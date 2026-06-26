Club Brugge zoekt doelman: dit doet ervaren Rode Duivel

Club Brugge is volop op zoek naar een opvolger voor Simon Mignolet. De laatste weken werden er een viertal opties ten berde gebracht, waaronder die van Matz Sels en Koen Casteels. Die eerste lijkt nu alvast niet naar Jan Breydel te zullen komen.

Simon Mignolet is gestopt als doelman bij Club Brugge. De voormalige Rode Duivel besloot om na afgelopen seizoen zijn handschoenen aan de haak te hangen. Dat noopte blauw-zwart ertoe om op zoek te gaan naar een opvolger.

De voorbije weken en maanden werden al heel wat namen genoemd. Koen Casteels en Matz Sels waren de eerste geciteerde namen, later kwamen daar ook nog Yann Sommer en Mathew Ryan bij. Vier valabele opties voor Club Brugge.

Matz Sels naar Club Brugge? Kans wordt kleiner

Vier opties ook die duidelijk maken wat het plan is van blauw-zwart: een man met ervaring halen, zodat ze op termijn door kunnen met Argus Vanden Driessche. Die zou de topper van de toekomst moeten gaan worden bij de Bruggelingen.

Welke doelman het uiteindelijk zal worden is nog niet duidelijk, maar één optie lijkt nu alvast te mogen worden geschrapt. Zo heeft Nottingham Forest aangegeven langer door te willen met Sels. Volgens Engelse media zouden ze hem aan boord willen houden.

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Er wordt gesproken over een contractverlenging op het contract van nog één jaar, om zo andere gegadigden op een afstand te houden. Ook Casteels liet eerder al weten niet meteen te willen vertrekken uit de zandbak. En dus blijven er met Ryan en Sommer nog twee transfervrije alternatieven over.



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Het is niet gezegd dat Club Brugge uiteindelijk die pistes zal bewandelen, maar hier en daar klinkt het toch al dat Sommer wel eens de gedroomde nieuwe keeper is of zou moeten worden. Het laatste woord is er zeker nog niet over gezegd en wij houden de zaak natuurlijk in de gaten. De komende dagen mag een definitieve beslissing verwacht worden.