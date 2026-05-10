Zal belangrijk worden tegen Union: Mechele wijst Club Brugge nog op twee werkpunten

Twee keer gescoord en zelf de nul gehouden, Club Brugge speelde bijna een perfecte wedstrijd tegen STVV. Al zag onder meer Brandon Mechele toch nog wat verbeterpunten voor blauw-zwart.

In de eerste helft scoorde blauw-zwart na iets minder dan een kwartier, in de tweede helft verdubbelde Forbs na vroeg in de tweede helft naar 2-0. Meer scoren lukte niet meer, STVV-doelman Kokubo lag enkele keren in de weg.

Met twintig doelpunten heeft Club Brugge nog altijd veruit de beste aanval van de Champions' Play-offs, eerste achtervolger Union heeft met een wedstrijd minder gespeeld amper acht doelpunten gescoord.

Scoorde Club te weinig tegen STVV?

Het gemiddelde aantal doelpunten van Club is dus net geen drie per wedstrijd, maar nog altijd bijzonder hoog. Toch zag Brandon Mechele dat scorend vermogen als een werkpuntje voor Club Brugge.

"Het was jammer dat we onszelf niet vaker hebben beloond, we lieten een aantal kansen liggen. Dat is iets waar we aan moeten werken. Maar als we nog meer scoren, dan is de wedstrijd ook sneller gespeeld."

Club gaf nog kansen weg tegen tien man van STVV

Want met één doelpunt van STVV zou het toch nog spannend zijn geworden. "Tegen elf hebben we wel minder kansen weggegeven dan tegen tien", stelde Mechele ook vast. Al moest Van den Heuvel ook maar één keer echt tussenkomen.



Volgende week tegen Union zullen die twee zaken voor Club toch het belangrijkste zijn. De weinige kansen die het zal krijgen zal Club moeten afmaken en het mag ook zo weinig mogelijk weggeven tegen het dodelijk efficiënte Union.