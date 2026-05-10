Brandon Morren
🎥 Rode kaart voor STVV-speler zorgt ondanks duidelijke nederlaag nog voor ophef
STVV ging zaterdagavond praktisch kansloos onderuit op het veld van Club Brugge, maar na het tweede doelpunt bleef ook een discutabele fase nazinderen. Ryan Merlen kreeg na tussenkomst van de VAR rood, al riep die beslissing flink wat vragen op.

Club Brugge boekte zaterdagavond een vlotte zege tegen STVV in eigen huis. De Limburgers hadden het bijzonder moeilijk op Jan Breydel en moesten zowel in de eerste als in de tweede helft een doelpunt slikken.

Maar bij een 2-0-achterstand werd het op het uur nog wat erger voor de Truienaars. Doelman Leo Kokubo speelde het leer te kort in op Ryan Merlen, die daardoor in de problemen kwam. Aleksandar Stankovic ging met de bal aan de haal.

Merlen trok nadien aan de noodrem, en dat kwam hem duur te staan. Jasper Vergoote trok pas na een VAR-interventie rood, al is er heel wat discussie over de kaart. Op de beelden lijkt er namelijk niet veel aan de hand te zijn.

Ook DAZN-commentator Gilles De Bilde gaf aan niet het gevoel te hebben dat er veel contact was. De wedstrijd lag wel al in een beslissende plooi, waardoor de rode kaart ook minder invloed had op het verloop van de match.

Het blijft nu afwachten welke straf het bondsparket vordert voor de STVV-middenvelder. Oordeel vooral zelf op basis van de beelden. De Kanaries nemen het nog op tegen KAA Gent (thuis), Anderlecht (uit) en KV Mechelen (thuis). 

Club Brugge voert de druk op Union op na makkelijke zege tegen onmondig STVV

Voordeel voor Club door bekerfinale? Ivan Leko klaar en duidelijk over titelwedstrijd tegen Union

🎥 De Bilde wijst de held bij Club Brugge aan die niet het meest in de schijnwerpers loopt

Erg vervelende timing: opdoffer voor Club Brugge-speler op een heel slecht moment

Zijn coach volgt eerder negatieve opvattingen van Raman kort op: "Hij is iets moeilijker te overtuigen"

📷 Kan Radja hier mee lachen? Beerschot-fans zeggen 'sorry', maar dan wel geheel op hun eigen manier

🎥 Bayern-legende Kahn keert weer zijn kar met felle kritiek, maar Kompany krijgt net wat hij nu nodig heeft

🎥 In Duivelse vorm: Jérémy Doku nu helemaal los en redt City in Engelse titelstrijd met nieuw pareltje

"Onrustwekkend": Bossie met mooie woorden voor STVV ... en stevige kritiek voor Genk

Lommel gaat ook winnen op Het Kiel en speelt straks barrage voor plekje in Jupiler Pro League

Anderlecht-aanvaller Bertaccini kondigt heuglijk nieuws aan en krijgt felicitaties van De Cat en Leoni

Johan Boskamp laat er geen twijfel over bestaan in het titeldebat tussen Union SG en Club Brugge

Sonck betreurt situatie Antwerp en begrijpt iets totaal niet over vertrekkende speler

KV Mechelen wil ook nog Anderlecht inhalen: "Dan maakt het geen reet uit"

Sinds 1960 probeert STVV het al te doen op Jan Breydel ... en toch liggen er kansen, want ...

LIVE Club Brugge-STVV: Blauw-zwart verdedigt leidersplaats, welke doelman kiest Leko?

🎥 UPDATE: Na De Cuyper schrijft ook Lammens in Premier League geschiedenis met fantastische prestatie

Brandon Mechele mikt op uniek record en geeft transferraad aan zijn ploegmaats

Supporters KAA Gent willen hun 'metronoom' eren met episch nummer tegen RSC Anderlecht: KAA Gent reageert

Jelle Vossen krijgt gepast afscheidscadeau van Zulte Waregem, La Louvière haalt de voorhamer boven

Quid promotie? Jeugdproduct OH Leuven, Anderlecht en Genk opnieuw in buitenlandse belangstelling

Ivan Leko zegt waar het op staat: "Dan kampioen"

Iran zal deelnemen aan het WK 2026, maar stelt heel scherpe voorwaarden

DONE DEAL: de oplossing voor het doelmannenprobleem? Club Brugge legt jonge goalie vast

Deze zomer grote kuis bij KAA Gent? "De analyses zijn gemaakt, druk is logisch"

🎥 Christos Tzolis, absolute sterkhouder van Club Brugge in de play-offs, toch even te kijk gezet

Liverpool en Chelsea spelen gelijk: grootste sensatie (met Belgische link) is op de bank te vinden

Antisemitische gezangen in Anderlecht - Club Brugge: Bart Verhaeghe wordt maandag verhoord

Twee opstekers voor Union SG, dat op opvallende manier de ontgoocheling verwerkte

"Je moet hem helpen om terug te keren": Thierry Henry neemt het woord over Romelu Lukaku

Trekt Jelle Vossen naar deze verrassende club? "Ze hebben al een berichtje gestuurd"

Kanga opnieuw uitgefloten: Rik De Mil legt uit waarom hij hem wisselde in Mechelen (en wat met Anderlecht?)

Aan superlatieven geen gebrek: Pep Guardiola steekt de loftrompet over Rode Duivel

Johan Boskamp laat zich uit over de zaak Burgess: "Belachelijk"

'Dit heeft Club Brugge-trainer Leko beslist over keepers Mignolet en Van den Heuvel'

STVV speelt Europees voetbal: Wolke Janssens zegt welke tegenstander hij zeker wil

Club Brugge 2-0 STVV
