Straffe kost: slechts twee personen deden wat Brandon Mechele doet bij Club Brugge

Bij Club Brugge zijn uitleenbeurten vaak het begin van een definitief vertrek. Toch zijn er uitzonderingen. Brandon Mechele behoort tot een bijzonder klein rijtje spelers die na een uitleenbeurt sterker terugkeerden en daarna uitgroeiden tot absolute sterkhouders bij blauw-zwart.

Van twijfels naar vaste waarde

Mechele debuteerde in 2013 voor Club Brugge, maar zijn parcours verliep niet zonder hindernissen. Onder coach Michel Preud'homme kwam de verdediger steeds minder aan spelen toe. Een uitleenbeurt leek uiteindelijk de enige oplossing om zijn carrière nieuw leven in te blazen.

“In die periode dacht ik dat mijn tijd bij Club Brugge erop zat”, vertelde Mechele in een gesprek met Het Nieuwsblad. In januari 2017 trok hij daarom op huurbasis naar STVV. Daar kwam hij terecht bij trainer Ivan Leko, die meteen vertrouwen uitsprak in de centrale verdediger.

De impact van Ivan Leko

Volgens voormalig Club Brugge-icoon Franky Van der Elst is het uitzonderlijk dat een speler na een uitleenbeurt succesvol terugkeert naar Jan Breydel. Hij verwees daarbij naar slechts enkele namen die daarin slaagden.

Mechele zelf benadrukte hoeveel Leko voor zijn carrière betekende. “Ik heb veel aan Leko te danken, als ik terugkijk op mijn carrière”, zei hij aan de krant. De verdediger kreeg bij STVV niet alleen speelminuten, maar ook meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Dat bleek cruciaal voor zijn ontwikkeling. Hoewel clubs als KV Kortrijk eveneens interesse toonden, koos hij bewust voor het sportieve project van Leko.

Toen Leko later trainer werd van Club Brugge, veranderde alles. Mechele keerde terug naar Brugge en groeide meteen uit tot basisspeler. Op één wedstrijd na speelde hij alles in het kampioenenjaar.



Slechts twee spelers deden hetzelfde

Volgens Van der Elst zijn er amper spelers die na een uitleenbeurt opnieuw doorbraken bij Club Brugge. Hij verwees onder meer naar Maxim De Cuyper en voormalig speler Pascal Plovie. Dat toont hoe uitzonderlijk het verhaal van Mechele eigenlijk is. Veel spelers verdwijnen na een verhuurperiode definitief uit beeld, maar hij gebruikte die stap net als springplank richting de absolute top in België.

Mechele groeide uit tot Club-icoon

Vandaag behoort Brandon Mechele tot de meest succesvolle verdedigers uit de recente geschiedenis van Club Brugge. Meer dan tien jaar na zijn debuut verzamelde hij meerdere landstitels en honderden wedstrijden voor blauw-zwart. Onlangs verlengde hij ook, samen met Hans Vanaken, nog zijn contract bij blauw-zwart.