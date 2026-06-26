Deze analisten geloven er nog in: "Alles wegvegen met knalprestatie"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Deze analisten geloven er nog in: "Alles wegvegen met knalprestatie"
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Het WK voetbal gaat stilaan een laatste rechte lijn in wat betreft de groepsfase. En dus weten we stilaan ook wel een beetje wat er nog allemaal staat te gebeuren. Voor de Belgen kan het rekenen beginnen, of kunnen ze het rekenen snel gaan eindigen.

Waar je uitkomt op de tabel en in welke tabelhelft? Dat kan ook op het WK 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada opnieuw een heel belangrijk issue gaan worden. Binnen ongeveer 45 uur zijn alle plaatsjes ingevuld, inclusief de Rode Duivels?

Er zijn nog veel onduidelijkheden over wie waar zal terechtkomen in de tabel. En ook voor de Rode Duivels kan het nog tellen geblazen zijn. Bij groepswinst komen ze uit tegen mogelijk Zuid-Korea, bij een tweede plaats tegen Australië en bij een derde plaats mogelijk tegen Zwitserland.

Rode Duivels zouden beter niet moeten tellen tegen Nieuw-Zeeland

Peter Vandenbempt was formeel: moeten tellen zou niet nodig mogen zijn. Punten laten liggen tegen Nieuw-Zeeland zou een ongeziene blamage zijn. En ook de andere supporters en analisten hebben een zeer duidelijke mening.

"Groepswinst kan nog altijd, maar dat heb je niet in de eigen hand dus dan moet je gewoon winnen en minstens tweede worden", aldus Evert Winkelmans in MidMid Mansion. "Gelijkspelen? Met welke sfeer ga je dan richting de knock-outfase."

De zoektocht naar een knalprestatie tegen Nieuw-Zeeland

"Op het WK 1998 verloren we niet en werden we uitgeschakeld, op het WK 1986 begonnen we niet goed en raakten we toch nog ver. Laat ons hopen dat we die eerste twee wedstrijden met één slag, met één knalprestatie kunnen klasseren."

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De Rode Duivels verloren nog altijd niet, maar het moet wel beter stilaan. Het gaat dan vooral bij de fans over wat er op het veld allemaal gebeurd is. Tegen Nieuw-Zeeland is het van moeten. "Natuurlijk zijn er de trauma's van de vorige toernooien. We hebben nog één grote kans en ik denk echt dat we hen kunnen opeten. Daarna is het een heel ander spel. We hebben het gewoon moeilijk om goals te maken en dat is mentaal."

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