DONE DEAL: gegeerd toptalent tekent profcontract bij Anderlecht

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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DONE DEAL: gegeerd toptalent tekent profcontract bij Anderlecht
Foto: © photonews

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De talentvolle Silas Adado (15), die vorig seizoen al bij de U18-ploeg werd opgenomen, heeft zijn eerste profcontract getekend bij RSC Anderlecht en ligt nu vast bij de Brusselse club tot 30 juni 2029.

Officieel is de zomermercato in België sinds een kleine week van start gegaan. Onofficieel zijn de eerste onderhandelingen achter de schermen al een hele tijd aan de gang. Vooraleer de transferperiode bij de profs écht open ging, waren het zoals wel vaker vooral de jongeren die van club veranderden.

Jonge spelers die doorgaans nog maar enkele stappen verwijderd zijn van hun doorbraak in het profvoetbal, die meerdere opties hebben en kiezen voor wat volgens hen de beste keuze is of soms ook financieel het interessantst.

Het talent Silas Adado tekent zijn eerste profcontract bij Anderlecht

Bij Sporting Anderlecht bleef het net iets langer een vraagteken rond Silas Adado, een 15-jarige linksbuiten die vorig seizoen al deel uitmaakte van de U18.

Meerdere clubs toonden interesse, maar de Belgische jeugdinternational besliste om zijn eerste contract bij Sporting Anderlecht te tekenen. Adado ligt vast tot 30 juni 2029. Volgend seizoen zou hij kunnen aansluiten bij de kern van RSCA Futures in de Challenger Pro League.

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