Na alle insinuaties: ex-speler van Club Brugge doet verhaal van bijna dodelijke val in Thailand

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| Reageer
Na alle insinuaties: ex-speler van Club Brugge doet verhaal van bijna dodelijke val in Thailand

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Na een dramatische val van zeven verdiepingen hoog in Thailand heeft ex-Club Brugge-speler Johan Renier een maandenlange revalidatie achter de rug. De 64-jarige Oostduinkerkenaar overleefde het ongeval wonderwel en kijkt vandaag met ongeloof terug op wat hem overkwam.

Val van zeven hoog

Renier verbleef begin januari in de Thaise badplaats Pattaya, waar hij de trouw van een vriend combineerde met een langere vakantie. In de nacht van 13 januari liep het echter helemaal mis voor de West-Vlaming.

De voormalige verdediger van blauw-zwart viel naakt van het balkon van zijn hotelkamer op de zevende verdieping, goed voor een val van zo’n 21 meter. Een luifel op het gelijkvloers brak zijn val en redde volgens hem letterlijk zijn leven.

Geen alcohol of drugs

De opvallende omstandigheden van het ongeval zorgden meteen voor speculatie. Renier benadrukt echter dat hij niet onder invloed was. Tests op alcohol en drugs bleken volledig negatief. Dat hij naakt was, verklaart hij eenvoudig: hij slaapt altijd zonder kleren.

Zelf denkt hij dat slaapwandelen de enige mogelijke verklaring is, zo vertelt hij in een interview met Het Laatste Nieuws. Hij heeft daar in zijn leven al langer last van, al blijft het voor hem moeilijk te begrijpen hoe hij precies over de balustrade belandde.

Zware revalidatie

Na drie weken in een Thais ziekenhuis werd Renier met een privévliegtuig naar België overgebracht. In het AZ Sint-Jan in Brugge volgde een revalidatie van drie maanden. De fysieke schade was enorm: een verbrijzeld bekken, gebroken ribben, een klaplong en vijftien schroeven in zijn lichaam. Vandaag stapt hij nog met twee krukken.

Lees ook... Zal belangrijk worden tegen Union: Mechele wijst Club Brugge nog op twee werkpunten

Terug naar Thailand

Ondanks alles wil Renier terugkeren naar Thailand. Niet om het risico opnieuw op te zoeken, maar om het hoofdstuk voor zichzelf af te sluiten. “Mijn engelbewaarder was in vorm”, zegt hij daar zelf met een glimlach over, ook al zal de revalidatie nog een eind duren en is het afwachten of hij nog helemaal de oude wordt.

Wie was Johan Renier voor Club Brugge?

Club Brugge KV kende begin jaren tachtig een periode waarin jonge spelers uit de eigen opleiding kansen kregen in het eerste elftal. Johan Renier was één van die spelers. De verdediger debuteerde in 1981 en maakte deel uit van een ploeg die nationaal wilde blijven meestrijden voor prijzen.

Hoewel hij niet uitgroeide tot een grote vedette, stond Renier bekend als een betrouwbare en hardwerkende verdediger die discipline en inzet combineerde met fysieke kracht. Tijdens zijn jaren bij Club Brugge speelde Renier meer dan vijftig competitiewedstrijden.

Hij kwam terecht in een sterke spelersgroep met bekende namen zoals Jan Ceulemans en Hugo Broos. De concurrentie was groot, maar toch slaagde hij erin zich meerdere seizoenen in de A-kern te handhaven. Een opvallend moment uit die periode was de verloren bekerfinale van 1983 tegen Beveren (3-1).

Na zijn vertrek in 1985 speelde Renier nog in lagere reeksen, maar zijn periode bij Club Brugge bleef het hoogtepunt van zijn carrière. Hij wordt herinnerd als een trouwe ploegspeler die zijn rol binnen het team altijd met overtuiging vervulde.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
STVV

Meer nieuws

Zal belangrijk worden tegen Union: Mechele wijst Club Brugge nog op twee werkpunten Reactie

Zal belangrijk worden tegen Union: Mechele wijst Club Brugge nog op twee werkpunten

16:00
LIVE: Miras voorkomt erger op schoten van Sykes en Biondic Live

LIVE: Miras voorkomt erger op schoten van Sykes en Biondic

20:07
📷 Exit voor Carl Hoefkens? Wedstrijd van vandaag loopt helemaal fout door fans

📷 Exit voor Carl Hoefkens? Wedstrijd van vandaag loopt helemaal fout door fans

20:20
LIVE: Karetsas geblesseerd naar de kant! Live

LIVE: Karetsas geblesseerd naar de kant!

