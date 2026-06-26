Speler naar Dender, ex-club zegt neen: de achtergrond van het conflict

De komst van Emmanuel Mballa naar Dender doet heel wat stof opwaaien. Virton betwist zijn handtekening in het Van Roy-stadion, terwijl de entourage van de speler van mening is dat de verlengingsoptie in zijn contract ongeldig was. Het begin van een hetze?

Na de titel van vorig seizoen en de promotie naar de Challenger Pro League ziet Excelsior Virton zich bij de start van de zomermercato al een deel van zijn sterkhouders vertrekken. Mayron De Almeida tekende voor twee seizoenen bij RAEC Mons, terwijl de transfer van Emmanuel Mballa stilaan de allure van een echte soap krijgt.

De 27-jarige Kameroense spits werd deze week immers officieel voorgesteld bij Dender, dat uit de Jupiler Pro League is gezakt. Een vertrek dat Excelsior Virton zou hebben verrast: de club uit de Gaume verklaarde in een communiqué dat ze niet op de hoogte was van de gesprekken tussen haar speler en Dender, en dat de optie in het contract van Emmanuel Mballa voor het seizoen 2026-2027 nog vóór de deadline van 31 maart 2026 gelicht was.

Virton zegt neen tegen transfer

"De speler is voor het seizoen 2026-2027 nog steeds contractueel verbonden aan Royal Excelsior Virton. De club neemt hiervan akte en wil al haar supporters, partners en sympathisanten informeren dat de directie de elementen in dit dossier zal analyseren en al haar rechten zal laten gelden om de belangen van Royal Excelsior Virton te vrijwaren", schreef de Luxemburgse club.

De hele discussie draait rond de vraag of de optie in het contract van Emmanuel Mballa al dan niet geldig is. In het kamp van de speler vindt men die optie nietig, omdat ze niet zou voldoen aan de voorwaarden van de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO), waaraan iedereen (in het voetbal en daarbuiten) onderworpen is en die vrij strikt is wat opties in contracten betreft.





Een optie die volgens het kamp-Mballa ongeldig is

Volgens onze informatie zou Virton die optie eenzijdig gelicht hebben op 31 maart 2026. Midden in een periode van poststaking zou die melding pas een week later in de brievenbus van het kamp van Emmanuel Mballa zijn beland. Het ging om een aangetekende brief waarin de speler voor voldongen feiten werd geplaatst en zijn nieuwe loon zou hebben ontdekt.

Het kamp-Mballa zou die brief begin de tweede week van april ontvangen hebben en op 9 april 2026 Virton geantwoord hebben dat de optie nietig en ongeldig was (al was het maar omdat ze eenzijdig werd gelicht), en dat de spits, die dit seizoen vijftien keer scoorde, op 30 juni 2026 dus wel degelijk vrij van contract zou zijn. Dat antwoord zou bij de Virtonse leiding geen weerklank hebben gevonden: er zou simpelweg geen reactie gekomen zijn.

Hoorde Virton de transfer echt pas via het communiqué van Dender?

Royal Excelsior Virton zou intussen geen enkel nieuws meer gegeven hebben. Alsof er geen vuiltje aan de lucht was en Mballa geen enkele kans maakte om te vertrekken. Nochtans toonden twee clubs uit de Challenger Pro League opvallend veel interesse, waaronder Dender — dat al geïnteresseerd was vóór zijn degradatie — en nog een andere club uit de top 6 van 1B.

De club van het Van Roy-stadion wilde Emmanuel Mballa al langer, wat ongetwijfeld heeft doorgewogen in zijn uiteindelijke keuze. De advocaten van beide Nederlandstalige clubs zouden het dossier bovendien vooraf bekeken hebben en eveneens geoordeeld hebben dat het contract van Emmanuel Mballa afliep.

Voor Dender, net als voor Patro, was Emmanuel Mballa transfervrij

Mballa werd dus officieel aangekondigd bij Dender, kort vóór het betwiste communiqué van Virton. De speler zelf reageerde daarop bij onze collega’s van L’Avenir: "Denkt u dat Dender dit lichtzinnig heeft opgenomen en mijn contract niet heeft geanalyseerd? Er zijn details die die optie ongeldig maken."

In dat betwiste communiqué laat Virton verstaan dat het vooraf niet op de hoogte werd gebracht van het vertrek van Emmanuel Mballa. Die versie komt niet echt overeen met wat wij te horen krijgen: volgens die lezing zou Virton enkele uren vóór de aankondiging van Dender wél ingelicht zijn over het vertrek van zijn speler. Daarop zou vanuit de Gaumse directie evenwel geen enkele reactie zijn gekomen.

Volgens de gegevens van de Belgische bond loopt het contract af op 30 juni 2026

Nog volgens onze informatie zou de Belgische bond in het dossier geen standpunt hebben ingenomen omdat zij niet de bevoegde instantie is om dit geschil te beslechten. Wel zou ze op 21 mei 2026 bevestigd hebben dat in haar databank het contract van Emmanuel Mballa bij Virton afliep op 30 juni 2026, en dat er dus geen optie was vermeld.

De KBVB zou ook bevestigd hebben dat de situatie effectief draait rond artikel 15 van de Collectieve Arbeidsovereenkomst, dat gaat over opties in contracten en vermeldt dat die "nietig" kunnen worden als niet aan alle voorwaarden is voldaan. Dat is precies wat Emmanuel Mballa en zijn entourage aanvoeren.

Virton zou de nietigheid van de optie kunnen betwisten

Hoe gaat het nu verder? Excelsior Virton zou de nietigheid van de optie kunnen aanvechten bij de Arbitragecommissie voor de oplossing van arbeidsrechtelijke geschillen, een instantie binnen het sociaal recht. Maar zowel bij het kamp-Mballa als bij Dender is de teneur er een van sereniteit, omdat de situatie volgens hen duidelijk lijkt.