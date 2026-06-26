Bizar: ex-speler RWDM en Antwerp 11(!) wedstrijden geschorst wegens racisme

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Bizar: ex-speler RWDM en Antwerp 11(!) wedstrijden geschorst wegens racisme
Foto: © photonews
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Pierre Dwomoh, de voormalige speler van onder meer RWDM en Antwerp, is door de Engelse voetbalbond voor 11 wedstrijden geschorst nadat hij racistische uitspraken deed tegen een ploegmaat bij Watford.

De sanctie heeft betrekking op twee afzonderlijke feiten rond een U21-speler van Indiase afkomst. Op 27 oktober 2025, voor een match tegen Swansea City, vroeg Pierre Dwomoh aan de speler of hij “zwart of licht van huid” was. Toen die antwoordde dat hij “bruin” was, zei Dwomoh: “Bruin is geen kleur.”

Enkele dagen later, op 4 november 2025, vroeg hij hem, opnieuw voor een duel tegen Colchester United, ook: “Hoe gaat het met je buurtwinkels?” Watford Observer meldt dat een onafhankelijke commissie de speler schuldig heeft bevonden aan een “zeer ernstige” en “totaal onaanvaardbare” overtreding.

Excuses van Dwomoh kwamen laat

Diezelfde commissie merkt ook op dat Pierre Dwomoh niet meteen zijn verantwoordelijkheid nam. Hij toonde geen berouw en probeerde druk uit te oefenen op de speler om zijn klacht in te trekken. Later gaf hij zijn fouten toe en bood hij zijn excuses aan.

Naast de schorsing van 11 wedstrijden krijgt de speler een boete van 2.500 pond en moet hij een verplicht educatief programma volgen. Tijdens de hoorzitting benadrukte hij dat hij “niet de bedoeling had om racistisch te zijn.” 

Dwomoh moet maanden aan de kant zitten bij Watford

Hij voegde eraan toe dat zijn opmerkingen bedoeld waren om “de sfeer te ontspannen”. Volgens hem is de situatie groter geworden dan verwacht; hij stelde dat zijn vriendin Brits is en van Indiase afkomst en dat hij al met haar heeft gegrapt over huidskleur. Hij vindt dat het slachtoffer van de situatie profiteert.

Watford, dat het incident zelf bij de autoriteiten meldde, steunde de sanctie. De speler staat nu dicht bij een vertrek naar de Turkse club Konyaspor (eerste klasse). Dat wordt er eentje om in de komende weken nauw op te volgen.

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