19:53
Ex-topref velt zijn oordeel of rode kaart voor Merlen terecht was

Ex-topref velt zijn oordeel of rode kaart voor Merlen terecht was

14:00
1
🎥 Hairemans doet verhaal van gemiste penalty: Oosting reageert not amused

🎥 Hairemans doet verhaal van gemiste penalty: Oosting reageert not amused

19:40
Elfde keer op rij een voet in een doelpunt: Tzolis spreekt klare taal over transfer Reactie

Elfde keer op rij een voet in een doelpunt: Tzolis spreekt klare taal over transfer

11:15
10
Vertrekt El Ouahdi bij KRC Genk? Vader doet boekje open over transfer

Vertrekt El Ouahdi bij KRC Genk? Vader doet boekje open over transfer

19:00
Nieuwe nederlaag tegen Club Brugge: Vrancken onthult waar het fout liep bij STVV Reactie

Nieuwe nederlaag tegen Club Brugge: Vrancken onthult waar het fout liep bij STVV

09:25
Karel Geraerts heeft spelletje door en trekt conclusies

Karel Geraerts heeft spelletje door en trekt conclusies

18:40
Bij Gent iedereen gefrustreerd door Coosemans, ruzie na laatste fluitsignaal... "Ze hadden maar moeten winnen" Reactie

Bij Gent iedereen gefrustreerd door Coosemans, ruzie na laatste fluitsignaal... "Ze hadden maar moeten winnen"

17:10
13
Geen sprookje voor Hairemans: gemiste strafschop als summum van inspiratieloos Antwerp tegen Charleroi

Geen sprookje voor Hairemans: gemiste strafschop als summum van inspiratieloos Antwerp tegen Charleroi

18:03
🎥 Rode kaart voor STVV-speler zorgt ondanks duidelijke nederlaag nog voor ophef

🎥 Rode kaart voor STVV-speler zorgt ondanks duidelijke nederlaag nog voor ophef

08:20
35
Anderlecht viert opvallend hard na gelijkspel tegen Gent: "Perfecte voorbereiding" Reactie

Anderlecht viert opvallend hard na gelijkspel tegen Gent: "Perfecte voorbereiding"

16:20
2
📷 Vader van Hansi Flick overleden, vlak voor titelmatch met FC Barcelona

📷 Vader van Hansi Flick overleden, vlak voor titelmatch met FC Barcelona

17:35
Van Der Heyden geeft toe: "Ik heb de rode kaart van Cvetkovic uitgelokt" Reactie

Van Der Heyden geeft toe: "Ik heb de rode kaart van Cvetkovic uitgelokt"

15:52
23
Gent geraakt niet voorbij 10 man van Anderlecht in barslechte tweede helft, Cvetkovic laat ploeg in de steek

Gent geraakt niet voorbij 10 man van Anderlecht in barslechte tweede helft, Cvetkovic laat ploeg in de steek

15:32
Vrouw van Leandro Trossard toont duidelijk dat huwelijk voorbij is

Vrouw van Leandro Trossard toont duidelijk dat huwelijk voorbij is

16:40
1
🎥 Rik De Mil verlaat wedstrijd van KAA Gent vroegtijdig: dit is er aan de hand

🎥 Rik De Mil verlaat wedstrijd van KAA Gent vroegtijdig: dit is er aan de hand

15:22
7
🎥 Boeckx trekt parallellen met Sardella en geeft de uitleg over rode kaart van Cvetkovic

🎥 Boeckx trekt parallellen met Sardella en geeft de uitleg over rode kaart van Cvetkovic

14:57
1
Voordeel voor Club door bekerfinale? Ivan Leko klaar en duidelijk over titelwedstrijd tegen Union Reactie

Voordeel voor Club door bekerfinale? Ivan Leko klaar en duidelijk over titelwedstrijd tegen Union

23:45
17
Vreemd? Antoine Sibierski zit op de bank van Anderlecht in de Planet Group Arena

Vreemd? Antoine Sibierski zit op de bank van Anderlecht in de Planet Group Arena

13:29
Moet KAA Gent deze zomer Max Dean van de hand doen?

