Bal ligt in het kamp van de KBVB: dit toptalent wil met Rode Duivels mee naar het WK

Matias Fernandez-Pardo zou over zijn internationale toekomst hebben beslist en wil voor België spelen. Het is afwachten of de Belgische voetbalbond de administratieve formaliteiten nog tijdig rond krijgt voor het WK.

Hoewel hij aan het begin van zijn carrière nooit onder stoelen of banken stak dat hij een zwak had voor Spanje, zou Matias Fernandez-Pardo tot wel vier oproepen van de Spaanse beloften (La Roja) hebben afgewezen. Die weigeringen waren het gevolg van de twijfel bij de spits van Lille, die nog niet zeker wist welke richting hij zijn internationale toekomst wilde uitgaan. Maar volgens onze Nederlandstalige collega's van Het Nieuwsblad zou die knoop intussen in zijn hoofd zijn doorgehakt.

De in Brussel geboren aanvaller zou namelijk voor België gekozen hebben en zich beschikbaar stellen bij Rudi Garcia met het oog op het WK 2026 met de Rode Duivels.

Dan blijft er voor de Belgische voetbalbond nog een administratieve kwestie op te lossen. De bond zou momenteel alles in het werk stellen om de nodige stappen tijdig af te ronden, zodat Fernandez-Pardo ook effectief speelgerechtigd is. Het wordt een echte race tegen de klok voor onze federatie, zeker omdat Rudi Garcia gezien de huidige vorm van zijn aanvallers wel degelijk extra scorend vermogen kan gebruiken.

Romelu Lukaku blijft sukkelen met zijn blessure, Loïs Openda zit in een dip en speelde sinds begin maart amper vijf minuten, Roméo Vermant en Lucas Stassin lijken nog net niet klaar, terwijl Michy Batshuayi en anderen volledig van de radar verdwenen zijn.

Met acht goals en zeven assists dit seizoen en het vermogen om op alle drie de offensieve posities uit de voeten te kunnen, kan Fernandez-Pardo voor Rudi Garcia een onverwacht kwaliteitsvolle optie zijn. Nu is het vooral hopen dat de Belgische bond het dossier op tijd rond krijgt.