Voordeel voor Club door bekerfinale? Ivan Leko klaar en duidelijk over titelwedstrijd tegen Union

Club Brugge heeft gemakkelijk STVV opzij gezet met 2-0. Blauw-zwart zet Union zo nog meer onder druk in de titelstrijd, al zal het voor Ivan Leko allemaal in de rechtstreekse confrontatie beslist worden.

Een snel doelpunt in de eerste helft en na de rust, plus op het uur een rode kaart voor STVV. Voor Club Brugge had een makkelijke avond in Jan Breydel tegen een onmondig STVV, toch nog altijd de nummer drie in de stand.

Leko tevreden over wedstrijd van Club tegen STVV

"Dit is een wedstrijd waar je tevreden mee moet zijn. Club en STVV zijn twee ploegen die graag aanvallen en STVV begon ook goed aan de wedstrijd, met veel beweging. Het was niet gemakkelijk om hen af te stoppen", zei Ivan Leko achteraf op zijn persconferentie.

"Maar we hebben onze momenten goed gegrepen en ik ben dan ook tevreden met wat ik heb gezien van mijn ploeg vandaag. Vooral als je kijkt naar onze inspanningen en kwaliteit. Al hadden we net als vorige week tegen Anderlecht wel meer moeten scoren", stelde Leko.

Leko ziet bekerfinale voor Club tegen Union

"We hebben onszelf nu in een goede situatie gezet. We zullen ons nu voorbereiden op wat voor ons een bekerfinale is. Een wedstrijd voor grote ploegen en grote spelers en dan zullen we wel zien wie het zal halen."

"Wij zullen alvast klaar zijn om het beste van onszelf te geven, als ze beter zijn dan is zo." Union speelt zondag nog thuis tegen KV Mechelen en moet donderdag dan ook aan de bak in de bekerfinale tegen Anderlecht.



Voordeel voor Club Brugge door bekerfinale van Union?

Ziet Leko dat als een voordeel voor Club Brugge? "Neen, want als een tegenstander op donderdag speelt in de Conference League, denk je dat je de klus wel zal klaren. En dan verlies je. Het wordt gewoon moeilijk tegen Union."

"Het zal volgende week gewoon een titelwedstrijd zijn. In dat soort wedstrijden voel je geen vermoeidheid in de benen of longen, vooral het mentale zal belangrijk zijn. En dat zal beslissend zijn."