Moet KAA Gent deze zomer Max Dean van de hand doen?

13:25
Club Brugge voert de druk op Union op na makkelijke zege tegen onmondig STVV

Club Brugge voert de druk op Union op na makkelijke zege tegen onmondig STVV

22:39
🎥 De Bilde wijst de held bij Club Brugge aan die niet het meest in de schijnwerpers loopt

🎥 De Bilde wijst de held bij Club Brugge aan die niet het meest in de schijnwerpers loopt

22:15
Gaat Colpaert weg bij Zulte Waregem? Beslissing is gevallen

Gaat Colpaert weg bij Zulte Waregem? Beslissing is gevallen

12:50
2
De meest gespannen Clasico in de recente geschiedenis? Thibaut Courtois keert terug midden in de chaos

De meest gespannen Clasico in de recente geschiedenis? Thibaut Courtois keert terug midden in de chaos

12:20
Promotie naar JPL in zicht: na dubbele tik aan Beerschot durft Lommel nu echt te dromen van 1A

Promotie naar JPL in zicht: na dubbele tik aan Beerschot durft Lommel nu echt te dromen van 1A

12:00
1
Erg vervelende timing: opdoffer voor Club Brugge-speler op een heel slecht moment

Erg vervelende timing: opdoffer voor Club Brugge-speler op een heel slecht moment

20:45
Rik De Mil maakt één ding heel duidelijk richting fans van KAA Gent en ze zullen het graag horen

Rik De Mil maakt één ding heel duidelijk richting fans van KAA Gent en ze zullen het graag horen

10:50
LIVE: Doet spanning voor Europees tickets Westerlo of Racing Genk de das om?

LIVE: Doet spanning voor Europees tickets Westerlo of Racing Genk de das om?

11:00
"Hij was uitzonderlijk": Jérémy Doku doet in heel Engeland monden openvallen

"Hij was uitzonderlijk": Jérémy Doku doet in heel Engeland monden openvallen

11:20
1
LIVE: Voor Anderlecht en Gent staat hun seizoen op het spel: paars-wit houdt beter iets achter de hand

LIVE: Voor Anderlecht en Gent staat hun seizoen op het spel: paars-wit houdt beter iets achter de hand

09:48
Ligue 2 in alle staten: Lucas Stassin in WK-modus, stevige opdoffer voor Karel Geraerts

Ligue 2 in alle staten: Lucas Stassin in WK-modus, stevige opdoffer voor Karel Geraerts

10:00
Vincent Kompany wil na moeizame Bayern-zege één ding heel duidelijk maken

Vincent Kompany wil na moeizame Bayern-zege één ding heel duidelijk maken

09:30
Beerschot ziet promotiedroom uiteen spatten: dit hebben Messoudi en kapitein Sanusi te zeggen

Beerschot ziet promotiedroom uiteen spatten: dit hebben Messoudi en kapitein Sanusi te zeggen

08:45
9

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 7
Club Brugge Club Brugge 2-0 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 1-1 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 7
Standard Standard 2-1 OH Leuven OH Leuven
Antwerp Antwerp 0-1 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 0-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 7

Nieuwste reacties

rafke pafke rafke pafke over Union SG - KV Mechelen: 3-0 patje teppers patje teppers over Gaat Colpaert weg bij Zulte Waregem? Beslissing is gevallen Madeiros Madeiros over KAA Gent - Anderlecht: 1-1 Joe Joe over Bij Gent iedereen gefrustreerd door Coosemans, ruzie na laatste fluitsignaal... "Ze hadden maar moeten winnen" We Are The Racingboys We Are The Racingboys over KRC Genk - Westerlo: 0-0 Allez_jong_!_aub_vertel_meer.. Allez_jong_!_aub_vertel_meer.. over Anderlecht viert gelijkspel in Gent als overwinning: "Perfecte voorbereiding" Andreas2962 Andreas2962 over 🎥 Bayern-legende Kahn keert weer zijn kar met felle kritiek, maar Kompany krijgt net wat hij nu nodig heeft Andreas2962 Andreas2962 over 🎥 Rode kaart voor STVV-speler zorgt ondanks duidelijke nederlaag nog voor ophef Jasperd Jasperd over Van Der Heyden geeft toe: "Ik heb de rode kaart van Cvetkovic uitgelokt" We Are The Racingboys We Are The Racingboys over West Ham Utd - Arsenal: 0-1 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved