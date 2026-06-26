Airco en Rode Duivels: dit heeft google allemaal te vertellen

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Airco en Rode Duivels: dit heeft google allemaal te vertellen
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

In de vroege uurtjes van zaterdag nemen de Rode Duivels het op tegen Nieuw-Zeeland voor hun beslissende derde wedstrijd op het WK voetbal 2026. Rest de vraag: waar zijn de supporters de voorbije uren en dagen mee bezig geweest?

"Vóór elke wedstrijd ontstaat er een vast ritueel: supporters trekken massaal naar Google om informatie te zoeken, de krachtsverhoudingen te analyseren en zich voor te bereiden op de aftrap. Namens Google delen we de trending zoektermen in België in de aanloop naar deze match", aldus Google in een persbericht.

"Terwijl de zoekopdrachten naar “airco” met +250% de hoogte in schieten, stijgt online ook een heel andere temperatuur: de voetbalkoorts. Supporters laten de zoekbalk gloeien om optimaal geïnformeerd te zijn. De interesse in de sterkhouders van het team neemt fors toe."

Naast airco's ook Rode Duivels populair

"De onmisbare Kevin De Bruyne ziet zijn zoekopdrachten met +70% stijgen, maar het is Jérémy Doku (+50%) die momenteel de meeste aandacht naar zich toetrekt en de populairste speler is van het moment. Naast het veld tonen supporters ook grote interesse in zijn privéleven: de zoekopdrachten rond het kersverse vaderschap van de aanvaller zijn fors gestegen."

"Doku werd eerder deze week vader van zijn zoontje Praise na een snelle terugkeer naar Londen. Zijn huidige vorm houdt de Belgische fans voor deze cruciale match enorm bezig. De 3 meest Gegooglede spelers voor de wedstrijd België – Nieuw-Zeeland?  Jérémy Doku, Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku.

Courtois Witsel rode duivels diables rouges
© photonews

"Een paar dagen geleden stonden de Rode Duivels oog in oog met Iran tijdens hun tweede wedstrijd op het WK voetbal. Namens Google delen we de trending zoektermen over deze wedstrijd. Hoewel hij deze keer niet wist te scoren, is de Belgische spits Romelu Lukaku opnieuw de meest Gegooglede speler van de match."

Lees ook... LIVE: Het regent in Vancouver en het is er slechts 18 graden

"Tijdens en na de wedstrijd werd zijn naam van alle Belgische en Iraanse spelers het meeste ingevoerd in de Google-zoekbalk. Dat kan gelegen hebben aan de gele kaart die hij al in de eerste spelminuten opliep na een botsing met de keeper van Iran."

Welke Rode Duivels werden het meest bekeken door Google?

"Opvallend is ook de snelle opkomst van de zoektermen “wat betekent rode kaart bij voetbal”, naar aanleiding van de uitsluiting van de Belg Ngoy, en “wat is buitenspel voetbal”, verwijzend naar de afgekeurde goal van de Iraniërs."

"Het is duidelijk dat ook de amateurkijker zijn best doet om de wedstrijd te snappen met Google als hulplijn. De 5 meest Gegooglede spelers van de wedstrijd België – Iran? Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Jérémy Doku, Mehdi Taremi en Alireza Jahanbakhsh."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Nieuw-Zeeland - België live op Voetbalkrant.com vanaf 05:00 (27/06).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK
WK Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Nieuw-Zeeland

Meer nieuws

LIVE: Het regent in Vancouver en het is er slechts 18 graden Live

LIVE: Het regent in Vancouver en het is er slechts 18 graden

17:41
📷 🎥 "Twee krokettenwedstrijden gespeeld" en ook In de Gloria, Het Eiland en FC De Kampioenen passeren revue

📷 🎥 "Twee krokettenwedstrijden gespeeld" en ook In de Gloria, Het Eiland en FC De Kampioenen passeren revue

17:00
Deze analisten geloven er nog in: "Alles wegvegen met knalprestatie"

Deze analisten geloven er nog in: "Alles wegvegen met knalprestatie"

16:30
2
WK-LIVE 26/6: Antwerp-icoon gespot op het WK

WK-LIVE 26/6: Antwerp-icoon gespot op het WK

19:21
Plots is er nog veel mogelijk voor Rode Duivels deze nacht

Plots is er nog veel mogelijk voor Rode Duivels deze nacht

13:00
7
Opmerkelijk: hoe verliezen plots kan lonen op het WK

Opmerkelijk: hoe verliezen plots kan lonen op het WK

12:00
1
Duits voetbalicoon ontketent gigantische WK-rel: "Zouden we racistisch kunnen noemen"

