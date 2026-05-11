Straffe kost: slechts twee personen deden wat Brandon Mechele doet bij Club Brugge

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| Reageer
Straffe kost: slechts twee personen deden wat Brandon Mechele doet bij Club Brugge

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Bij Club Brugge zijn uitleenbeurten vaak het begin van een definitief vertrek. Toch zijn er uitzonderingen. Brandon Mechele behoort tot een bijzonder klein rijtje spelers die na een uitleenbeurt sterker terugkeerden en daarna uitgroeiden tot absolute sterkhouders bij blauw-zwart.

Van twijfels naar vaste waarde

Mechele debuteerde in 2013 voor Club Brugge, maar zijn parcours verliep niet zonder hindernissen. Onder coach Michel Preud'homme kwam de verdediger steeds minder aan spelen toe. Een uitleenbeurt leek uiteindelijk de enige oplossing om zijn carrière nieuw leven in te blazen.

“In die periode dacht ik dat mijn tijd bij Club Brugge erop zat”, vertelde Mechele in een gesprek met Het Nieuwsblad. In januari 2017 trok hij daarom op huurbasis naar STVV. Daar kwam hij terecht bij trainer Ivan Leko, die meteen vertrouwen uitsprak in de centrale verdediger.

De impact van Ivan Leko

Volgens voormalig Club Brugge-icoon Franky Van der Elst is het uitzonderlijk dat een speler na een uitleenbeurt succesvol terugkeert naar Jan Breydel. Hij verwees daarbij naar slechts enkele namen die daarin slaagden.

Mechele zelf benadrukte hoeveel Leko voor zijn carrière betekende. “Ik heb veel aan Leko te danken, als ik terugkijk op mijn carrière”, zei hij aan de krant. De verdediger kreeg bij STVV niet alleen speelminuten, maar ook meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Dat bleek cruciaal voor zijn ontwikkeling. Hoewel clubs als KV Kortrijk eveneens interesse toonden, koos hij bewust voor het sportieve project van Leko.

Toen Leko later trainer werd van Club Brugge, veranderde alles. Mechele keerde terug naar Brugge en groeide meteen uit tot basisspeler. Op één wedstrijd na speelde hij alles in het kampioenenjaar.

Lees ook... Zal belangrijk worden tegen Union: Mechele wijst Club Brugge nog op twee werkpunten

Slechts twee spelers deden hetzelfde

Volgens Van der Elst zijn er amper spelers die na een uitleenbeurt opnieuw doorbraken bij Club Brugge. Hij verwees onder meer naar Maxim De Cuyper en voormalig speler Pascal Plovie. Dat toont hoe uitzonderlijk het verhaal van Mechele eigenlijk is. Veel spelers verdwijnen na een verhuurperiode definitief uit beeld, maar hij gebruikte die stap net als springplank richting de absolute top in België.

Mechele groeide uit tot Club-icoon

Vandaag behoort Brandon Mechele tot de meest succesvolle verdedigers uit de recente geschiedenis van Club Brugge. Meer dan tien jaar na zijn debuut verzamelde hij meerdere landstitels en honderden wedstrijden voor blauw-zwart. Onlangs verlengde hij ook, samen met Hans Vanaken, nog zijn contract bij blauw-zwart.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
STVV
Brandon Mechele
Ivan Leko

Meer nieuws

Zal belangrijk worden tegen Union: Mechele wijst Club Brugge nog op twee werkpunten Reactie

Zal belangrijk worden tegen Union: Mechele wijst Club Brugge nog op twee werkpunten

16:00
Zit de Jupiler Pro League met een probleem? Deze ex-Rode Duivel wil eraan werken

Zit de Jupiler Pro League met een probleem? Deze ex-Rode Duivel wil eraan werken

10:00
De titelstrijd is beslecht: Marc Degryse zegt of het Club of Union SG wordt

De titelstrijd is beslecht: Marc Degryse zegt of het Club of Union SG wordt

08:15
4
📷 Vader van Hansi Flick overleden, vlak voor titelmatch met FC Barcelona

📷 Vader van Hansi Flick overleden, vlak voor titelmatch met FC Barcelona

09:32
Neerpede-boy Ait El Hadj heeft straffe boodschap over bekerfinale voor RSC Anderlecht

