Johan Walckiers
Union zet gigantische stap richting droomstadion: dit zijn de spectaculaire plannen
Terwijl Union sportief voor enkele cruciale dagen staat met de bekerfinale tegen Anderlecht en de titelstrijd in de Jupiler Pro League, boekt de Brusselse club ook vooruitgang naast het veld. Het openbaar onderzoek voor het nieuwe stadionproject op de Bempt-site in Vorst is officieel gestart.

Daarmee komt het dossier in een beslissende fase terecht. Union speelt al meer dan honderd jaar in het historische Marienstadion, maar sinds de terugkeer naar eerste klasse in 2021 werd duidelijk dat het stadion te klein is voor de ambities van de club en niet voldoet aan de moderne UEFA-normen.

Een uitbreiding bleek onmogelijk door de beschermde omgeving in het Dudenpark. Na verschillende studies koos de club uiteindelijk voor de Bempt-site in Vorst, vlak bij de Ring en tegenover de voormalige Audi-site.

Union heeft nu officieel een vergunningsaanvraag ingediend voor een stadion met 15.881 zitplaatsen, schrijft La DH. Het nieuwe stadion moet dienen voor het eerste elftal, terwijl het Marienstadion behouden blijft voor de vrouwenploeg en de beloften.

Nog problemen, zoals kap van 239 bomen

Het dossier bevat uitgebreide plannen met moderne infrastructuur, premiumzones en een sterke focus op mobiliteit en duurzaamheid. Zo wil Union dat 70 procent van de supporters met het openbaar vervoer of de fiets naar het stadion komt. Er worden ook extra groene zones en nieuwe fietsverbindingen voorzien.

Toch blijft het project gevoelig. Vooral de geplande kap van 239 bomen zorgt voor protest bij verschillende verenigingen. Hoewel eerdere beroepen werden afgewezen, wordt verwacht dat er nog nieuwe procedures volgen.

Als alle vergunningen worden goedgekeurd, hoopt Union in 2029 het nieuwe stadion officieel te openen. Daarmee wil de club een belangrijke volgende stap zetten in haar verdere groei, zowel sportief als commercieel.

Hoe zal het stadion eruitzien?

* Capaciteit van 15.881 supporters
* Vier tribunes, met grote hoofdtribunes aan Oost- en Westzijde
* Oosttribune met plaats voor fanatieke supporters
* Moderne UEFA-infrastructuur met kleedkamers, perszaal en VAR-faciliteiten
* “Tunnel Club” waar supporters spelers kunnen zien voorbereiden
* Zes VIP-loges en verschillende hospitalityruimtes
* Dak met zonnepanelen
* 36 commentaarposities voor televisie
* Overdekte parking voor 150 wagens
* Parking voor 20 supportersbussen
* Meer dan 2.000 plaatsen voor fietsen en tweewielers
* Fanshop, horecazones en zomerbar onder de Oosttribune
* Extra groene zones, fietspaden en waterdoorlatende wandelwegen

Jelle Vossen gaat los over hét omslagpunt: "Enige uitleg die ik kon bedenken is dat het persoonlijk was"

13:00
