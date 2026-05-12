Heel opvallende piste klopt aan voor Christos Tzolis van Club Brugge: wil hij dat zélf wel?

Christos Tzolis is bezig aan stratosferische Play-offs. Als beste speler van België dit seizoen wekt de Griek de interesse van grote clubs. Ook Galatasaray wil Club Brugge graag overtuigen, maar zal het moeilijk krijgen om ook Tzolis zelf te overtuigen. Die droomt namelijk van meer.

Het seizoen 2025-2026 van Christos Tzolis gaat de geschiedenisboeken in, zeker als hij Club Brugge straks ook nog aan de landstitel helpt. En hij doet er alles aan: in deze Champions' Play-offs staat Tzolis al aan 5 goals en 5 assists in 7 wedstrijden. Over het hele seizoen zit de Griek aan 19 doelpunten en 24 assists in 49 matchen in alle competities samen.

Dat zijn ronduit hallucinante cijfers, en ze laten Club Brugge weinig illusies: Christos Tzolis zal deze zomer de Jupiler Pro League waarschijnlijk verlaten. Als hij nog terugkeert, is het misschien om aan het einde van het jaar alsnog die Gouden Schoen op te halen waar hij vorig jaar naast greep. En wie weet kan hij die - net als Ardon Jashari - zelfs op basis van amper een half seizoen winnen, als hij in 2026 op dit niveau blijft presteren.

De vraag is nu vooral: waar trekt Christos Tzolis naartoe? Volgens de Turkse pers, onder meer NTV Sports, droomt één club van de Bruggeling: Galatasaray. De Turkse kampioen zou de aankoopoptie van 30 miljoen euro die Napoli op Noa Lang heeft gezet niet lichten, omdat Lang niet echt kon overtuigen. Als vervanger zou Galatasaray aan Tzolis denken.

De 24-jarige flankaanvaller zou zelfs bovenaan de shortlist van Gala staan voor deze zomermercato. Club Brugge zou minstens 30 miljoen euro vragen voor zijn goudhaantje en kan wellicht zelfs meer opstrijken, mogelijk zelfs het uitgaand transferrecord breken (36 miljoen voor Jashari).



De marktwaarde van Tzolis is volgens Transfermarkt ondertussen al 30 miljoen euro, maar de kans dat de Griek voor meer zal worden verkocht is dus groot. Hij ligt nog onder contract tot 2029. Vorige zomer verlengde hij nog in Brugge.

Maar zelfs als Galatasaray Club Brugge kan overtuigen, moet het daarna ook nog Tzolis zelf over de streep trekken. En de Griek lijkt klaar voor de Europese top en één van de vijf grote competities: interesse uit de subtop of zelfs de top zal deze zomer ongetwijfeld volgen. Het lijkt dan ook sterk dat een overstap naar de Turkse Süper Lig echt bovenaan zijn lijstje staat...

Aan ploegen die hem in huis willen halen dan ook geen enkel gebrek. Atlético Madrid, Crystal Palace, Tottenham Hotspur, Borussia Dortmund, Napoli, Roma, Sporting CP, AS Roma, Galatasaray, Bayern München, ...

Play-off 1

 Speeldag 7
Club Brugge Club Brugge 2-0 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 1-1 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 7
Standard Standard 2-1 OH Leuven OH Leuven
Antwerp Antwerp 0-1 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 3-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

