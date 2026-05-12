Spectaculaire terugkeer voor Karel Geraerts in Jupiler Pro League op komst?

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Spectaculaire terugkeer voor Karel Geraerts in Jupiler Pro League op komst?
Word fan van Charleroi! 637

Zal Mario Kohnen ook volgend seizoen nog trainer van Sporting Charleroi zijn? Dat is allerminst zeker, ondanks de uitstekende cijfers van de Eupenaar in zijn eerste zes wedstrijden. Intern nemen de bestuurders van Charleroi de piste richting Karel Geraerts onder de loep.

Als elfde na de reguliere fase, met acht punten achterstand op Racing Genk en zes op Standard, dacht Sporting Charleroi het einde van het seizoen rustig te kunnen uitbollen na het ontslag van Hans Cornelis begin april.

Maar dat was buiten Mario Kohnen gerekend, de assistent-trainer die voor het seizoenseinde het roer overnam en voor tevredenheid zorgt. Met vier zeges, een gelijkspel en een nederlaag maakt de 39-jarige voorlopig indruk bij zijn debuut als T1.

Karel Geraerts om Mario Kohnen op te volgen bij Sporting Charleroi?

De Zebra's staan intussen nog maar drie punten achter Genk en Standard en mogen dus nog altijd hopen de Europe Play-offs te winnen en, net als vorig jaar, het barrageduel te spelen voor een ticket naar de voorrondes van de Conference League.

Die situatie kan de sportieve leiding van Sporting Charleroi, nu onder aanvoering van Nicolas Frutos, ertoe aanzetten om de in Eupen geboren trainer langer te houden, al loopt zijn contract als interim-hoofdcoach enkel tot het einde van het seizoen. 

Er zijn nog pistes voor Charleroi

Die piste wordt bij de Zebra's bekeken, al is het niet de enige. Volgens La Dernière Heure bestaat de mogelijkheid dat Karel Geraerts deze zomer in het Mambourg neerstrijkt. Nadat hij de promotie met Stade de Reims misliep, zal de ex-trainer van Union en Schalke 04 meer dan waarschijnlijk de komende dagen ontslagen worden en zou hij dus vrij zijn om naar Charleroi te trekken. Zelf lijkt hij de boodschap alvast begrepen te hebben.

Er heeft (nog) geen formeel overleg plaatsgevonden tussen de verschillende partijen, maar Karel Geraerts heeft goede contacten en een goede reputatie in Charleroi nadat hij er in 2016 zijn spelerscarrière beëindigde. De piste Frédéric Taquin, die de geruchtenmolen opnieuw voedt sinds zijn vertrek bij RAAL La Louvière, zou niet prioritair zijn voor de Zebra's, die dus mikken op de 44-jarige 20-voudige ex-Rode Duivel.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Charleroi
Karel Geraerts

Meer nieuws

📷 'Miljoenen op komst: Napoli heeft akkoord met speler van Union SG'

📷 'Miljoenen op komst: Napoli heeft akkoord met speler van Union SG'

21:29
6
📷 'Heel concreet plan op tafel: deze topclub wil Ordonez binnenhalen'

📷 'Heel concreet plan op tafel: deze topclub wil Ordonez binnenhalen'

21:00
Wie is de laatste ploeg die volgend seizoen in JPL speelt? Lommel of Dender? "Het verschil is niet groot" Interview

Wie is de laatste ploeg die volgend seizoen in JPL speelt? Lommel of Dender? "Het verschil is niet groot"

20:40
1
Hein Vanhaezebrouck spreekt klare taal over 'Colin Janet'

Hein Vanhaezebrouck spreekt klare taal over 'Colin Janet'

20:30
Lille vraagt deze stevige transfersom voor Fernandez-Pardo

Lille vraagt deze stevige transfersom voor Fernandez-Pardo

20:00
'Anderlecht krijgt stevige concurrentie voor nieuwe spits'

'Anderlecht krijgt stevige concurrentie voor nieuwe spits'

19:40
3
De selectie van Rudi Garcia wordt vrijdag bekendgemaakt: is er nog ruimte voor verrassingen?

