-club dringt aan, Anderlecht wil miljoenen'

'Bundesliga-club dringt aan, Anderlecht wil miljoenen'

08:30
5
EXCLUSIEF: Dévy Rigaux probeert voormalig Club Brugge-ster te overtuigen om voor Feyenoord te kiezen

EXCLUSIEF: Dévy Rigaux probeert voormalig Club Brugge-ster te overtuigen om voor Feyenoord te kiezen

08:00
9
Lukaku en Doku in de basis tegen Nieuw-Zeeland? Rudi Garcia gaf het al prijs

Lukaku en Doku in de basis tegen Nieuw-Zeeland? Rudi Garcia gaf het al prijs

07:40
1
Het lot van 36 landen in 4 dagen beslist: alle scenario's halfweg Analyse

Het lot van 36 landen in 4 dagen beslist: alle scenario's halfweg

07:20
Wakker worden, Rode Duivels: pijnlijk cijfer voor Lukaku

Wakker worden, Rode Duivels: pijnlijk cijfer voor Lukaku

07:00
2
🎥 Romelu Lukaku plaagde Standard-boys: "Dat is jullie jeugdacademie ja"

🎥 Romelu Lukaku plaagde Standard-boys: "Dat is jullie jeugdacademie ja"

06:00
Dolle WK-nacht, met 16 goals, salonremises en een doekje voor het bloeden

Dolle WK-nacht, met 16 goals, salonremises en een doekje voor het bloeden

06:30
1
Nog een Belg (ex-Club Brugge) op weg naar de Premier League: hij moet recordtransfer vervangen

Nog een Belg (ex-Club Brugge) op weg naar de Premier League: hij moet recordtransfer vervangen

05:30
DONE DEAL: ambitieuze JPL-club haalt ex-Beerschotspeler in huis

DONE DEAL: ambitieuze JPL-club haalt ex-Beerschotspeler in huis

21:40
Transfernieuws en Transfergeruchten 25/06: Coulibaly - Vrancken - Murenzi - Nioule

Transfernieuws en Transfergeruchten 25/06: Coulibaly - Vrancken - Murenzi - Nioule

21:40
"Drie essentiële criteria": Antoine Sibierski legt belangrijke keuze uit

"Drie essentiële criteria": Antoine Sibierski legt belangrijke keuze uit

22:30
Eindelijk een Rode Duivel die zegt waar het op staat: "Wij hebben toch een pak meer kwaliteit" Interview

Eindelijk een Rode Duivel die zegt waar het op staat: "Wij hebben toch een pak meer kwaliteit"

04:15
Hoe zit het met Doku en Debast? Vincent Mannaert spreekt

Hoe zit het met Doku en Debast? Vincent Mannaert spreekt

22:00
1
Boucaut out: buitenlander moet VAR naar hoger niveau brengen

Boucaut out: buitenlander moet VAR naar hoger niveau brengen

21:00
1
De club van 2006: drie absolute legendes ... en een ex-speler uit de Jupiler Pro League

De club van 2006: drie absolute legendes ... en een ex-speler uit de Jupiler Pro League

21:20
1
Na de spandoeken en dreigementen: Verschueren hakt knoop door over Coucke

Na de spandoeken en dreigementen: Verschueren hakt knoop door over Coucke

20:20
6
Een drie-mansverdediging? Een zeer aanvallend middenveld? Dit zijn de elf Rode Duivels die we willen zien

Een drie-mansverdediging? Een zeer aanvallend middenveld? Dit zijn de elf Rode Duivels die we willen zien

20:40
1
'Kortrijk wil ex-speler Oostende en Antwerp wegkapen bij Juventus'

'Kortrijk wil ex-speler Oostende en Antwerp wegkapen bij Juventus'

19:30
Franse voetballer (21) overleden na pijnlijk ongeval

Franse voetballer (21) overleden na pijnlijk ongeval

20:00
Jesper Fredberg (ex-Anderlecht) weer onder vuur: "Al zijn transfers waren een mislukking" Interview

Jesper Fredberg (ex-Anderlecht) weer onder vuur: "Al zijn transfers waren een mislukking"

18:40
1
WK-LIVE 25/6: Broos stunt met Zuid-Afrika, Raskin heeft niks met Bologna

WK-LIVE 25/6: Broos stunt met Zuid-Afrika, Raskin heeft niks met Bologna

00:42
Standard hakt knoop door na zware sancties

Standard hakt knoop door na zware sancties

17:45
1
📷 Antwerp onthult uitshirt met bijzonder verhaal erachter

📷 Antwerp onthult uitshirt met bijzonder verhaal erachter

25/06
9
Verschueren en Vitor Bruno spreken zich uit over situatie van Nathan De Cat

Verschueren en Vitor Bruno spreken zich uit over situatie van Nathan De Cat

18:20
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

YoniVL YoniVL over Peter Vandenbempt snoeihard voor Duivels: "Hou je toch niet voor mogelijk?" JoBg JoBg over Coup dur pour Anderlecht : un joueur se blesse à l’entraînement Mariobrugge °Free Shaky° Mariobrugge °Free Shaky° over Analisten willen naast Vanaken nóg een Bruggeling in de ploeg: "Dynamiek" YoniVL YoniVL over Plots is er nog veel mogelijk voor Rode Duivels deze nacht Union 60 Union 60 over Alexandre Boucaut n’est plus le responsable du VAR en Belgique : son remplaçant est connu bink bink over Nieuw-Zeeland - België: - Arsène L. Arsène L. over Na de spandoeken en dreigementen: Verschueren hakt knoop door over Coucke 1872 1872 over EXCLUSIEF: Dévy Rigaux probeert voormalig Club Brugge-ster te overtuigen om voor Feyenoord te kiezen Eldonte Eldonte over Romelu Lukaku is duidelijk over Hans Vanaken: "Als wij samen op het veld staan..." JaKu JaKu over Bob Peeter kirt na topdeal: "Echte leider" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved