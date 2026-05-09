Club Brugge voert de druk op Union op na makkelijke zege tegen onmondig STVV

Club Brugge heeft in eigen huis makkelijk de drie punten thuis gehouden tegen STVV. Blauw-zwart scoorde voor en na de rust, STVV moest het laatste halfuur met tien verder door een rode kaart van Merlen.

Zijn drie laatste thuiswedstrijden winnen, dat is voor Club Brugge de opdracht in de Champions’ Play-offs. STVV kwam als eerste op bezoek, de Kanaries kwamen met 9 op 9 op bezoek in Jan Breydel.

In de eerste minuten was het nog even zoeken voor Club Brugge, maar bij de eerste grote kans was het al prijs. Tzolis kwam goed naar binnen en legde de bal tot bij Tresoldi, de Duitse spits trapte buiten het bereik van Kokubo binnen.

Echt in de problemen kwam Club Brugge nooit en het kwam ook enkele keren dicht bij de 2-0. Onder meer Forbs, Tzolis en twee keer Vanaken raakten telkens niet voorbij doelman Kokubo.

STVV was zelf onmondig en trapte voor de rust geen enkele keer tussen de palen. Doelman Van den Heuvel was dan ook werkloos in de eerste 45 minuten. Bij het begin van de tweede helft probeerde STVV wel, maar echt gevaarlijk werd het niet.

STVV schiet zichzelf in de voet in de tweede helft

Na zeven minuten maakte STVV het zichzelf ook moeilijk door te klungelen op eigen helft. Taniguchi verloor op eigen helft de bal aan Tzolis, die de vrijstaande Forbs bediende. De Portugees trapte makkelijk de 2-0 binnen.





Iets na het uur werd het nog erger voor STVV toen Kokubo te kort inspeelde op Merlen. Stankovic zat ertussen en Merlen haalt de Serviër neer. Na tussenkomst van de VAR stuurde scheidsrechter Vergoote Merlen met rood naar binnen.

Met tien tegen elf werd het voor STVV helemaal een onmogelijke opdracht, ook al moest Van den Heuvel twintig minuten voor tijd nog een gevaarlijke poging van Goto uit zijn doel houden. Verder kwam STVV niet meer.

Club zet Union onder druk met driepunter tegen STVV

Ook Club scoorde niet meer, maar dat hoefde niet meer. Blauw-zwart pakte de drie punten en loopt nu vier punten uit op Union, dat zondag thuis speelt tegen KV Mechelen. STVV blijft veilig op zijn derde plaats.