Neerpede-boy Ait El Hadj heeft straffe boodschap over bekerfinale voor RSC Anderlecht

09:00
📷 'KRC Genk onderneemt nieuwe poging om verdediger binnen te halen'

📷 'KRC Genk onderneemt nieuwe poging om verdediger binnen te halen'

09:20
Na alle insinuaties: ex-speler van Club Brugge doet verhaal van bijna dodelijke val in Thailand

Na alle insinuaties: ex-speler van Club Brugge doet verhaal van bijna dodelijke val in Thailand

18:05
Mihajlo Cvetkovic wacht stevige schorsing, maar... zal donderdag wel in de bekerfinale staan

Mihajlo Cvetkovic wacht stevige schorsing, maar... zal donderdag wel in de bekerfinale staan

07:54
🎥 Vreselijk moment bij KRC Genk: seizoen zit er zo goed als zeker op voor twee spelers

🎥 Vreselijk moment bij KRC Genk: seizoen zit er zo goed als zeker op voor twee spelers

08:38
📷 'Miljoenen op komst: Napoli heeft akkoord met speler van Union SG'

📷 'Miljoenen op komst: Napoli heeft akkoord met speler van Union SG'

07:20
4
Voordeel voor Club door bekerfinale? Ivan Leko klaar en duidelijk over titelwedstrijd tegen Union Reactie

Voordeel voor Club door bekerfinale? Ivan Leko klaar en duidelijk over titelwedstrijd tegen Union

09/05
17
Union 'heeft nog geen woord gesproken over Anderlecht', Vanderbiest lacht Insta-post KVM-speler compleet weg Reactie

Union 'heeft nog geen woord gesproken over Anderlecht', Vanderbiest lacht Insta-post KVM-speler compleet weg

22:10
Ex-topref velt zijn oordeel of rode kaart voor Merlen terecht was

Ex-topref velt zijn oordeel of rode kaart voor Merlen terecht was

14:00
1
Redt Mourinho Thibaut Courtois en Real Madrid? De Special One doorbreekt de stilte

Redt Mourinho Thibaut Courtois en Real Madrid? De Special One doorbreekt de stilte

23:00
Na zijn vertrek en ontslag: Edward Still stipt het grote probleem van Anderlecht aan

Na zijn vertrek en ontslag: Edward Still stipt het grote probleem van Anderlecht aan

22:30
7
📷 Exit voor Carl Hoefkens? Wedstrijd van vandaag loopt helemaal fout door fans

📷 Exit voor Carl Hoefkens? Wedstrijd van vandaag loopt helemaal fout door fans

22:04
Buitenkans voor Antwerp of slaat andere topclub uit JPL toe?

Buitenkans voor Antwerp of slaat andere topclub uit JPL toe?

22:00
5
Club Brugge krijgt de titel niet cadeau: Union rolt KV Mechelen op en nadert tot op één punt

Club Brugge krijgt de titel niet cadeau: Union rolt KV Mechelen op en nadert tot op één punt

20:27
Racing Genk zet Westerlo eenvoudig opzij en komt samen met Standard aan de leiding in Europe Play Offs

Racing Genk zet Westerlo eenvoudig opzij en komt samen met Standard aan de leiding in Europe Play Offs

21:16
🎥 Leandro Trossard helpt Arsenal aan zege in wedstrijd met controversieel slot

🎥 Leandro Trossard helpt Arsenal aan zege in wedstrijd met controversieel slot

21:30
3
Elfde keer op rij een voet in een doelpunt: Tzolis spreekt klare taal over transfer Reactie

Elfde keer op rij een voet in een doelpunt: Tzolis spreekt klare taal over transfer

11:15
10
🎥 Hairemans doet verhaal van gemiste penalty: Oosting reageert not amused

🎥 Hairemans doet verhaal van gemiste penalty: Oosting reageert not amused

19:40
7
Vertrekt El Ouahdi bij KRC Genk? Vader doet boekje open over transfer

Vertrekt El Ouahdi bij KRC Genk? Vader doet boekje open over transfer

19:00
Nieuwe nederlaag tegen Club Brugge: Vrancken onthult waar het fout liep bij STVV Reactie

