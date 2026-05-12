Jonathan Lardot is formeel over rode kaart-situatie in Club Brugge - STVV

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Jonathan Lardot is formeel over rode kaart-situatie in Club Brugge - STVV
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Ook dit weekend was er uiteraard opnieuw heel wat te doen over de arbitrage. Zo ging het ook in de wedstrijd tussen Club Brugge en STVV onder meer over een rode kaart voor Merlen. Valt daar iets voor te zeggen of niet?

De rode kaart voor Ryan Merlen tijdens Club Brugge - STVV zorgde voor heel wat discussie. Nadat de match eigenlijk al gespeeld was greep de VAR toch nog in na een duel tussen Merlen en Aleksandar Stankovic.

Merlen trok aan de noodrem. Scheidsrechter Jasper Vergoote liet in eerste instantie doorspelen, maar werd na tussenkomst van de VAR naar het scherm geroepen en moest doordat het doelpunt niet doorging vanwege buitenspel wel terugkomen op de eerdere fase.

Terechte rode kaart voor Ryan Merlen van STVV: iedereen lijkt het eens

Rood dus voor Merlen van STVV. Serge Gumienny had zich al uitgelaten over de zaak en aangegeven dat het een terechte rode kaart was. En ook voor Jonathan Lardot was het een goede beslissing om de VAR te laten tussenkomen.

"Het was een moeilijke situatie, omdat de scheidsrechter laat verder spelen en de fout misschien niet goed beoordeeld heeft. Door het buitenspel kiest hij daarvoor. De VAR moet dan de fase in zijn geheel bekijken. Als die fout niet zou gebeuren, dan is het een open doelkans voor Stankovic."

Jonathan Lardot zet de puntjes op de i

"De check heeft een beetje tijd nodig op basis van de beelden op de zestien meter. Die beelden waren niet helemaal duidelijk, omdat het niet duidelijk was of er contact was of niet. Als we inzoomen, zien we dat Merlen de bal niet speelde en Stankovic de bal meenam én er wel contact is met het been."

Lees ook... Club Brugge is niet langer bang om het uit te spreken

"Daarna moeten we kijken of het een duidelijke doelkans is. Stankovic kon rechtdoor naar doel, dus dat aspect speelt mee. Het was een zeer correcte VAR-interventie, met de juiste beslissing aan het einde van de zaak. Als het goal was, dan zou er niet op teruggekomen zijn, maar door het buitenspel was dat nu nodig", aldus Lardot in Under Review.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
STVV
Ryan Merlen

Meer nieuws

Jelle Vossen gaat los over hét omslagpunt: "Enige uitleg die ik kon bedenken is dat het persoonlijk was"

Jelle Vossen gaat los over hét omslagpunt: "Enige uitleg die ik kon bedenken is dat het persoonlijk was"

13:00
Club Brugge is niet langer bang om het uit te spreken

Club Brugge is niet langer bang om het uit te spreken

07:00
'Antwerp blijft mikken op speler van rechtstreekse concurrent'

'Antwerp blijft mikken op speler van rechtstreekse concurrent'

12:40
Union zet gigantische stap richting droomstadion: dit zijn de spectaculaire plannen

Union zet gigantische stap richting droomstadion: dit zijn de spectaculaire plannen

12:20
1
Waarom Club Brugge dit zal aanvechten tot het uiterste: het zou anders een ramp worden

Waarom Club Brugge dit zal aanvechten tot het uiterste: het zou anders een ramp worden

11:30
21
Club Brugge dreigt zijn architect te verliezen: club haalt nu wel alles uit de kast

Club Brugge dreigt zijn architect te verliezen: club haalt nu wel alles uit de kast

08:30
Vrouwen aan de macht? Charleroi komt met een ferme wijziging aan de top

Vrouwen aan de macht? Charleroi komt met een ferme wijziging aan de top

12:10
Anderlecht en Union bezorgen veiligheidsdiensten grote zorgen: dit is het grootste probleem

