Plots is er nog veel mogelijk voor Rode Duivels deze nacht

We gaven het al een paar keer aan en het blijft ook met nog twee dagen te gaan realistisch: de tweede (of zelfs derde) plaats in onze groep hoeft niet meteen het grootste probleem ooit te zijn. Al blijft het praktisch gezien wel een betere zaak om toch nog groepswinnaar te worden.

U weet het wel, alle wegen leiden naar East Rutherford op 19 juli en de WK-finale aldaar. Al is er natuurlijk zoals altijd een makkelijker en een moeilijker parcours naar die finale - al is dat vaak op papier nog anders dan in de realiteit.

Eerste worden in onze groep zou een duel tegen een nummer drie betekenen, maar ook in Seattle blijven. En daarna tegen de USA of Bosnië Herzegovina, opnieuw in Seattle. De kwartfinale tegen pakweg Spanje is en blijft dan wel moeilijk.

Australië, Zuid-Korea of Zwitserland als volgende tegenstander?

En dan is er misschien in de andere tabelhelft als nummer twee toch nog meer mogelijk? Dan zou er eerst tegen Australië moeten worden gespeeld en daarna in de achtste finales al meteen tegen Argentinië. Een stevige domper, of een grotere kans om verder te raken?

Als groepswinnaar zou Zuid-Korea op dit moment de meest waarschijnlijke tegenstander gaan worden voor de Rode Duivels. Zeker geen onhaalbare zaak, net als de wedstrijd tegen Australië het geval zou kunnen gaan zijn.

Als we ver willen raken op het WK, dan is de boodschap duidelijk

En wat met een derde plaats? Dan volgt meer dan waarschijnlijk een wedstrijd tegen Zwitserland. Met daarna Colombia of Portugal mogelijk en in de kwartfinales dan weer Argentinië. De pistes liggen dus zeker nog open, ook met oog op wat er nog gaat komen.



Lees ook... Opmerkelijk: hoe verliezen plots kan lonen op het WK›

Sowieso: als we echt ver willen raken in het WK, dan gaan we natuurlijk toplanden tegenkomen. En dus is het alle hens aan dek de komende dagen. Al kunnen we met een puntendeling tegen Nieuw-Zeeland mogelijk als beste derde nog een zaakje gaan doen. Daarover kan duidelijkheid zijn op het moment dat de wedstrijd begint, als Senegal niet te zwaar wint van Irak en Spanje wint van Uruguay bijvoorbeeld.