De selectie van Rudi Garcia wordt vrijdag bekendgemaakt: is er nog ruimte voor verrassingen?

19:20
'Zoektocht naar doelpunten: KAA Gent heeft boomlange spits nu al op proef'

'Zoektocht naar doelpunten: KAA Gent heeft boomlange spits nu al op proef'

19:00
1
Anderlecht-coach Jérémy Taravel moet bijzonder moeilijke knoop doorhakken: geen enkele oplossing is perfect Analyse

Anderlecht-coach Jérémy Taravel moet bijzonder moeilijke knoop doorhakken: geen enkele oplossing is perfect

18:40
Voorzitter van Real Madrid staat pers zeer scherp te woord

Voorzitter van Real Madrid staat pers zeer scherp te woord

18:28
Heeft Union een nieuwe rots in de branding gevonden? "Hij gaat een grote carrière maken"

Heeft Union een nieuwe rots in de branding gevonden? "Hij gaat een grote carrière maken"

18:20
Cvetkovic kent zijn straf na Disciplinaire Raad: dit kwam er allemaal ter sprake

Cvetkovic kent zijn straf na Disciplinaire Raad: dit kwam er allemaal ter sprake

17:53
Geen enkele basisplaats en geen enkel doelpunt dit seizoen, maar een Bruggeling staat toch op het WK 2026

Geen enkele basisplaats en geen enkel doelpunt dit seizoen, maar een Bruggeling staat toch op het WK 2026

17:40
"Kleine jongens dromen groot": grootse aankondiging over Sporting Hasselt De derde helft

"Kleine jongens dromen groot": grootse aankondiging over Sporting Hasselt

17:20
Vrouwen aan de macht? Charleroi komt met een ferme wijziging aan de top

Vrouwen aan de macht? Charleroi komt met een ferme wijziging aan de top

12:10
Alles op alles voor de titel ... en plaats vier, en waarom STVV nu supporter is van Union SG Analyse

Alles op alles voor de titel ... en plaats vier, en waarom STVV nu supporter is van Union SG

17:00
Heel opvallende piste klopt aan voor Christos Tzolis van Club Brugge: wil hij dat zélf wel?

Heel opvallende piste klopt aan voor Christos Tzolis van Club Brugge: wil hij dat zélf wel?

16:30
WK komt er snel aan: drie Rode Duivels met problemen, een stand van zaken

WK komt er snel aan: drie Rode Duivels met problemen, een stand van zaken

16:00
Officieel: we hebben er een extra wapen met verleden bij KAA Gent bij - mogelijk al op het WK

Officieel: we hebben er een extra wapen met verleden bij KAA Gent bij - mogelijk al op het WK

15:30
15
Carl Hoefkens zes uur op de bus voor match van acht minuten na onlusten fans: "Slecht voor milieu"

Carl Hoefkens zes uur op de bus voor match van acht minuten na onlusten fans: "Slecht voor milieu"

15:00
1
Beerschot struikelde op de eindmeet, maar... "Volgend seizoen zal niks minder dan top twee aanvaardbaar zijn" Interview

Beerschot struikelde op de eindmeet, maar... "Volgend seizoen zal niks minder dan top twee aanvaardbaar zijn"

14:40
7
KAA Gent komt met vlammend statement na triest schouwspel tegen RSC Anderlecht

KAA Gent komt met vlammend statement na triest schouwspel tegen RSC Anderlecht

14:20
13
Énorme ontgoocheling voor Francis Amuzu: zijn team zet het WK op de helling

Énorme ontgoocheling voor Francis Amuzu: zijn team zet het WK op de helling

14:00
2
'Antwerp blijft mikken op speler van rechtstreekse concurrent'

'Antwerp blijft mikken op speler van rechtstreekse concurrent'

12:40
4
"Een nieuw begin" en "Goede hoop": Stijnen en Deschacht verrassen voor bekerfinale

"Een nieuw begin" en "Goede hoop": Stijnen en Deschacht verrassen voor bekerfinale

