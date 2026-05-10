🎥 Rode kaart voor STVV-speler zorgt ondanks duidelijke nederlaag nog voor ophef

STVV ging zaterdagavond praktisch kansloos onderuit op het veld van Club Brugge, maar na het tweede doelpunt bleef ook een discutabele fase nazinderen. Ryan Merlen kreeg na tussenkomst van de VAR rood, al riep die beslissing flink wat vragen op.

Club Brugge boekte zaterdagavond een vlotte zege tegen STVV in eigen huis. De Limburgers hadden het bijzonder moeilijk op Jan Breydel en moesten zowel in de eerste als in de tweede helft een doelpunt slikken.

Maar bij een 2-0-achterstand werd het op het uur nog wat erger voor de Truienaars. Doelman Leo Kokubo speelde het leer te kort in op Ryan Merlen, die daardoor in de problemen kwam. Aleksandar Stankovic ging met de bal aan de haal.

Merlen trok nadien aan de noodrem, en dat kwam hem duur te staan. Jasper Vergoote trok pas na een VAR-interventie rood, al is er heel wat discussie over de kaart. Op de beelden lijkt er namelijk niet veel aan de hand te zijn.

Ook DAZN-commentator Gilles De Bilde gaf aan niet het gevoel te hebben dat er veel contact was. De wedstrijd lag wel al in een beslissende plooi, waardoor de rode kaart ook minder invloed had op het verloop van de match.

Het blijft nu afwachten welke straf het bondsparket vordert voor de STVV-middenvelder. Oordeel vooral zelf op basis van de beelden. De Kanaries nemen het nog op tegen KAA Gent (thuis), Anderlecht (uit) en KV Mechelen (thuis).



