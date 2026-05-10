Na alle insinuaties: ex-speler van Club Brugge doet verhaal van bijna dodelijke val in Thailand

Na een dramatische val van zeven verdiepingen hoog in Thailand heeft ex-Club Brugge-speler Johan Renier een maandenlange revalidatie achter de rug. De 64-jarige Oostduinkerkenaar overleefde het ongeval wonderwel en kijkt vandaag met ongeloof terug op wat hem overkwam.

Val van zeven hoog

Renier verbleef begin januari in de Thaise badplaats Pattaya, waar hij de trouw van een vriend combineerde met een langere vakantie. In de nacht van 13 januari liep het echter helemaal mis voor de West-Vlaming.

De voormalige verdediger van blauw-zwart viel naakt van het balkon van zijn hotelkamer op de zevende verdieping, goed voor een val van zo’n 21 meter. Een luifel op het gelijkvloers brak zijn val en redde volgens hem letterlijk zijn leven.

Geen alcohol of drugs

De opvallende omstandigheden van het ongeval zorgden meteen voor speculatie. Renier benadrukt echter dat hij niet onder invloed was. Tests op alcohol en drugs bleken volledig negatief. Dat hij naakt was, verklaart hij eenvoudig: hij slaapt altijd zonder kleren.

Zelf denkt hij dat slaapwandelen de enige mogelijke verklaring is, zo vertelt hij in een interview met Het Laatste Nieuws. Hij heeft daar in zijn leven al langer last van, al blijft het voor hem moeilijk te begrijpen hoe hij precies over de balustrade belandde.

Zware revalidatie

Na drie weken in een Thais ziekenhuis werd Renier met een privévliegtuig naar België overgebracht. In het AZ Sint-Jan in Brugge volgde een revalidatie van drie maanden. De fysieke schade was enorm: een verbrijzeld bekken, gebroken ribben, een klaplong en vijftien schroeven in zijn lichaam. Vandaag stapt hij nog met twee krukken.



Terug naar Thailand

Ondanks alles wil Renier terugkeren naar Thailand. Niet om het risico opnieuw op te zoeken, maar om het hoofdstuk voor zichzelf af te sluiten. “Mijn engelbewaarder was in vorm”, zegt hij daar zelf met een glimlach over, ook al zal de revalidatie nog een eind duren en is het afwachten of hij nog helemaal de oude wordt.

Wie was Johan Renier voor Club Brugge?

Club Brugge KV kende begin jaren tachtig een periode waarin jonge spelers uit de eigen opleiding kansen kregen in het eerste elftal. Johan Renier was één van die spelers. De verdediger debuteerde in 1981 en maakte deel uit van een ploeg die nationaal wilde blijven meestrijden voor prijzen.

Hoewel hij niet uitgroeide tot een grote vedette, stond Renier bekend als een betrouwbare en hardwerkende verdediger die discipline en inzet combineerde met fysieke kracht. Tijdens zijn jaren bij Club Brugge speelde Renier meer dan vijftig competitiewedstrijden.

Hij kwam terecht in een sterke spelersgroep met bekende namen zoals Jan Ceulemans en Hugo Broos. De concurrentie was groot, maar toch slaagde hij erin zich meerdere seizoenen in de A-kern te handhaven. Een opvallend moment uit die periode was de verloren bekerfinale van 1983 tegen Beveren (3-1).

Na zijn vertrek in 1985 speelde Renier nog in lagere reeksen, maar zijn periode bij Club Brugge bleef het hoogtepunt van zijn carrière. Hij wordt herinnerd als een trouwe ploegspeler die zijn rol binnen het team altijd met overtuiging vervulde.