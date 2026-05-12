Spectaculaire terugkeer voor Karel Geraerts in Jupiler Pro League op komst?

Zal Mario Kohnen ook volgend seizoen nog trainer van Sporting Charleroi zijn? Dat is allerminst zeker, ondanks de uitstekende cijfers van de Eupenaar in zijn eerste zes wedstrijden. Intern nemen de bestuurders van Charleroi de piste richting Karel Geraerts onder de loep.

Als elfde na de reguliere fase, met acht punten achterstand op Racing Genk en zes op Standard, dacht Sporting Charleroi het einde van het seizoen rustig te kunnen uitbollen na het ontslag van Hans Cornelis begin april.

Maar dat was buiten Mario Kohnen gerekend, de assistent-trainer die voor het seizoenseinde het roer overnam en voor tevredenheid zorgt. Met vier zeges, een gelijkspel en een nederlaag maakt de 39-jarige voorlopig indruk bij zijn debuut als T1.

Karel Geraerts om Mario Kohnen op te volgen bij Sporting Charleroi?

De Zebra's staan intussen nog maar drie punten achter Genk en Standard en mogen dus nog altijd hopen de Europe Play-offs te winnen en, net als vorig jaar, het barrageduel te spelen voor een ticket naar de voorrondes van de Conference League.

Die situatie kan de sportieve leiding van Sporting Charleroi, nu onder aanvoering van Nicolas Frutos, ertoe aanzetten om de in Eupen geboren trainer langer te houden, al loopt zijn contract als interim-hoofdcoach enkel tot het einde van het seizoen.

Er zijn nog pistes voor Charleroi

Die piste wordt bij de Zebra's bekeken, al is het niet de enige. Volgens La Dernière Heure bestaat de mogelijkheid dat Karel Geraerts deze zomer in het Mambourg neerstrijkt. Nadat hij de promotie met Stade de Reims misliep, zal de ex-trainer van Union en Schalke 04 meer dan waarschijnlijk de komende dagen ontslagen worden en zou hij dus vrij zijn om naar Charleroi te trekken. Zelf lijkt hij de boodschap alvast begrepen te hebben.





Er heeft (nog) geen formeel overleg plaatsgevonden tussen de verschillende partijen, maar Karel Geraerts heeft goede contacten en een goede reputatie in Charleroi nadat hij er in 2016 zijn spelerscarrière beëindigde. De piste Frédéric Taquin, die de geruchtenmolen opnieuw voedt sinds zijn vertrek bij RAAL La Louvière, zou niet prioritair zijn voor de Zebra's, die dus mikken op de 44-jarige 20-voudige ex-Rode Duivel.