13:30
Jelle Vossen gaat los over hét omslagpunt: "Enige uitleg die ik kon bedenken is dat het persoonlijk was"

Jelle Vossen gaat los over hét omslagpunt: "Enige uitleg die ik kon bedenken is dat het persoonlijk was"

13:00
2
Union zet gigantische stap richting droomstadion: dit zijn de spectaculaire plannen

Union zet gigantische stap richting droomstadion: dit zijn de spectaculaire plannen

12:20
10
Anderlecht en Union bezorgen veiligheidsdiensten grote zorgen: dit is het grootste probleem

Anderlecht en Union bezorgen veiligheidsdiensten grote zorgen: dit is het grootste probleem

12:00
Waarom Club Brugge dit zal aanvechten tot het uiterste: het zou anders een ramp worden

Waarom Club Brugge dit zal aanvechten tot het uiterste: het zou anders een ramp worden

11:30
32
Jonathan Lardot is formeel over rode kaart-situatie in Club Brugge - STVV

Jonathan Lardot is formeel over rode kaart-situatie in Club Brugge - STVV

11:15
1
Hierom is Anderlecht vol voor Antoine Sibierski gegaan: 10 miljoen euro winst gecreëerd

Hierom is Anderlecht vol voor Antoine Sibierski gegaan: 10 miljoen euro winst gecreëerd

11:00
5
Belg in grote vorm... Wordt hij de verrassing in de selectie van Rudi Garcia? Het is bijna van moeten

Belg in grote vorm... Wordt hij de verrassing in de selectie van Rudi Garcia? Het is bijna van moeten

10:30
18
Vanhaezebrouck heeft raad voor Cvetkovic: "Dan krijgt Van Der Heyden geel"

Vanhaezebrouck heeft raad voor Cvetkovic: "Dan krijgt Van Der Heyden geel"

10:00
4
Bal ligt in het kamp van de KBVB: dit toptalent wil met Rode Duivels mee naar het WK

Bal ligt in het kamp van de KBVB: dit toptalent wil met Rode Duivels mee naar het WK

09:00
16
Met Club Brugge - Union als topaffiche: dit zijn de scheidsrechters voor speeldag 8 van de play-offs

Met Club Brugge - Union als topaffiche: dit zijn de scheidsrechters voor speeldag 8 van de play-offs

08:00
18
Club Brugge dreigt zijn architect te verliezen: club haalt nu wel alles uit de kast

Club Brugge dreigt zijn architect te verliezen: club haalt nu wel alles uit de kast

08:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 7
Club Brugge Club Brugge 2-0 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 1-1 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 7
Standard Standard 2-1 OH Leuven OH Leuven
Antwerp Antwerp 0-1 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 3-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Johnnie Walker Johnnie Walker over Met Club Brugge - Union als topaffiche: dit zijn de scheidsrechters voor speeldag 8 van de play-offs Vital Verheyen Vital Verheyen over Club Brugge keert kar met 180 graden en daar zijn alle topclubs blij om: Belgisch voetbal alweer overhoop zimbo zimbo over Jonathan Lardot is formeel over rode kaart-situatie in Club Brugge - STVV Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Union zet gigantische stap richting droomstadion: dit zijn de spectaculaire plannen Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Wie is de laatste ploeg die volgend seizoen in JPL speelt? Lommel of Dender? "Het verschil is niet groot" Ratko Svilar Ratko Svilar over KAA Gent komt met vlammend statement na triest schouwspel tegen RSC Anderlecht .. .. over Waarom Club Brugge dit zal aanvechten tot het uiterste: het zou anders een ramp worden Jasperd Jasperd over 'Anderlecht krijgt stevige concurrentie voor nieuwe spits' FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Mensenrechtenorganisatie slaat alarm over WK 2026: "Dit dreigt een catastrofe te worden" De Groene Ridder. De Groene Ridder. over Antisemitische gezangen in Anderlecht - Club Brugge: Bart Verhaeghe wordt maandag verhoord Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved