Ex-topref velt zijn oordeel of rode kaart voor Merlen terecht was

De rode kaart voor Ryan Merlen tijdens Club Brugge KVSTVV zorgde voor heel wat discussie. Nadat de match eigenlijk al gespeeld was greep de VAR in na een duel tussen Merlen en Aleksandar Stankovic.

De fase die alles deed ontploffen

Op het uur ging het mis voor STVV. Doelman Leo Kokubo speelde de bal ongelukkig in de voeten van Merlen, die meteen onder druk kwam te staan. Stankovic rook zijn kans, ging met de bal aan de haal en leek richting doel te kunnen oprukken. Merlen trok vervolgens aan de noodrem.

Scheidsrechter Jasper Vergoote liet in eerste instantie doorspelen, maar werd na tussenkomst van de VAR naar het scherm geroepen. Daar besliste hij om alsnog rood te trekken voor de middenvelder van STVV, wat voor veel discussie zorgde bij spelers en analisten.

Protest bij STVV en twijfels op het veld

Bij STVV kwam er meteen protest. De spelers vonden de beslissing zwaar, zeker omdat het duel zich afspeelde in een fase waarin Club Brugge al comfortabel op voorsprong stond.

Ook op televisie werd de fase herbekeken, waarbij DAZN-commentator Gilles De Bilde aangaf dat hij weinig duidelijk contact zag. De rode kaart voelde voor de bezoekers dan ook als een extra harde straf in een al moeilijke avond op Jan Breydel.

Analyse van ex-topref Serge Gumienny

Voormalig scheidsrechter Serge Gumienny gaf in Het Belang van Limburg zijn visie op de fase en was genuanceerd in zijn oordeel. “Als de scheidsrechter balvoordeel gaf, dan was een gele kaart voldoende geweest”, stelde hij. “De aanval van Club Brugge kon immers verdergaan. Dat die fase uiteindelijk niet wordt benut door buitenspel, verandert daar niets aan.”



Gumienny benadrukte dat de interpretatie van de scheidsrechter cruciaal was. Hij wees erop dat er een duidelijk verschil is tussen voordeel geven en beslissen dat er geen fout is. “Als hij liet doorspelen omdat hij vond dat er geen overtreding was, dan begrijp ik dat de VAR ingrijpt”, klonk het verder. “Het ging om een doorgebroken speler, dus in dat geval kan rood zeker worden verdedigd.”

Impact op de wedstrijd minimaal

Sportief had de uitsluiting uiteindelijk weinig invloed op de einduitslag. Club Brugge KV stond op dat moment al 2-0 voor en controleerde de wedstrijd volledig. STVV kwam met tien man nog moeilijker in het spel.

Voor Ryan Merlen kan de fase wel gevolgen hebben voor de komende wedstrijden. Een rode kaart voor het verhinderen van een doorgebroken speler leidt vaak tot een schorsing van meerdere speeldagen, afhankelijk van de disciplinaire beoordeling.