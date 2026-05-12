Carl Hoefkens zes uur op de bus voor match van acht minuten na onlusten fans: "Slecht voor milieu"

Het is een rollercoaster aan het worden voor Carl Hoefkens en NAC Breda. Het team degradeerde zondag uit de Eredivisie, maar moest door onlusten bij de supporters plots maandag een lange reis maken. "Dit is slecht voor het milieu", aldus Hoefkens zelf.

NAC Breda heeft er een bijzonder lastig seizoen opzitten. Het streed het hele seizoen tegen de degradatie en was zelfs op speeldag 33 nog steeds strijdvaardig. Het kwam op een 2-0 voorsprong tegen Heerenveen zelfs.

Uiteindelijk werd tijdens het einde van de wedstrijd duidelijk dat de resultaten op de andere velden - onder meer door een gelijkspel van Volendam - tegen zaten voor NAC Breda. Daardoor zou het team van Carl Hoefkens moeten gaan degraderen.

Onlusten supporters: wedstrijd afgelast

De degradatie voelt voor veel supporters als een harde klap, zeker omdat NAC lange tijd hoop hield op behoud. Onder meer de match tegen Go Ahead Eagles werd fel gecontesteerd en leverde een lange juridische slag op.

De laatste thuiswedstrijd zondag werd tot twee keer toe stopgezet en dan volgt in Nederland automatisch het einde van de wedstrijd. De fanatieke supporters zorgden telkens voor de stopzetting van de match en dat leverde grote problemen op.

De wedstrijd is definitief gestaakt bij een 2-0 stand en wordt op een later moment uitgespeeld. Door uitslagen op andere velden is wel duidelijk dat NAC degradeert naar de Keuken Kampioen Divisie.



Op maandag zou de wedstrijd verder worden gespeeld voor de laatste acht minuten, zonder supporters. Iets waar de spelers en staff van NAC al weinig zin in hadden gezien de degradatie. En de situatie werd zo mogelijk nog erger.

Bizarre situatie voor wedstrijd NAC Breda - Heerenveen

Doordat er niet kon gespeeld worden in het stadion van NAC Breda werd het plots een uitwedstrijd in Heerenveen voor NAC Breda. Dat betekende dus ook meteen zo'n zes uur in de bus zitten voor een wedstrijd van acht minuten met een zeer beperkt belang gezien de degradatie al een feit was.

De wedstrijd van acht minuten leverde geen doelpunten meer op, dus op sportief gebied was het ook al helemaal een sof. "Het is een ongelooflijke ontgoocheling. Drie uur in de bus op maandagochtend is niet leuk. De wil is er altijd geweest. Dit is slecht voor het milieu, dit zijn extreme omstandigheden. Dit is gewoon bizar."