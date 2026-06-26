DONE DEAL: KV Mechelen vindt meteen vervanger voor meubelstuk

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KV Mechelen ziet opnieuw een vertrouwd gezicht een andere weg inslaan. Na zeven seizoenen als keeperstrainer van de A-kern zet Stef Pauwels een stap terug uit het profvoetbal, al blijft hij wel verbonden aan Malinwa. Met Jugoslav Lazic hebben ze een oude bekende gevonden als vervanger.