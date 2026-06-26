📷 🎥 "Twee krokettenwedstrijden gespeeld" en ook In de Gloria, Het Eiland en FC De Kampioenen passeren revue

De Rode Duivels staan voor hun nacht van de waarheid. Het is er werkelijk op of onder - nu of nooit. Teveel tijd al weggegooid? Het is tijd voor een knalprestatie en dat beseffen de Duivels zelf ook. Zelfs vanuit het buitenland is er veel kritiek.

De voorbije dagen passeerde er wel de nodige humor aan het Belgisch firmament. Met zelfs prikjes richting bijvoorbeeld de Verenigde Staten. "Dat we Iran niet klopten, maar daar wel geen 300 miljard dollar aan hebben gegeven", was te lezen op X.

Humor omtrent Rode Duivels komt van overal, tijd om te reageren?

We didn't win against Iran but at least it didn't cost us 300 billion USD. 🤷‍♂️ pic.twitter.com/qRWHU9d44F — PitBackle (@PitBackle) June 21, 2026

Ook vanuit de hoeken van fans van Het Eiland kwam een interessante zinspeling op Sammy Tanghe, die zinnen achteruit kon uitspreken. En een van die zijn leuke quotes paste dan ook perfect in het stramien van de wedstrijd tegen Iran.

In de Gloria kon uiteraard ook niet binnenhalen. Hoeveel punten de Belgen al binnenhaalden? "Bijna drie, bijna drie, dat zijn er dus twee!" Ook diverse andere memes passeerden zoals een sketch uit FC De Kampioenen passeerden ondertussen de revue, maar het is natuurlijk ook bittere ernst.



Lees ook... LIVE: Het regent in Vancouver en het is er slechts 18 graden›

Ernst die ook Hans Kraay Junior ten berde bracht in zijn analyse bij ESPN: "De Belgen? Neen, die gaan nergens kans op maken. Ze zijn zelfs geen outsider wat mij betreft", aldus de Nederlandse analist. Daarin bijgetreden door de rest van het panel.

Hans Kraay Junior is zeer kritisch op Rode Duivels

"Als je al dacht dat ze iets konden klaarspelen, dan moet je na deze twee wedstrijden toch wel zeggen ..." Waarop Kraay Junior meteen opnieuw inpikte: "Als je in deze poule niet doorkomt ... Egypte, we hebben Iran, we hebben Nieuw-Zeeland."

"Ze hebben nu dus twee echte krokettenwedstrijden gespeeld en dan krijg je nog steeds de kans tegen Nieuw-Zeeland om er een stuk of vier in te schieten", aldus de Nederlandse coach en analist. "En dan ben je dik door en dan heb je vijf punten." Toch zien ze in Nederland dus geen glansrol voor de Belgen ... Aan Lukaku, De Bruyne en co om hun ongelijk te gaan bewijzen ...