Nieuwe nederlaag tegen Club Brugge: Vrancken onthult waar het fout liep bij STVV

10/05
Bij Gent iedereen gefrustreerd door Coosemans, ruzie na laatste fluitsignaal... "Ze hadden maar moeten winnen" Reactie

Bij Gent iedereen gefrustreerd door Coosemans, ruzie na laatste fluitsignaal... "Ze hadden maar moeten winnen"

17:10
43
Karel Geraerts heeft spelletje door en trekt conclusies

Karel Geraerts heeft spelletje door en trekt conclusies

18:40
1
Geen sprookje voor Hairemans: gemiste strafschop als summum van inspiratieloos Antwerp tegen Charleroi

Geen sprookje voor Hairemans: gemiste strafschop als summum van inspiratieloos Antwerp tegen Charleroi

18:03
🎥 Rode kaart voor STVV-speler zorgt ondanks duidelijke nederlaag nog voor ophef

🎥 Rode kaart voor STVV-speler zorgt ondanks duidelijke nederlaag nog voor ophef

10/05
38
Anderlecht viert opvallend hard na gelijkspel tegen Gent: "Perfecte voorbereiding" Reactie

Anderlecht viert opvallend hard na gelijkspel tegen Gent: "Perfecte voorbereiding"

16:20
7
Van Der Heyden geeft toe: "Ik heb de rode kaart van Cvetkovic uitgelokt" Reactie

Van Der Heyden geeft toe: "Ik heb de rode kaart van Cvetkovic uitgelokt"

15:52
29
Gent geraakt niet voorbij 10 man van Anderlecht in barslechte tweede helft, Cvetkovic laat ploeg in de steek

Gent geraakt niet voorbij 10 man van Anderlecht in barslechte tweede helft, Cvetkovic laat ploeg in de steek

15:32
Vrouw van Leandro Trossard toont duidelijk dat huwelijk voorbij is

Vrouw van Leandro Trossard toont duidelijk dat huwelijk voorbij is

16:40
6
🎥 Rik De Mil verlaat wedstrijd van KAA Gent vroegtijdig: dit is er aan de hand

🎥 Rik De Mil verlaat wedstrijd van KAA Gent vroegtijdig: dit is er aan de hand

15:22
8
🎥 Boeckx trekt parallellen met Sardella en geeft de uitleg over rode kaart van Cvetkovic

🎥 Boeckx trekt parallellen met Sardella en geeft de uitleg over rode kaart van Cvetkovic

14:57
2
Vreemd? Antoine Sibierski zit op de bank van Anderlecht in de Planet Group Arena

Vreemd? Antoine Sibierski zit op de bank van Anderlecht in de Planet Group Arena

13:29
Moet KAA Gent deze zomer Max Dean van de hand doen?

Moet KAA Gent deze zomer Max Dean van de hand doen?

13:25

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 7
Club Brugge Club Brugge 2-0 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 1-1 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 7
Standard Standard 2-1 OH Leuven OH Leuven
Antwerp Antwerp 0-1 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 3-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 7

Nieuwste reacties

IXL IXL over De titelstrijd is beslecht: Marc Degryse zegt of het Club of Union SG wordt Boktor Boktor over Anderlecht viert gelijkspel in Gent als overwinning: "Perfecte voorbereiding" Impala Impala over 🎥 Hairemans doet verhaal van gemiste penalty: Oosting reageert not amused Dan the Man Dan the Man over Union SG - KV Mechelen: 3-0 MALYNWA MALYNWA over 🎥 Leandro Trossard helpt Arsenal aan zege in wedstrijd met controversieel slot Pierrebourgeois Pierrebourgeois over Bij Gent iedereen gefrustreerd door Coosemans, ruzie na laatste fluitsignaal... "Ze hadden maar moeten winnen" Impala Impala over Buitenkans voor Antwerp of slaat andere topclub uit JPL toe? franchi franchi over Vrouw van Leandro Trossard toont duidelijk dat huwelijk voorbij is franchi franchi over 📷 'Miljoenen op komst: Napoli heeft akkoord met speler van Union SG' TIGERMANIA TIGERMANIA over Na zijn vertrek en ontslag: Edward Still stipt het grote probleem van Anderlecht aan Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved