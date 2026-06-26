Bob Peeter kirt na topdeal: "Echte leider"

Christian Brüls blijft bij SK Beveren. De ervaren middenvelder zal ook volgend seizoen te zien zijn op de Freethiel. Dat heeft Beveren officieel bekendgemaakt. Ook Bob Peeters is in de wolken met de contractverlenging van Brüls.

"Bijzonder goed nieuws op de eerste trainingsdag van het nieuwe seizoen: Christian Brüls zal ook in het seizoen 2026-2027 op de Freethiel te zien zijn! SK Beveren is erg opgetogen dat het de ervaren middenvelder een extra jaar aan boord heeft weten te houden."

"Het verhaal van Christian Brüls bij SKB leest als een sprookje. Nadat hij in de play-offs van het seizoen ‘24-‘25 tegen Patro met rood van het veld werd gestuurd, richtte de ervaren middenvelder zich tot zijn ploegmaats én de geel-blauwe aanhang. Hij beloofde het volgende seizoen het voortouw te zullen nemen om de club terug te brengen waar ze thuishoort", aldus Beveren op haar webstek.

SK Beveren gaat langer door met Christian Brüls

"Het resultaat is gekend: Brüls speelde een fenomenaal seizoen en loodste SKB opnieuw naar de hoogste afdeling. Op 37-jarige leeftijd liet hij meer dan eens de Beverse monden openvallen. Ook zijn statistieken logen er niet om. De Oostkantonner trof vijf keer raak en kroonde zich met zestien beslissende passes tot Assistenkoning. Als persoonlijke kers op de taart werd onze metronoom, meer dan terecht, uitgeroepen tot Speler van het Seizoen in de Challenger Pro League."

"Het hoeft dan ook niet te verbazen dat SK Beveren bijzonder trots is dat het erin geslaagd is om Christian Brüls ook komend seizoen aan boord te houden. Zijn ervaring, leiderschap en voetbalintelligentie zullen ook in de Jupiler Pro League van onschatbare waarde zijn. Veel succes met je verlengd verblijf bij SKB, Christian!"

Bob Peeters in de wolken met verlengd verblijf van Christian Brüls



Bob Peeters, General Manager Sports SK Beveren is in de wolken met de deal en het verlengd verblijf van Brüls: "Wij zijn enorm blij dat Christian Brüls nog een extra jaar bij ons blijft. Iedereen binnen en buiten Beveren kent zijn kwaliteiten. Christian is een belangrijke factor op én naast het veld, hij is een echte leider. Met zijn ervaring kan hij de groep opnieuw mee op sleeptouw nemen en een voortrekkersrol spelen bij onze terugkeer in 1A.”