Anderlecht en Union bezorgen veiligheidsdiensten grote zorgen: dit is het grootste probleem

12:00
Hierom is Anderlecht vol voor Antoine Sibierski gegaan: 10 miljoen euro winst gecreëerd

Hierom is Anderlecht vol voor Antoine Sibierski gegaan: 10 miljoen euro winst gecreëerd

11:00
5
Belg in grote vorm... Wordt hij de verrassing in de selectie van Rudi Garcia? Het is bijna van moeten

Belg in grote vorm... Wordt hij de verrassing in de selectie van Rudi Garcia? Het is bijna van moeten

10:30
6
Weergaloze play-offs: Club Brugge mag zich klaarmaken voor de absolute jackpot

Weergaloze play-offs: Club Brugge mag zich klaarmaken voor de absolute jackpot

23:30
Vanhaezebrouck heeft raad voor Cvetkovic: "Dan krijgt Van Der Heyden geel"

Vanhaezebrouck heeft raad voor Cvetkovic: "Dan krijgt Van Der Heyden geel"

10:00
4
Bart Verhaeghe weet waar hij zich mag aan verwachten na verhoor

Bart Verhaeghe weet waar hij zich mag aan verwachten na verhoor

23:58
78
Met Club Brugge - Union als topaffiche: dit zijn de scheidsrechters voor speeldag 8 van de play-offs

Met Club Brugge - Union als topaffiche: dit zijn de scheidsrechters voor speeldag 8 van de play-offs

08:00
5
Bal ligt in het kamp van de KBVB: dit toptalent wil met Rode Duivels mee naar het WK

Bal ligt in het kamp van de KBVB: dit toptalent wil met Rode Duivels mee naar het WK

09:00
13
Waarom Jérémy Taravel veel krediet heeft bij Anderlecht: de wil van Bayat genegeerd

Waarom Jérémy Taravel veel krediet heeft bij Anderlecht: de wil van Bayat genegeerd

07:40
Antwerp krijgt opvallende steun te midden van sportieve crisis: "Dan relativeer je de onzekerheid wel wat"

Antwerp krijgt opvallende steun te midden van sportieve crisis: "Dan relativeer je de onzekerheid wel wat"

07:20
4
Rudi Garcia vol lof voor Rode Duivel: "Ik ontdekte hem"

Rudi Garcia vol lof voor Rode Duivel: "Ik ontdekte hem"

22:30
18
🎥 Ongeziene nieuwe beelden van Coosemans tijdens en na KAA Gent - RSC Anderlecht duiken op

🎥 Ongeziene nieuwe beelden van Coosemans tijdens en na KAA Gent - RSC Anderlecht duiken op

21:40
14
'Zulte Waregem mikt hoog: na pion Anderlecht komt nu ook pion Club Brugge hoog op de verlanglijst'

'Zulte Waregem mikt hoog: na pion Anderlecht komt nu ook pion Club Brugge hoog op de verlanglijst'

21:15
Opnieuw zorgen? Kevin De Bruyne maandag afwezig bij Napoli

Opnieuw zorgen? Kevin De Bruyne maandag afwezig bij Napoli

22:00
2
Van Der Heyden de kaartennaaier en 'Cinema Coosemans': Lardot wijst spelers terecht na #GNTAND

Van Der Heyden de kaartennaaier en 'Cinema Coosemans': Lardot wijst spelers terecht na #GNTAND

20:30
8
Coup de théâtre: Dick Advocaat gaat dan toch naar het WK 2026, ex-coach Anderlecht moet plooien

Coup de théâtre: Dick Advocaat gaat dan toch naar het WK 2026, ex-coach Anderlecht moet plooien

20:50
De speler van het seizoen opnieuw op de afspraak, maar ook enkele verrassingen dit weekend

De speler van het seizoen opnieuw op de afspraak, maar ook enkele verrassingen dit weekend

19:20
Drama voor Rode Duivels? Basisspeler valt uit en moet vrezen voor WK

Drama voor Rode Duivels? Basisspeler valt uit en moet vrezen voor WK

20:10
4
Belg (ex Lierse, OH Leuven en Mechelen bezorgt zijn team ... Hongaarse beker

