Club Brugge is niet langer bang om het uit te spreken

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
Hugo Siquet gelooft meer dan ooit in de titel met Club Brugge. Na de zege tegen Sint-Truiden wil de Bruggeling die lijn doortrekken richting de kraker tegen Union. Want de titel loert stilaan om de hoek, toch?

Club Brugge zet zijn indrukwekkende opmars in deze Champions' Play-offs verder. Door met 2-0 en veel controle te winnen van Sint-Truiden bevestigden de Bruggelingen dat ze hun koppositie niet meer willen afstaan. Al na een kwartier bezorgde Nicolo Tresoldi de Kanaries een koude douche. Ondanks de reddingen van Kokubo legde Brugge het lot van de match bij de hervatting in een beslissende plooi dankzij Carlos Forbs.

Ondanks de afwezigheid van Raphael Onyedika was Club niet uit balans. Na de uitsluiting van Merlen moesten de bezoekers met tien man de Brugse golven ondergaan. Met wat meer efficiëntie had de score nog hoger kunnen oplopen.

Een rechtstreeks duel met Union

Met een brede glimlach na deze zege deelde Hugo Siquet zijn enthousiasme voor de camera’s van DAZN. De verdediger voelt dat de ploeg er bijna is. "We speelden tegen een uitstekende ploeg. Maar we hebben het werk gedaan en zijn beloond. We mogen tevreden zijn met die twee goals en de clean sheet. We weten dat we geschiedenis kunnen schrijven. Iedereen wil deel uitmaken van deze groep. We zijn gefocust en we weten dat het in onze eigen handen ligt."

Bekerfinale tijdens de play-offs geen excuus

De Brugse flankverdediger bekijkt de titelstrijd nuchter. "Union is het gewend om twee keer per week te spelen, dat deden ze ook in de Champions League. Dus die bekerfinale gaat hen niet uit hun lood slaan. Wij focussen ons op ons eigen spel. We weten dat we volgende week, wat er ook gebeurt, bovenaan zullen staan. Dus gaan we er alles aan doen om ook na de clash tegen hen ze voor te blijven."


De Bruggelingen hoeven niet meer te rekenen op de resultaten van anderen: als ze winnen, zijn ze meer dan waarschijnlijk kampioen. De titelstrijd zal op details beslist worden, maar Club heeft nog eens flink vertrouwen getankt richting de laatste rechte lijn van het seizoen.

Antwerp krijgt opvallende steun te midden van sportieve crisis: "Dan relativeer je de onzekerheid wel wat"

Play-off 1

 Speeldag 7
Club Brugge Club Brugge 2-0 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 1-1 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 7
Standard Standard 2-1 OH Leuven OH Leuven
Antwerp Antwerp 0-1 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 3-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

