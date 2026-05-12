Analyse Alles op alles voor de titel ... en plaats vier, en waarom STVV nu supporter is van Union SG

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
Binnen maximaal twaalf dagen weten we wie de titel pakt in de Champions' Play-offs. En ook voor de andere ploegen staat er toch nog wel wat op het spel. Enkel STVV weet nu al waar ze aan toe zijn, al zullen ook zij nog kijken naar wat Union SG vermag in de bekerfinale.

We lijsten eerst nog eens de Europese tickets op. Daarbij houden we rekening met de basisverdeling, waarbij de bekerwinnaar een ticket krijgt voor de play-offs van de Europa League. In dit geval is dat dus het geval voor Anderlecht, maar niet voor Union SG dat zeker is van de top-2 in het klassement.

Scenario 1: Anderlecht wint de Beker

  • Kampioen: Champions League (league phase)
  • Tweede: Champions League (derde voorronde)
  • Bekerwinnaar: Europa League (play-offs)
  • Derde: Europa League (tweede voorronde)
  • Vierde (of vijfde als Anderlecht in de top-4 zit) of winnaar Europe Play-offs: Conference League (tweede voorronde)

Scenario 2: Union wint de Beker

  • Kampioen: Champions League (league phase)
  • Tweede: Champions League (derde voorronde)
  • Derde: Europa League (play-offs)
  • Vierde: Europa League (tweede voorronde)
  • Vijfde of winnaar Europe Play-offs: Conference League (tweede voorronde)

STVV zal dus donderdag supporteren voor Union SG in de bekerfinale, want zij zijn al zeker van de derde plaats in het klassement. De top-2 is niet meer mogelijk, maar zakken naar plaats vier of lager is ook niet meer mogelijk.

In de strijd om de titel zou dit weekend wel eens van groot belang kunnen zijn. Als Club Brugge wint, dan komen ze liefst vier punten voor op Union SG en hebben ze aan een overwinning in Mechelen of thuis tegen Gent genoeg om de titel te pakken.

Strijd om de titel blijft bikkelhard

Bij een gelijkspel blijft het verschil één puntje en dan heeft Club Brugge evenveel punten nodig op de laatste twee speeldagen als Union. In het geval dat Club Brugge 3 op 6 zou pakken en Union SG 4 op 6 tegen Gent (uit) en Anderlecht (thuis), gaat de titel op basis van de halve puntjes naar Union.

Bij een overwinning van Union SG komen zij opnieuw twee punten voor in de stand en hebben ze aan 4 op 6 in de laatste twee wedstrijden altijd genoeg. Voor STVV staat de komende drie speeldagen niets meer op het spel, maar ze kunnen wel scherprechter zijn in de strijd om plaatsen 4 en 5.

Scherprechters en ploegen die strijden om de vierde plaats

Anderlecht speelt nog tegen KV Mechelen (thuis), STVV (thuis) en Union SG (uit), KAA Gent neemt het nog op tegen STVV (uit), Union SG (thuis) en Club Brugge (uit) en KV Mechelen speelt nog tegen Anderlecht (uit), Club Brugge (thuis) en STVV (uit). 

Voor de drie teams staat er nog veel op het spel - zeker als Union SG de Beker van België zou winnen en het Europese ticket dus doorschuift. Dan is zowel de vierde als de vijfde plaats nog van waarde met oog op Europees voetbal. Anderlecht kan er ook nog helemaal naast grijpen, want ze hebben maar twee punten meer dan Gent en Mechelen. 

De voorbije weken stelden we u al een paar keer de vraag naar wie de titel zou gaan pakken. U was de meeste weken duidelijk dat Club Brugge de favoriet was, enkel na de zege in de topper in het Dudenpark koos u even voor Union SG. En nu?

 Stand G P W G V G = Vorm
1. Club Brugge Club Brugge 7 50 6 0 1 20-7 13 V W W W W
2. Union SG Union SG 7 49 5 1 1 11-4 7 W G W V W
3. STVV STVV 7 39 3 1 3 9-7 2 G W W W V
4. Anderlecht Anderlecht 7 29 2 1 4 10-15 -5 W V V V G
5. KAA Gent KAA Gent 7 27 0 4 3 3-8 -5 G G V V G
6. KV Mechelen KV Mechelen 7 27 1 1 5 5-17 -12 V V V W V

Geen enkele basisplaats en geen enkel doelpunt dit seizoen, maar een Bruggeling staat toch op het WK 2026

Play-off 1

 Speeldag 7
Club Brugge Club Brugge 2-0 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 1-1 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 7
Standard Standard 2-1 OH Leuven OH Leuven
Antwerp Antwerp 0-1 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 3-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

