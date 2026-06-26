Duits voetbalicoon ontketent gigantische WK-rel: "Zouden we racistisch kunnen noemen"

De groepsfase van het WK zit er bijna op. In enkele poules zijn de tickets voor de volgende ronde (deels) uitgedeeld. Ook Duitsland stoot door in groep E. Die Mannschaft verloor gisteren van Ecuador met 2-1, maar had al zes op zes gepakt. Het duel tegen Ivoorkust (2-1) krijgt wel nog een staartje.

Duitsland mikte gisteren op negen op negen, maar botste op de felle Ecuadorianen. De Zuid-Amerikanen zetten een scheve 0-1-situatie knap recht en stoten als een van de beste derdes al zeker door naar de volgende ronde. Daarvoor had Duitsland gewonnen van Curaçao (7-1) en Ivoorkust (2-1).

Rond die laatste wedstrijd is nu ophef ontstaan. Voormalig Duits international Bastian Schweinsteiger schoof in de marge van het duel aan als analist bij ARD en deed er enkele opmerkelijke uitspraken over het spel van de Ivorianen. Volgens Het Nieuwsblad nam hij de woorden "Afrikaans voetbal" dat "soms wat onorthodox, wat wild en niet helemaal zo tactisch" is in de mond.

Dat werd hem na de 2-0-overwinning van de Ivorianen tegen Curaçao niet in dank afgenomen door Emerson Faé, de bondscoach van Ivoorkust. "Als je voetbal kent zoals hij het kent, is het vreemd dat hij op die manier spreekt. Dat zouden we racistisch kunnen noemen als we de dingen bij naam noemen", wordt Faé geciteerd door de bovengenoemde krant.

Ex-Bayern en -United

De voormalige Ivoriaanse international weet dat hij het perspectief en de manier van praten van Schweinsteiger niet kan veranderen. Maar hij kan wel tonen dat Afrika behalve fysiek ook zeer technisch en zeer tactisch speelt.

Faé gaf aan een fan te zijn geweest van Schweinsteiger als speler. De voormalige Duitse middenvelder speelde in zijn carrière voor onder meer Bayern München en Manchester United. Hij kwam ook 124 keer uit voor de Duitse nationale ploeg en won het WK van 2014.





Schweinsteiger was een wereldster

"Hij was een wereldster, maar is een beetje vergeten geraakt, dus hij probeert ophef te creëren. Goed voor hem, als dat is wat hij denkt. Maar wij gaan verder en proberen dat te negeren", sloot Faé af.