Jonathan Lardot is formeel over rode kaart-situatie in Club Brugge - STVV

Ook dit weekend was er uiteraard opnieuw heel wat te doen over de arbitrage. Zo ging het ook in de wedstrijd tussen Club Brugge en STVV onder meer over een rode kaart voor Merlen. Valt daar iets voor te zeggen of niet?

De rode kaart voor Ryan Merlen tijdens Club Brugge - STVV zorgde voor heel wat discussie. Nadat de match eigenlijk al gespeeld was greep de VAR toch nog in na een duel tussen Merlen en Aleksandar Stankovic.

Merlen trok aan de noodrem. Scheidsrechter Jasper Vergoote liet in eerste instantie doorspelen, maar werd na tussenkomst van de VAR naar het scherm geroepen en moest doordat het doelpunt niet doorging vanwege buitenspel wel terugkomen op de eerdere fase.

Terechte rode kaart voor Ryan Merlen van STVV: iedereen lijkt het eens

Rood dus voor Merlen van STVV. Serge Gumienny had zich al uitgelaten over de zaak en aangegeven dat het een terechte rode kaart was. En ook voor Jonathan Lardot was het een goede beslissing om de VAR te laten tussenkomen.

"Het was een moeilijke situatie, omdat de scheidsrechter laat verder spelen en de fout misschien niet goed beoordeeld heeft. Door het buitenspel kiest hij daarvoor. De VAR moet dan de fase in zijn geheel bekijken. Als die fout niet zou gebeuren, dan is het een open doelkans voor Stankovic."

Jonathan Lardot zet de puntjes op de i

"De check heeft een beetje tijd nodig op basis van de beelden op de zestien meter. Die beelden waren niet helemaal duidelijk, omdat het niet duidelijk was of er contact was of niet. Als we inzoomen, zien we dat Merlen de bal niet speelde en Stankovic de bal meenam én er wel contact is met het been."



"Daarna moeten we kijken of het een duidelijke doelkans is. Stankovic kon rechtdoor naar doel, dus dat aspect speelt mee. Het was een zeer correcte VAR-interventie, met de juiste beslissing aan het einde van de zaak. Als het goal was, dan zou er niet op teruggekomen zijn, maar door het buitenspel was dat nu nodig", aldus Lardot in Under Review.