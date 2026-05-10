Zal belangrijk worden tegen Union: Mechele wijst Club Brugge nog op twee werkpunten

Mechele wijst Club Brugge nog op twee werkpunten

Jeroen Deheegher, voetbaljournalist
Twee keer gescoord en zelf de nul gehouden, Club Brugge speelde bijna een perfecte wedstrijd tegen STVV. Al zag onder meer Brandon Mechele toch nog wat verbeterpunten voor blauw-zwart.

In de eerste helft scoorde blauw-zwart na iets minder dan een kwartier, in de tweede helft verdubbelde Forbs na vroeg in de tweede helft naar 2-0. Meer scoren lukte niet meer, STVV-doelman Kokubo lag enkele keren in de weg. 

Met twintig doelpunten heeft Club Brugge nog altijd veruit de beste aanval van de Champions' Play-offs, eerste achtervolger Union heeft met een wedstrijd minder gespeeld amper acht doelpunten gescoord. 

Scoorde Club te weinig tegen STVV?

Het gemiddelde aantal doelpunten van Club is dus net geen drie per wedstrijd, maar nog altijd bijzonder hoog. Toch zag Brandon Mechele dat scorend vermogen als een werkpuntje voor Club Brugge. 

"Het was jammer dat we onszelf niet vaker hebben beloond, we lieten een aantal kansen liggen. Dat is iets waar we aan moeten werken. Maar als we nog meer scoren, dan is de wedstrijd ook sneller gespeeld."

Club gaf nog kansen weg tegen tien man van STVV

Want met één doelpunt van STVV zou het toch nog spannend zijn geworden. "Tegen elf hebben we wel minder kansen weggegeven dan tegen tien", stelde Mechele ook vast. Al moest Van den Heuvel ook maar één keer echt tussenkomen. 

Volgende week tegen Union zullen die twee zaken voor Club toch het belangrijkste zijn. De weinige kansen die het zal krijgen zal Club moeten afmaken en het mag ook zo weinig mogelijk weggeven tegen het dodelijk efficiënte Union. 

Ex-topref velt zijn oordeel of rode kaart voor Merlen terecht was

14:00
LIVE: Tijd begint te dringen voor Antwerp!

17:38
Elfde keer op rij een voet in een doelpunt: Tzolis spreekt klare taal over transfer

11:15
9
📷 Vader van Hansi Flick overleden, vlak voor titelmatch met FC Barcelona

17:35
Bij Gent iedereen gefrustreerd door Coosemans, ruzie na laatste fluitsignaal... "Ze hadden maar moeten winnen"

17:10
1
Nieuwe nederlaag tegen Club Brugge: Vrancken onthult waar het fout liep bij STVV

09:25
🎥 Rode kaart voor STVV-speler zorgt ondanks duidelijke nederlaag nog voor ophef

08:20
34
Anderlecht viert opvallend hard na gelijkspel tegen Gent: "Perfecte voorbereiding"

16:20
Van Der Heyden geeft toe: "Ik heb de rode kaart van Cvetkovic uitgelokt"

15:52
12
Gent geraakt niet voorbij 10 man van Anderlecht in barslechte tweede helft, Cvetkovic laat ploeg in de steek

15:32
Vrouw van Leandro Trossard toont duidelijk dat huwelijk voorbij is

16:40
🎥 Rik De Mil verlaat wedstrijd van KAA Gent vroegtijdig: dit is er aan de hand

15:22
5
🎥 Boeckx trekt parallellen met Sardella en geeft de uitleg over rode kaart van Cvetkovic

14:57
1
Voordeel voor Club door bekerfinale? Ivan Leko klaar en duidelijk over titelwedstrijd tegen Union

23:45
17
Vreemd? Antoine Sibierski zit op de bank van Anderlecht in de Planet Group Arena

13:29
Moet KAA Gent deze zomer Max Dean van de hand doen?

13:25
Club Brugge voert de druk op Union op na makkelijke zege tegen onmondig STVV

22:39
🎥 De Bilde wijst de held bij Club Brugge aan die niet het meest in de schijnwerpers loopt

22:15
Gaat Colpaert weg bij Zulte Waregem? Beslissing is gevallen

12:50
1
De meest gespannen Clasico in de recente geschiedenis? Thibaut Courtois keert terug midden in de chaos

12:20
Promotie naar JPL in zicht: na dubbele tik aan Beerschot durft Lommel nu echt te dromen van 1A

12:00
1
Erg vervelende timing: opdoffer voor Club Brugge-speler op een heel slecht moment

20:45
Rik De Mil maakt één ding heel duidelijk richting fans van KAA Gent en ze zullen het graag horen

10:50
LIVE: Doet spanning voor Europees tickets Westerlo of Racing Genk de das om?

11:00
"Hij was uitzonderlijk": Jérémy Doku doet in heel Engeland monden openvallen

11:20
1
LIVE: Voor Anderlecht en Gent staat hun seizoen op het spel: paars-wit houdt beter iets achter de hand

09:48
Ligue 2 in alle staten: Lucas Stassin in WK-modus, stevige opdoffer voor Karel Geraerts

10:00
Vincent Kompany wil na moeizame Bayern-zege één ding heel duidelijk maken

09:30
Beerschot ziet promotiedroom uiteen spatten: dit hebben Messoudi en kapitein Sanusi te zeggen

08:45
9
Zijn coach volgt eerder negatieve opvattingen van Raman kort op: "Hij is iets moeilijker te overtuigen"

07:00
📷 Kan Radja hier mee lachen? Beerschot-fans zeggen 'sorry', maar dan wel geheel op hun eigen manier

22:45
2
🎥 Bayern-legende Kahn keert weer zijn kar met felle kritiek, maar Kompany krijgt net wat hij nu nodig heeft

21:45
3
🎥 In Duivelse vorm: Jérémy Doku nu helemaal los en redt City in Engelse titelstrijd met nieuw pareltje

21:15
4
Brandon Mechele mikt op uniek record en geeft transferraad aan zijn ploegmaats

09/05
"Onrustwekkend": Bossie met mooie woorden voor STVV ... en stevige kritiek voor Genk

18:30
Lommel gaat ook winnen op Het Kiel en speelt straks barrage voor plekje in Jupiler Pro League

20:17

Play-off 1

 Speeldag 7
Club Brugge Club Brugge 2-0 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 1-1 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 18:30 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 7
Standard Standard 2-1 OH Leuven OH Leuven
Antwerp Antwerp 0-1 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 19:15 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 7

