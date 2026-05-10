Jeroen Deheegher, voetbaljournalist
Elfde keer op rij een voet in een doelpunt: Tzolis spreekt klare taal over transfer
Nog maar eens twee assists erbij voor Christos Tzolis, die Club Brugge zo opnieuw op weg zette naar een overwinning. De Griek speelt zich steeds meer in de kijker van buitenlands clubs, maar denkt voorlopig enkel aan de 20ste landstitel van blauw-zwart.

Met een assist voor Tresoldi in de eerste helft en in de tweede helft voor Forbs had Tzolis opnieuw een groot aandeel in de overwinning van Club Brugge tegen STVV. De Griek is nu met grote voorsprong de assistkoning van België. 

Straffe statistieken van Tzolis bij Club Brugge

In de Belgische competitie gaf Tzolis al achttien assists, vorig seizoen kwam hij aan tien. Voor Tzolis is het ook al de elfde wedstrijd op rij dat hij scoort of een assist geeft bij Club Brugge, hij is dé uitblinker bij blauw-zwart. 

"Al elf keer op rij een voet in een doelpunt hebben is heel leuk en goed voor mijn statistieken. Als aanvaller wil ik zo veel mogelijk scoren of assists geven. Al zijn de drie punten uiteraard het belangrijkste", zei hij na de zege tegen STVV. 

Dit seizoen heeft Tzolis in totaal al 24 assists gegeven en scoorde hij ook al 19 keer voor Club Brugge, dat zijn waanzinnige statistieken. Al denkt Tzolis voorlopig nog niet aan deze zomer en een mogelijke transfer. 

Tzolis wil graag de landstitel pakken met Club Brugge

"Neen, niet echt. Ik wil alleen maar de titel pakken, want in mijn carrière heb ik nog nooit een landstitel gepakt." Tzolis won in Griekenland al eens de beker en in België de beker en de supercup. "De titel pakken is dus mijn grote doel."

Na twee seizoenen en met die statistieken Tzolis nog moeilijk houdbaar te zijn voor Club Brugge deze zomer. De 24-jarige Griek heeft wel nog een contract tot midden 2029 en is volgens Transfermarkt zo'n 30 miljoen euro waard.