Duits voetbalicoon ontketent gigantische WK-rel: "Zouden we racistisch kunnen noemen"

19:25
🎥 Uitspraak over rode kaart van ref wordt ... muzikale banger

🎥 Uitspraak over rode kaart van ref wordt ... muzikale banger

18:30
1
Het opmerkelijke verhaal van de Belg ... die 35 keer voor Nieuw-Zeeland uitkwam

Het opmerkelijke verhaal van de Belg ... die 35 keer voor Nieuw-Zeeland uitkwam

16:00
Peter Vandenbempt snoeihard voor Duivels: "Hou je toch niet voor mogelijk?"

Peter Vandenbempt snoeihard voor Duivels: "Hou je toch niet voor mogelijk?"

10:00
32
Transfernieuws en Transfergeruchten 15/06

Transfernieuws en Transfergeruchten 15/06

18:00
LIVE: Rudi Garcia gaat op de aanval inzetten met mogelijk nieuwe naam, maar... zonder Doku

LIVE: Rudi Garcia gaat op de aanval inzetten met mogelijk nieuwe naam, maar... zonder Doku

08:45
Speler naar Dender, ex-club zegt neen: de achtergrond van het conflict

Speler naar Dender, ex-club zegt neen: de achtergrond van het conflict

18:00
DONE DEAL: gegeerd toptalent tekent profcontract bij Anderlecht

DONE DEAL: gegeerd toptalent tekent profcontract bij Anderlecht

17:30
Lukaku en Doku in de basis tegen Nieuw-Zeeland? Rudi Garcia gaf het al prijs

Lukaku en Doku in de basis tegen Nieuw-Zeeland? Rudi Garcia gaf het al prijs

07:40
1
Wakker worden, Rode Duivels: pijnlijk cijfer voor Lukaku

Wakker worden, Rode Duivels: pijnlijk cijfer voor Lukaku

07:00
2
Groot nieuws voor Nathan De Cat, die zich kan focussen op drukke zomer

Groot nieuws voor Nathan De Cat, die zich kan focussen op drukke zomer

15:30
5
Bizar: ex-speler RWDM en Antwerp 11(!) wedstrijden geschorst wegens racisme

Bizar: ex-speler RWDM en Antwerp 11(!) wedstrijden geschorst wegens racisme

15:00
8
'Club Brugge hakt knoop door over talent Sporting Lissabon'

'Club Brugge hakt knoop door over talent Sporting Lissabon'

14:30
Anderlecht slikt meteen tweede domper: spelers lang out?!

Anderlecht slikt meteen tweede domper: spelers lang out?!

14:00
6
Club Brugge zoekt doelman: dit doet ervaren Rode Duivel

Club Brugge zoekt doelman: dit doet ervaren Rode Duivel

11:30
1
Analisten willen naast Vanaken nóg een Bruggeling in de ploeg: "Dynamiek"

Analisten willen naast Vanaken nóg een Bruggeling in de ploeg: "Dynamiek"

09:00
18
'Ex-doelman Antwerp en Beerschot niet naar Mechelen, maar ... Westerlo'

'Ex-doelman Antwerp en Beerschot niet naar Mechelen, maar ... Westerlo'

13:30
Hoe zit het met Doku en Debast? Vincent Mannaert spreekt

Hoe zit het met Doku en Debast? Vincent Mannaert spreekt

22:00
1
DONE DEAL: KV Mechelen vindt meteen vervanger voor meubelstuk

DONE DEAL: KV Mechelen vindt meteen vervanger voor meubelstuk

12:30
Een drie-mansverdediging? Een zeer aanvallend middenveld? Dit zijn de elf Rode Duivels die we willen zien

Een drie-mansverdediging? Een zeer aanvallend middenveld? Dit zijn de elf Rode Duivels die we willen zien

20:40
1
Bob Peeter kirt na topdeal: "Echte leider"

Bob Peeter kirt na topdeal: "Echte leider"

11:00
1
🎥 Romelu Lukaku plaagde Standard-boys: "Dat is jullie jeugdacademie ja"

🎥 Romelu Lukaku plaagde Standard-boys: "Dat is jullie jeugdacademie ja"

