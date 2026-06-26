Deze man kan een einde maken aan het WK van de Rode Duivels: "Hij is een enorm gevaar in de lucht"

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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Deze man kan een einde maken aan het WK van de Rode Duivels: "Hij is een enorm gevaar in de lucht"
Foto: © photonews
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Do or die. Dat is de boodschap voor de Rode Duivels zaterdag om 5.00 uur. De Belgen nemen het dan in hun laatste groepswedstrijd van het WK op tegen Nieuw-Zeeland, dat zich zelf ook nog kan plaatsen voor de volgende ronde. Rudi Garcia en co moeten vooral dit gevaar vrezen aan Nieuw-Zeelandse zijde.

De Belgen hadden er voor het WK goede hoop op om de groep te winnen, maar na twee wedstrijden is zelfs de kwalificatie nog niet zeker. Het ticket voor de volgende ronde moet dan maar worden afgedwongen tegen Nieuw-Zeeland. Dat is een land waar de Belgen normaal gezien nooit schrik van hebben, maar in de huidige situatie mogen we de All-Whites zeker niet onderschatten.

Chris Wood

Terwijl België gelijkspeelde tegen Egypte (1-1) en Iran (0-0), tekende Nieuw-Zeeland voor een gelijkspel tegen Iran (2-2) en een nederlaag tegen Egypte (1-3). Chris Wood is  de grootste naam aan Nieuw-Zeelandse zijde. De spits van Nottingham Forest scoorde in het seizoen 2024/2025 twintig goals in de Premier League. Voor zijn land trof hij al 45 keer raak.

"Hij speelt al 10 seizoenen in de Premier League en in heel wat seizoenen was hij niet alleen een van de beste doelpuntenmakers, maar zelfs dé topschutter op vlak van kopbaldoelpunten. Hij is een enorm gevaar in de lucht", vertelt de Nieuw-Zeelandse journalist Michael Burgess bij Sporza.

Ook Finn Surman zal dreigen in de lucht

"Hij is met voorsprong de bekendste naam in de selectie, en ook de belangrijkste pion op het veld", gaat Burgess verder. Nieuw-Zeeland is niet de meest verfijnde ploeg, maar heeft wel een sterke luchtmacht. Naast Wood zullen de Belgen ook Finn Surman van Portland in de gaten moeten houden op stilstaande fase.

"Nog zo'n gevaar in de lucht en er zijn nog enkele anderen", klinkt het. "Als we corners en vrije trappen kunnen afdwingen, dan liggen daar kansen. Ik denk dat het zelfs Nieuw-Zeelands beste kans is om iets te rapen, want uit open spel zal het moeilijk worden."

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Rudi Garcia en co zullen dus extra bij de les moeten zijn op hoekschoppen, vrije trappen en inworpen. Tegelijkertijd zullen we de zwaktes van Nieuw-Zeeland voldoende moeten uitbuiten. Afspraak morgenochtend vroeg om 5.00.

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