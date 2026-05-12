Bal ligt in het kamp van de KBVB: dit toptalent wil met Rode Duivels mee naar het WK

Johan Walckiers, voetbaljournalist
Matias Fernandez-Pardo zou over zijn internationale toekomst hebben beslist en wil voor België spelen. Het is afwachten of de Belgische voetbalbond de administratieve formaliteiten nog tijdig rond krijgt voor het WK.

Hoewel hij aan het begin van zijn carrière nooit onder stoelen of banken stak dat hij een zwak had voor Spanje, zou Matias Fernandez-Pardo tot wel vier oproepen van de Spaanse beloften (La Roja) hebben afgewezen. Die weigeringen waren het gevolg van de twijfel bij de spits van Lille, die nog niet zeker wist welke richting hij zijn internationale toekomst wilde uitgaan. Maar volgens onze Nederlandstalige collega's van Het Nieuwsblad zou die knoop intussen in zijn hoofd zijn doorgehakt.

De in Brussel geboren aanvaller zou namelijk voor België gekozen hebben en zich beschikbaar stellen bij Rudi Garcia met het oog op het WK 2026 met de Rode Duivels.

Dan blijft er voor de Belgische voetbalbond nog een administratieve kwestie op te lossen. De bond zou momenteel alles in het werk stellen om de nodige stappen tijdig af te ronden, zodat Fernandez-Pardo ook effectief speelgerechtigd is. Het wordt een echte race tegen de klok voor onze federatie, zeker omdat Rudi Garcia gezien de huidige vorm van zijn aanvallers wel degelijk extra scorend vermogen kan gebruiken.

Romelu Lukaku blijft sukkelen met zijn blessure, Loïs Openda zit in een dip en speelde sinds begin maart amper vijf minuten, Roméo Vermant en Lucas Stassin lijken nog net niet klaar, terwijl Michy Batshuayi en anderen volledig van de radar verdwenen zijn.

Met acht goals en zeven assists dit seizoen en het vermogen om op alle drie de offensieve posities uit de voeten te kunnen, kan Fernandez-Pardo voor Rudi Garcia een onverwacht kwaliteitsvolle optie zijn. Nu is het vooral hopen dat de Belgische bond het dossier op tijd rond krijgt.

Vanhaezebrouck heeft raad voor Cvetkovic: "Dan krijgt Van Der Heyden geel"
29

10:00
België of Spanje, Lille of een Engelse grootmacht? Deze Belg gaat een heel drukke zomer tegemoet
16:30

16:30
Club Brugge dreigt zijn architect te verliezen: club haalt nu wel alles uit de kast
08:30

08:30
Met Club Brugge - Union als topaffiche: dit zijn de scheidsrechters voor speeldag 8 van de play-offs
08:00

08:00
Waarom Jérémy Taravel veel krediet heeft bij Anderlecht: de wil van Bayat genegeerd
07:40

07:40
Antwerp krijgt opvallende steun te midden van sportieve crisis: "Dan relativeer je de onzekerheid wel wat"
07:20

07:20
Rudi Garcia vol lof voor Rode Duivel: "Ik ontdekte hem"
22:30

22:30
Club Brugge is niet langer bang om het uit te spreken
07:00

07:00
Bart Verhaeghe weet waar hij zich mag aan verwachten na verhoor

Weergaloze play-offs: Club Brugge mag zich klaarmaken voor de absolute jackpot
23:30

23:30
Drama voor Rode Duivels? Basisspeler valt uit en moet vrezen voor WK
20:10

20:10
Opnieuw zorgen? Kevin De Bruyne maandag afwezig bij Napoli
22:00

22:00
🎥 Ongeziene nieuwe beelden van Coosemans tijdens en na KAA Gent - RSC Anderlecht duiken op
21:40

21:40
'Zulte Waregem mikt hoog: na pion Anderlecht komt nu ook pion Club Brugge hoog op de verlanglijst'
21:15

21:15
Coup de théâtre: Dick Advocaat gaat dan toch naar het WK 2026, ex-coach Anderlecht moet plooien
20:50

20:50
Van Der Heyden de kaartennaaier en 'Cinema Coosemans': Lardot wijst spelers terecht na #GNTAND
20:30

Van Der Heyden de kaartennaaier en 'Cinema Coosemans': Lardot wijst spelers terecht na #GNTAND

20:30
Belg (ex Lierse, OH Leuven en Mechelen bezorgt zijn team ... Hongaarse beker
19:40

19:40
Engelse pers is compleet verbluft door de prestatie van Senne Lammens: deze cijfers kreeg hij
18:00

18:00
De speler van het seizoen opnieuw op de afspraak, maar ook enkele verrassingen dit weekend
19:20

19:20
Franky Van der Elst en Hein Vanhaezebrouck zien het wel héél somber in voor Anderlecht
19:00

Franky Van der Elst en Hein Vanhaezebrouck zien het wel héél somber in voor Anderlecht

19:00
18:30
Mensenrechtenorganisatie slaat alarm over WK 2026: "Dit dreigt een catastrofe te worden"
17:00

Mensenrechtenorganisatie slaat alarm over WK 2026: "Dit dreigt een catastrofe te worden"

17:00
Ophef rond Mbappé na Clasico: fans van Real Madrid woest
17:30

17:30
Mihajlo Cvetkovic kent zijn schorsingsvoorstel en het is niet van de poes (hij kan zelfs bekerfinale missen)
15:51

15:51
Union-verdediger Kevin Mac Allister naast Messi op WK? Hij krijgt fantastisch nieuws
15:30

15:30
Transferexpert Fabrizio Romano komt met verrassend nieuws over Real Madrid en José Mourinho
15:00

15:00
Lierse heeft zijn nieuwe trainer te pakken
14:40

Antoine Sibierski prikkelt spelers van Anderlecht nu al, Bertaccini legt uit
14:30

14:30
Club Brugge keert kar met 180 graden en daar zijn alle topclubs blij om: Belgisch voetbal alweer overhoop
13:00

13:00
Guillaume Gillet wijst naar Standard-man: "Dit is het soort speler dat Anderlecht mist"
14:00

14:00
Doelman maakt debuut in JPL en mag dromen van meer nu collega op vertrekken staat
13:30

13:30
Komedie en provocatie: Peter Vandenbempt fileert prestatie van Anderlecht tegen KAA Gent
12:40

12:40
Club Brugge heeft opvolger van Dévy Rigaux al in het vizier: hij werd eerder ook bij Anderlecht genoemd
12:20

12:20
Van Brederode houdt zich niet in over nederlaag tegen Union en zijn vervanging
12:00

12:00
'Kogel door de kerk: Cercle Brugge krijgt geen goed nieuws te horen'
11:20

11:20
Een houding die een aanvoerder van Anderlecht onwaardig is... of precies wat er nodig is?
11:40

11:40
 Speeldag 33
RC Lens RC Lens 1-0 Nantes Nantes
Angers Angers 1-1 Strasbourg Strasbourg
Metz Metz 0-4 Lorient Lorient
Le Havre Le Havre 0-1 Marseille Marseille
Auxerre Auxerre 2-1 Nice Nice
Toulouse Toulouse 2-1 Lyon Lyon
Monaco Monaco 0-1 Lille OSC Lille OSC
PSG PSG 1-0 Stade Brestois Stade Brestois
Rennes Rennes 2-1 Paris FC Paris FC

