WK komt er snel aan: drie Rode Duivels met problemen, een stand van zaken

Nog een keer gouden generatie? Lukaku - De Bruyne voor de natie? Wij worden wereldkampioen? Het gaat niet al te denderend met een aantal van de sterkhouders zo'n vier weken voor de start van het WK. Werk aan de winkel dus.

Met nog maar een maand te gaan tot het WK 2026 zijn er toch wel wat twijfels over een aantal Rode Duivels. Te beginnen met Kevin De Bruyne, die er niet bij was in de wedstrijd tussen Napoli en Bologna maandagavond.

Na de wedstrijd gaf Antonio Conte bij DAZN Italia meer uitleg over de afwezigheid van zijn offensieve middenvelder. "De Bruyne liep op training een botsing op, hoofd tegen hoofd. Hij had een open wonde aan de wang en moest vier hechtingen krijgen. Onderzoeken hebben een hersenschudding uitgesloten, maar hij is toch behoorlijk toegetakeld."

De 34-jarige De Bruyne zou de komende weken normaal gezien zonder al te veel problemen moeten herstellen, met het WK dat snel dichterbij komt. Rudi Garcia kan dus opgelucht ademhalen als het over zijn situatie gaat. Minder nieuws is er over twee andere Rode Duivels.

Volgens de Corriere dello Sport kan er een nieuwe wending komen in het woelige seizoenseinde tussen Napoli en Lukaku. Terwijl speler en Antonio Conte het hebben bijgelegd in een gesprek van enkele uren, zou Romelu Lukaku nog eens naar België kunnen vliegen, dit keer met de toestemming van zijn club.

Het seizoen van Lukaku zou inderdaad voorbij zijn: hij zal normaal niet spelen in de laatste twee matchen van het seizoen, tegen Pisa en Udinese. Daardoor zou hij toestemming kunnen krijgen om terug te keren naar België, naar Lieven Maesschalck, om het werk te hervatten dat hij al had gedaan na zijn forfait voor de wedstrijden van de Rode Duivels in maart.



Zeno Debast, een van de zekerheden in het basiselftal van Rudi Garcia, heeft een dijbeenblessure opgelopen. Een ernstige blessure, waarvan het Nieuwsblad meldde dat ze de Rode Duivel tot aan de zomerstage - dus na het WK - van de velden kan houden.

Deze dinsdag weten we iets meer over de situatie. De eerste scans zijn uitgevoerd en de diagnose stemt niet optimistisch, zo meldt het Nieuwsblad opnieuw. Het WK van Zeno Debast lijkt echt in gevaar en er begint een ware race tegen de klok voor de centrale verdediger.