06:00
Eindelijk een Rode Duivel die zegt waar het op staat: "Wij hebben toch een pak meer kwaliteit" Interview

Eindelijk een Rode Duivel die zegt waar het op staat: "Wij hebben toch een pak meer kwaliteit"

04:15
DONE DEAL: jeugdproduct Beerschot en Mechelen kiest voor opvallend avontuur

DONE DEAL: jeugdproduct Beerschot en Mechelen kiest voor opvallend avontuur

10:30
Verschueren en Vitor Bruno spreken zich uit over situatie van Nathan De Cat

Verschueren en Vitor Bruno spreken zich uit over situatie van Nathan De Cat

25/06
2
Het lot van 36 landen in 4 dagen beslist: alle scenario's halfweg Analyse

Het lot van 36 landen in 4 dagen beslist: alle scenario's halfweg

07:20
'Bundesliga-club dringt aan, Anderlecht wil miljoenen'

'Bundesliga-club dringt aan, Anderlecht wil miljoenen'

08:30
10
EXCLUSIEF: Dévy Rigaux probeert voormalig Club Brugge-ster te overtuigen om voor Feyenoord te kiezen

EXCLUSIEF: Dévy Rigaux probeert voormalig Club Brugge-ster te overtuigen om voor Feyenoord te kiezen

08:00
9
Dolle WK-nacht, met 16 goals, salonremises en een doekje voor het bloeden

Dolle WK-nacht, met 16 goals, salonremises en een doekje voor het bloeden

06:30
1
Vitor Bruno reageert meteen opvallend op vraag over Lukaku: "Niet zeker dat hij zal spelen hier"

Vitor Bruno reageert meteen opvallend op vraag over Lukaku: "Niet zeker dat hij zal spelen hier"

25/06
2

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 Speeldag 3
Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina 3-1 Qatar Qatar
Zwitserland Zwitserland 2-1 Canada Canada
Schotland Schotland 0-3 Brazilië Brazilië
Marokko Marokko 4-2 Haitï Haitï
Tsjechië Tsjechië 0-3 Mexico Mexico
Zuid-Afrika Zuid-Afrika 1-0 Zuid-Korea Zuid-Korea
Ecuador Ecuador 2-1 Duitsland Duitsland
Curacao Curacao 0-2 Ivoorkust Ivoorkust
Japan Japan 1-1 Zweden Zweden
Tunesië Tunesië 1-3 Nederland Nederland
Turkije Turkije 3-2 Verenigde Staten Verenigde Staten
Paraguay Paraguay 0-0 Australië Australië
Senegal Senegal 21:00 Irak Irak
Noorwegen Noorwegen 21:00 Frankrijk Frankrijk
Uruguay Uruguay 27/06 Spanje Spanje
Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden 27/06 Saudi-Arabië Saudi-Arabië
Egypte Egypte 27/06 Iran Iran
Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland 27/06 België België
Kroatië Kroatië 27/06 Ghana Ghana
Panama Panama 27/06 Engeland Engeland
DR Congo DR Congo 28/06 Oezbekistan Oezbekistan
Colombia Colombia 28/06 Portugal Portugal
Algerije Algerije 28/06 Oostenrijk Oostenrijk
Jordanië Jordanië 28/06 Argentinië Argentinië

Nieuwste reacties

Geert66 Geert66 over 'Bundesliga-club dringt aan, Anderlecht wil miljoenen' Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over Nieuw-Zeeland - België: - JaKu JaKu over Groot nieuws voor Nathan De Cat, die zich kan focussen op drukke zomer El Malvario El Malvario over Amadou Onana est-il la solution pour bloquer l'arme offensive n°1 de la Nouvelle-Zélande ? Andreas2962 Andreas2962 over Peter Vandenbempt snoeihard voor Duivels: "Hou je toch niet voor mogelijk?" 051961rouche 051961rouche over Alexandre Boucaut n’est plus le responsable du VAR en Belgique : son remplaçant est connu Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Bizar: ex-speler RWDM en Antwerp 11(!) wedstrijden geschorst wegens racisme Johnnie Walker Johnnie Walker over Deze analisten geloven er nog in: "Alles wegvegen met knalprestatie" Albert Dupont Albert Dupont over Coup dur pour Anderlecht : un joueur se blesse à l’entraînement didiken didiken over Analisten willen naast Vanaken nóg een Bruggeling in de ploeg: "Dynamiek" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved