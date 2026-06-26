Peter Vandenbempt trapt deze Rode Duivel uit de basiself: "Niet meer verdedigbaar"

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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Peter Vandenbempt trapt deze Rode Duivel uit de basiself: "Niet meer verdedigbaar"
Foto: © photonews
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De Rode Duivels staan zaterdagochtend (of –nacht) voor de wedstrijd van de waarheid. Tegen Nieuw-Zeeland is het erop of eronder voor de Belgen, die het aan hun stand verplicht zijn om te winnen. Maar welke basiself? Peter Vandenbempt heeft daarin geen plaats voor deze speler.

De Rode Duivels en hun fans waanden zich na de WK-loting al groepswinnaar. Want Egypte, Iran en Nieuw-Zeeland zouden geen problemen mogen opleveren. De realiteit is anders. Tegen de energieke Farao's waren de Belgen lang op achtervolgen aangewezen en hadden ze een Egyptische owngoal nodig om gelijk te maken. Het bleef bij 1-1.

Kritiek op enkele keuzes van Garcia

Tegen Iran hadden de Belgen zelf goede kansen, maar gaven ze ook enkele goede mogelijkheden weg. Bovendien verloren we Nathan Ngoy met een rode kaart, waarna de wedstrijd doodbloedde (0-0). Niet meteen het scenario dat iedereen voor ogen had.

Er kwam bovendien kritiek op enkele keuzes van bondscoach Rudi Garcia. Zo roepen veel fans en analisten om Hans Vanaken in de basis om voor meer balvastheid te zorgen op het middenveld. Er zijn er ook die willen dat Matias Fernandez-Pardo meer speelminuten krijgt. Met zijn snelheid en balvastheid brengt de spits van LOSC Lille altijd wel iets.

Bij de keel grijpen

Commentator Peter Vandenbempt vindt dat het tegen Nieuw-Zeeland tijd is voor een wedstrijd waarin de Rode Duivels de tegenstander meteen overdonderen. "Ik herinner me nog de tweede groepsmatch op het EK tegen Roemenië", duikt hij in het verleden bij Sporza.

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"De Duivels grepen de tegenstander dan meteen bij de keel. En qua aanpak refereer ik graag aan onze terugmatch tegen Oekraïne in de Nations League. Denk niet dat je met 0-0 start, maar wel met een 2-0-achterstand en met drie goals verschil moet winnen."

Garcia moet de voorzichtigheid van zich afgooien

De Duivels kwamen in die wedstrijden inderdaad het veld op met het mes tussen de tanden, iets wat we tot nu toe nog te weinig hebben gezien op het WK. Vandenbempt vindt dan ook dat Rudi Garcia een belangrijke keuze moet maken.

"Dat wil zeggen dat Rudi Garcia de voorzichtigheid van zich af moet gooien, zoals toen. Hak knopen door, breng een gedurfde opstelling tussen de lijnen."

Garcia zou daarom enkele wijzigingen moeten doorvoeren in zijn basiself. Eén pion moet daarbij sneuvelen. "Met Vanaken, zonder Meunier - die laatste is niet meer verdedigbaar", vindt Vandenbempt.

Meunier speelde een zwakke eerste helft tegen Egypte, maar maakte dat in de tweede enigszins goed met een assist. De rechtsachter van LOSC Lille kon al bij al nog niet overtuigen op zijn derde WK.

Slordig in de opbouw, defensief niet secuur

In de opbouw is Meunier momenteel te slordig, terwijl hij zich defensief te vaak laat verrassen. Op zijn 34e bracht de 82-voudige international voor velen niet wat hij zou moeten brengen op dit WK. Vandenbempt twijfelt daarom niet en zou zonder Meunier starten.

Castagne is de gedoodverfde vervanger van Meunier in de basis, maar dat is een meer defensief ingestelde speler, terwijl je voluit moet aanvallen tegen Nieuw-Zeeland. Joaquin Seys is een andere optie, maar dan heb je wel een back die tegen zijn voet in speelt. Aan Rudi Garcia om te beslissen. Of houdt hij het toch gewoon bij Meunier?

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