Opmerkelijk: hoe verliezen plots kan lonen op het WK

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Opmerkelijk: hoe verliezen plots kan lonen op het WK
Foto: © photonews
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Het WK voetbal gaat stilaan een laatste rechte lijn in wat betreft de groepsfase. En dus weten we stilaan ook wel een beetje wat er nog allemaal staat te gebeuren. Al levert het gedoe met de beste derdes ook een paar rare dingen op. Of hoe verliezen plots niet voor iedereen een probleem is.

Waar je uitkomt op de tabel en in welke tabelhelft? Dat kan ook op het WK 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada opnieuw een heel belangrijk issue gaan worden. Binnen ongeveer 45 uur zijn alle plaatsjes ingevuld, inclusief de Rode Duivels?

Op dit moment zijn er echter nog heel wat onduidelijkheden, al worden de plaatsjes stilaan ingevuld. En dat kan ook zijn gevolgen hebben op wat er de komende dagen nog allemaal gaat gebeuren. Want hier en daar is niet winnen misschien belangrijker dan wél winnen?

Wanneer winnen niet meer zo belangrijk wordt

Los van het feit dat er altijd wedstrijden zijn waarbij beide ploegen bij een puntendeling gebaat kunnen zijn om allebei door te gaan naar de volgende ronde - kijk naar de match tussen Zweden en Japan of die tussen Paraguay en Australië - is er nu nog een gegeven waarbij verliezen misschien zelfs beter wordt dan winnen.

"Het toernooi is nog altijd vrij lotingbepaald. Het kan eigenlijk niet dat je een moeilijkere tegenstander kan krijgen als je groepswinnaar bent in sommige groepen dan als je derde wordt in een andere groep. Nederland krijgt nu Marokko als groepswinnaar en België kan er doorheen spartelen en een mindere tegenstander krijgen", aldus Filip Joos in Sporza Daily.

Verbruggen Bart

En kijk bijvoorbeeld naar het duel tussen Oostenrijk en Algerije. Tweede worden levert daar Ivoorkust op, terwijl derde worden volgens de simulatiemodellen momenteel Zwitserland zou opleveren. En in de achtste finales is er een mogelijk duel met Brazilië als tweede of met pakweg Colombia als derde. 

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En er zijn nog gekke dingen die de komende dagen kunnen gebeuren. Duitsland is als groepswinnaar al even zeker van de zestiende finales, maar het weet op dit moment nog niet tegen wie ze moeten spelen in die zestiende finales. Meer zelfs: dat gaan ze pas 48 uur voor hun wedstrijd weten.

Duitsland weet pas heel laat tegen wie het gaat spelen

Trainer Julian Nagelsmann heeft daar al over geklaagd. "En ik denk dat hij daar wel een punt heeft", aldus Karl Vannieuwkerke bij Sporza Live. Waarop hij meteen bijgetreden werd door Franky Van der Elst: "Ja, hij heeft een punt daarin."

"Er worden natuurlijk altijd verschillende ploegen geanalyseerd, maar je wil sneller weten tegen wie je gaat spelen. Of het veel invloed zal hebben op de wedstrijd? Dat niet. Maar het is wel vervelend met het oog op de voorbereiding op die wedstrijd en hoe je wil spelen."

Het speelschema ziet er op dit moment zo uit:

Duitsland - 3C/D/F
1I - 3D/F/G
Zuid-Afrika - Canada
Marokko - Nederland

2K - 2L
1H - 2J
USA - Bosnië Herzegovina
1G - 3A/H/I/J

Brazilië - Japan
Ivoorkust - 2I
Mexico - 3C/E/H
1L - 3E/I/J/K

Argentinië - 2H
Australië - 2G
Zwitserland - 3E/F/G/I/J
1K - 3D/E/J/L
 

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