Nieuwe nederlaag tegen Club Brugge: Vrancken onthult waar het fout liep bij STVV

STVV heeft Club Brugge geen punten kunnen afsnoepen in Jan Breydel. De Kanaries kregen geen poot aan de grond in Jan Breydel en na de rode kaart van Merlen op het uur was de wedstrijd helemaal gespeeld.

Goed begin van STVV, maar Club scoort wel

Al vier wedstrijden was STVV ongeslagen, het verloor voor het laatst thuis tegen Club Brugge en ging nu opnieuw onderuit op het veld van blauw-zwart. STVV was gewoon niet op niveau in Jan Breydel.

Dat zag ook trainer Wouter Vrancken. "Maar we begonnen telkens goed aan beide helften, waar we goed voetbalden en ook veel beweging hadden. In de eerste helft laten we ons dan wel te gemakkelijk in de rug pakken en speelt Club het goed uit."

STVV maakte veel fouten tegen Club Brugge

Ook in de tweede helft kwam STVV gretig uit de kleedkamer, maar slecht uitverdedigen zorgde voor de 2-0. "Het was niet nodig om die tackle in te zetten om in balbezit te blijven. Als je het zo weggeeft, is het moeilijk om hier te winnen."

"Om op Club te komen winnen is er lef en initiatief nodig, maar moet je ook de perfecte wedstrijd spelen zonder dit soort fouten te maken." En dan was er ook nog de rode kaart van Merlen op het uur, wat het helemaal moeilijk maakte voor STVV.

Lees ook... Elfde keer op rij een voet in een doelpunt: Tzolis spreekt klare taal over transfer›

"Na de rode kart zijn we wel blijven zoeken naar een oplossing en hebben we ook een paar kansjes gecreëerd." Scoren lukte niet meer voor STVV, het bleef dan ook 2-0. "Het was gewoon niet goed genoeg."