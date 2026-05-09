Datum: 09/05/2026 20:45
Competitie: Play-off 1
Speeldag: Speeldag 7
Stadion: Jan Breydel
Jeroen Deheegher vanuit Jan Breydelstadion
Club Brugge voert de druk op Union op na makkelijke zege tegen onmondig STVV
Club Brugge heeft in eigen huis makkelijk de drie punten thuis gehouden tegen STVV. Blauw-zwart scoorde voor en na de rust, STVV moest het laatste halfuur met tien verder door een rode kaart van Merlen.

Zijn drie laatste thuiswedstrijden winnen, dat is voor Club Brugge de opdracht in de Champions’ Play-offs. STVV kwam als eerste op bezoek, de Kanaries kwamen met 9 op 9 op bezoek in Jan Breydel.

In de eerste minuten was het nog even zoeken voor Club Brugge, maar bij de eerste grote kans was het al prijs. Tzolis kwam goed naar binnen en legde de bal tot bij Tresoldi, de Duitse spits trapte buiten het bereik van Kokubo binnen. 

Echt in de problemen kwam Club Brugge nooit en het kwam ook enkele keren dicht bij de 2-0. Onder meer Forbs, Tzolis en twee keer Vanaken raakten telkens niet voorbij doelman Kokubo. 

STVV was zelf onmondig en trapte voor de rust geen enkele keer tussen de palen. Doelman Van den Heuvel was dan ook werkloos in de eerste 45 minuten. Bij het begin van de tweede helft probeerde STVV wel, maar echt gevaarlijk werd het niet. 

STVV schiet zichzelf in de voet in de tweede helft

Na zeven minuten maakte STVV het zichzelf ook moeilijk door te klungelen op eigen helft. Taniguchi verloor op eigen helft de bal aan Tzolis, die de vrijstaande Forbs bediende. De Portugees trapte makkelijk de 2-0 binnen. 

Iets na het uur werd het nog erger voor STVV toen Kokubo te kort inspeelde op Merlen. Stankovic zat ertussen en Merlen haalt de Serviër neer. Na tussenkomst van de VAR stuurde scheidsrechter Vergoote Merlen met rood naar binnen. 

Met tien tegen elf werd het voor STVV helemaal een onmogelijke opdracht, ook al moest Van den Heuvel twintig minuten voor tijd nog een gevaarlijke poging van Goto uit zijn doel houden. Verder kwam STVV niet meer. 

Club zet Union onder druk met driepunter tegen STVV

Ook Club scoorde niet meer, maar dat hoefde niet meer. Blauw-zwart pakte de drie punten en loopt nu vier punten uit op Union, dat zondag thuis speelt tegen KV Mechelen. STVV blijft veilig op zijn derde plaats. 

Opstellingen

Club Brugge Club Brugge
van den Heuvel Dani 90' 7.42 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
Ordonez Joel 81' 7.39 -
  • Nauwkeurige passes: 58/62 (93.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
Tresoldi Nicolò 73' 7.93 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 16/25 (64%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/4
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Tzolis Christos A A 90' 8.6 -
  • Assists: 2
  • Nauwkeurige passes: 51/63 (81%)
  • Sleutelpasses: 8
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Balverliezen: 23
Forbs Carlos 88' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 18/19 (94.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 4/4
  • Schoten op doelkader: 1
Sandra Cisse 90' 7.12 -
  • Nauwkeurige passes: 34/39 (87.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Vanaken Hans 90' 7.19 -
  • Nauwkeurige passes: 100/103 (97.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Stankovic Aleksandar 81' 7.07 -
  • Nauwkeurige passes: 57/62 (91.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Siquet Hugo 90' 8.0 -
  • Nauwkeurige passes: 47/57 (82.5%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Mechele Brandon 90' 7.66 -
  • Nauwkeurige passes: 87/95 (91.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/11 (36.4%)
Seys Joaquin 81' 6.85 -
  • Nauwkeurige passes: 44/52 (84.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Bank
Reis Ludovit 0'  
Meijer Bjorn 9' 7.02  
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
  • Sleutelpasses: 1
Vermant Romeo 17' 6.7 -
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Nilsson Gustaf 0'  
Mignolet Simon 0'  
Spileers Jorne 9' 7.0  
  • Nauwkeurige passes: 13/13 (100%)
Audoor Lynnt 9' 6.88  
  • Nauwkeurige passes: 12/12 (100%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Diakhon Mamadou 2' 6.51  
  • Schoten op doel: 0/1
Lemarechal Felix 0'  
 

STVV STVV
Kokubo Leobrian 90' 7.15 -
  • Reddingen: 7
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/33 (18.2%)
Hata Taiga 64' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 28/34 (82.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Taniguchi Shogo   82' 6.41 -
  • Nauwkeurige passes: 50/56 (89.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/9 (33.3%)
Sissako Abdoulaye 82' 6.62 -
  • Nauwkeurige passes: 34/39 (87.2%)
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Sebaoui Ilias 73' 5.59 -
  • Nauwkeurige passes: 24/33 (72.7%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Ito Ryotaro 82' 6.45 -
  • Nauwkeurige passes: 35/40 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Merlen Ryan 64' -
Pupe Joedrick 90' 6.65 -
  • Nauwkeurige passes: 20/28 (71.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Musliu Visar 90' 6.84 -
  • Nauwkeurige passes: 43/47 (91.5%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Goto Keisuke 90' 6.25 -
  • Nauwkeurige passes: 15/24 (62.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Vanwesemael Robert-Jan 90' 6.37 -
  • Nauwkeurige passes: 33/40 (82.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Bank
Mbe Soh Loïc 8' 6.11  
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
Coppens Jo 0'  
Merlen Ryan   63' 5.24 -
  • Rode kaarten: 1
  • Nauwkeurige passes: 14/17 (82.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Juklerød Simen 26' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 7/7 (100%)
Lendfers Matt 0'  
Janssens Wolke 0'  
Diriken Alouis 8' 5.99  
Matsuzawa Kaito 17' 6.27 -
Nhaili Adam 0'  
Diouf Oumar 8' 6.26  
Shinkawa Shion 0'  
Herbeleef Club Brugge - STVV

Vooraf

LIVE Club Brugge-STVV: Blauw-zwart verdedigt leidersplaats, welke doelman kiest Leko?

09:45

Club Brugge sprong over Union naar de leidersplaats in de Champions' Play-offs. De 20ste titel is zeker nog niet binnen, met STVV krijgt blauw-zwart een lastige tegenstande...

Play-off 1

 Speeldag 7
Club Brugge Club Brugge 2-0 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 10/05 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 10/05 KV Mechelen KV Mechelen
