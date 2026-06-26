'Club Brugge hakt knoop door over talent Sporting Lissabon'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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'Club Brugge hakt knoop door over talent Sporting Lissabon'
Foto: © photonews
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Bij Club Brugge is volgens Portugese bronnen beslist om niet verder te gaan met Chris Grombahi. Die had een driejarig contract kunnen tekenen, maar er is besloten om de dure aankoopoptie van twee miljoen euro niet te gaan lichten.

Club Brugge huurde tot het einde van het seizoen Chris Grombahi van Sporting CP. Als dat goed verliep, lag er een contract van 3 jaar klaar voor hem. Het lichten van die aankoopoptie zal nu dus echter niet gebeuren, want de speler zal volgens Portugese bronnen terug gaan naar Portugal.

Grombahi, amper 17 jaar oud, is een linksvoetige winger van het Portugese Sporting CP. Daar speelde hij ook gedurende zijn volledige jeugdopleiding. De Portugees met Ivoriaanse roots zette zijn eerste stappen in het voetbal bij Alta de Lisboa, waarna hij in 2017 de jeugdacademie van Sporting CP vervoegde.

Chris Grombahi vervoegde afgelopen winter Club NXT

Vorig seizoen maakte Grombahi deel uit van het U23-elftal van Sporting CP, dat uitkomt in de Portugese Liga Revelação. Nu zal hij bij Club NXT aan de slag gaan. Uiteindelijk speelde Grombahi ook in het begin van het afgelopen seizoen al 21 wedstrijden voor Sporting CP U23.

Daarin was hij goed voor vijf doelpunten en vier assists. Daarnaast kwam hij viermaal in actie in de UEFA Youth League en maakte hij in oktober 2025 zijn debuut voor het eerste elftal van Sporting CP in de kwartfinale van de Allianz Cup tegen Alverca. Tegen Club Brugge speelde hij niet, maar de jongeling maakte wel al de nodige indruk.

Club Brugge licht de optie niet op Chris Grombahi


“Grombahi komt tot het einde van dit seizoen op huurbasis over, met een optie om de samenwerking voor drie seizoenen te verlengen”, liet Club Brugge een aantal maanden geleden nog weten bij de aanstelling van de jongeling. Nu is besloten niet langer met hem door te gaan. De aankoopoptie was zo'n twee miljoen euro. Club Brugge wilde nog onderhandelen met Sporting CP over een lager bedrag, maar zover kwam het niet.

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