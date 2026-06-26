Het opmerkelijke verhaal van de Belg ... die 35 keer voor Nieuw-Zeeland uitkwam

Het opmerkelijke verhaal van de Belg ... die 35 keer voor Nieuw-Zeeland uitkwam
Foto: © photonews

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Kent u Christian Bouckenooghe nog? Als u het Belgische kampioenschap eind jaren 90 op de voet volgde, is de kans groot van wel. Maar wist u dat deze speler, met een Belgische vader, maar liefst 35 keer uitkwam voor Nieuw-Zeeland?

Als er de voorbije maanden één thema is dat we je keer op keer hebben voorgeschoteld, dan zijn het wel de spelers met de dubbele voetbalnationaliteit. Soms ging het om lastige dossiers zoals Rayane Bounida, Jorthy Mokio of Konstantinos Karetsas, maar even vaak ook om meer luchtige verhalen.

Met België-Nieuw-Zeeland in aantocht vonden we het een mooi moment om terug te blikken op het enige geval (voor zover wij weten) van een Belgisch-Nieuw-Zeelandse spelers in het voetbal: Christian Bouckenooghe. Een naam die hier perfect thuishoort, voor een speler die geboren werd... op de Cookeilanden. Bouckenooghe is namelijk de zoon van een Maori-moeder en een Belgische vader.

De eerste Nieuw-Zeelander in de Belgische competitie

Op jonge leeftijd verhuisde Bouckenooghe met zijn ouders naar Nieuw-Zeeland. Daar begon hij te voetballen bij Tauranga City, waarna hij op zijn 16de een transfer versierde naar Roterham United. Doorbreken deed hij er niet, en dus besloot hij zijn kans te wagen in het land van zijn vader Frans, die intussen opnieuw naar Nieuw-Zeeland was teruggekeerd. In Roeselare begon Christian Bouckenooghe, een robuuste verdediger in de puurste Nieuw-Zeelandse traditie, aan een mooie carrière.

Tijdens zijn drie passages bij Roeselare (1997-2000, 2003-2006 en 2008-2009) en zijn periode bij Beveren (2006-2008) zou Bouckenooghe uiteindelijk meer dan 150 wedstrijden in de Challenger Pro League spelen. Hij pakte ook promotie naar 1A mee en werd zo de allereerste Nieuw-Zeelander die in de Belgische D1A uitkwam. In 1999 werd hij zelfs verkozen tot Nieuw-Zeelands International van het Jaar, best straf voor een speler van Roeselare.

International bij Nieuw-Zeeland

Want ook al speelde hij voornamelijk in de Belgische tweede klasse, Christian Bouckenooghe werd vanaf 1999 international bij de All Whites en zou tot 2009 in totaal 35 caps verzamelen. Jammer genoeg maakte hij het hoogtepunt van het WK 2010 niet mee: zijn beste periode lag toen al achter hem.

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"Ik kan met trots terugkijken op mijn interlandcarrière: ik speelde twee Confederation Cups, ik speelde tegen Duitsland, tegen het grote Frankrijk met Henry en Desailly, tegen het Brazilië van Kaká en Ronaldinho. Ik heb zelfs mijn shirt geruild met Kaká", herinnerde hij zich. Maar hoewel Bouckenooghe een trotse Maori is, wat je ook aan hem ziet, is de haka nooit een traditie geweest bij de All Whites, de Nieuw-Zeelandse nationale ploeg in het voetbal: "Voetballers zijn watjes", lachte hij. Hij was ooit te horen gekregen dat hij "te klein" was om op het hoogste niveau rugby te spelen.

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