Belg (ex Lierse, OH Leuven en Mechelen bezorgt zijn team ... Hongaarse beker

19:40
1
Franky Van der Elst en Hein Vanhaezebrouck zien het wel héél somber in voor Anderlecht

Franky Van der Elst en Hein Vanhaezebrouck zien het wel héél somber in voor Anderlecht

19:00
Vergeten door Rudi Garcia, niet door ons: "Ik denk dat ik de kwaliteiten heb voor de Rode Duivels" Interview

Vergeten door Rudi Garcia, niet door ons: "Ik denk dat ik de kwaliteiten heb voor de Rode Duivels"

18:30
Engelse pers is compleet verbluft door de prestatie van Senne Lammens: deze cijfers kreeg hij

Engelse pers is compleet verbluft door de prestatie van Senne Lammens: deze cijfers kreeg hij

18:00
Ophef rond Mbappé na Clasico: fans van Real Madrid woest

Ophef rond Mbappé na Clasico: fans van Real Madrid woest

17:30
2
Mensenrechtenorganisatie slaat alarm over WK 2026: "Dit dreigt een catastrofe te worden"

Mensenrechtenorganisatie slaat alarm over WK 2026: "Dit dreigt een catastrofe te worden"

17:00
6
Mihajlo Cvetkovic kent zijn schorsingsvoorstel en het is niet van de poes (hij kan zelfs bekerfinale missen)

Mihajlo Cvetkovic kent zijn schorsingsvoorstel en het is niet van de poes (hij kan zelfs bekerfinale missen)

15:51
39
België of Spanje, Lille of een Engelse grootmacht? Deze Belg gaat een heel drukke zomer tegemoet

België of Spanje, Lille of een Engelse grootmacht? Deze Belg gaat een heel drukke zomer tegemoet

16:30
Union-verdediger Kevin Mac Allister naast Messi op WK? Hij krijgt fantastisch nieuws

Union-verdediger Kevin Mac Allister naast Messi op WK? Hij krijgt fantastisch nieuws

15:30
1
Straffe kost: slechts twee personen deden wat Brandon Mechele doet bij Club Brugge

Straffe kost: slechts twee personen deden wat Brandon Mechele doet bij Club Brugge

11/05
Antoine Sibierski prikkelt spelers van Anderlecht nu al, Bertaccini legt uit

Antoine Sibierski prikkelt spelers van Anderlecht nu al, Bertaccini legt uit

14:30
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 7
Club Brugge Club Brugge 2-0 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 1-1 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 7
Standard Standard 2-1 OH Leuven OH Leuven
Antwerp Antwerp 0-1 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 3-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Jasperd Jasperd over Waarom Club Brugge dit zal aanvechten tot het uiterste: het zou anders een ramp worden The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over Antisemitische gezangen in Anderlecht - Club Brugge: Bart Verhaeghe wordt maandag verhoord Bink65 Bink65 over Club Brugge keert kar met 180 graden en daar zijn alle topclubs blij om: Belgisch voetbal alweer overhoop Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Antoine Sibierski prikkelt spelers van Anderlecht nu al, Bertaccini legt uit Bork Bork over Union zet gigantische stap richting droomstadion: dit zijn de spectaculaire plannen Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Vanhaezebrouck heeft raad voor Cvetkovic: "Dan krijgt Van Der Heyden geel" Dirk1897 Dirk1897 over Mihajlo Cvetkovic kent zijn schorsingsvoorstel en het is niet van de poes William Wallace William Wallace over Rudi Garcia vol lof voor Rode Duivel: "Ik ontdekte hem" RememberLierse RememberLierse over 🎥 Rode kaart voor STVV-speler zorgt ondanks duidelijke nederlaag nog voor ophef Stigo12 Stigo12 over Belg in grote vorm... Wordt hij de verrassing in de selectie van Rudi Garcia? Het is bijna van moeten Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved